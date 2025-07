Havlíček a Jurečka si před kamerami poplivali koaliční spojence

Pro kontext připomeňme, že Petr Hladík (KDU-ČSL), český ministr životního prostředí, již dříve uvedl, že emisní povolenky, tato nová „zelená daň“, zvýší českým domácnostem náklady na život jen o stokoruny ročně.

Ministr Jurečka hned v úvodu pořadu prohlásil, že to, jak to s emisními povolenkami bude nakonec vypadat, hodně záleží na tom, zda projde návrh, který teď v EU tlačí Česká republika, tzv. non paper. „Který jasně říká, že tady budou lepší nástroje a garance toho, že tady nebudou žádní spekulanti, že ta cena nepřekročí 45 eur a že ty dopady na domácnosti budou co nejmenší. My jako Česká republika ještě případně usilujeme o to, abychom dokázali rozfázovat ten nástup. Odložit nástup pro domácnosti,“ poznamenal Jurečka.

Jurečka zdůraznil, že teď za českým nápadem stojí už 18 zemí.

Havlíček Jurečkovi okamžitě vmetl, že zavedení emisních povolenek pro domácnosti a na pohonné hmoty pro osobní automobily by znamenaly zdražení pohonných hmot o 41 % a zdražení o 27 % za vytápění. „Což by znamenalo tisíce korun. Záleží, kdo jak moc jezdí autem a jak topí. Ale to se bere ta varianta 150 eur,“ varuje Havlíček, a že některé agentury odhadují, že by mohlo jít o 250 eur za tunu nebo dokonce 400 eur za tunu. „A jakmile to bude přes těch 150 eur, tak už to budou nepochybně desetitisíce korun za rok,“ upozornil Havlíček.

Poté se obrátil na Jurečku a kroutil hlavou nad tím, že se s tím teď Fialova vláda snaží něco dělat, když ona v době svého předsednictví EU tyto přísné návrhy prosazovala.

„Vy jste sám řekl: Díky obrovskému úsilí se podařilo zpřísnit trh s emisními povolenkami. Ještě jste říkal, že dohoda o emisních povolenkách je pozitivní. Byli jste za to pochváleni od Ursuly von der Leyen. Timmermans říkal, že jste pohnuli s klimatickým balíčkem,“ vmetl Havlíček Jurečkovi.

Zároveň dodal, že ještě jako vládní hnutí šlo ANO do Senátu s tím, že je zapotřebí ten zelený koncept Fit for 55 zamítnout. „A Senát nám to posvětil. A vy jste ho rok poté navzdory Senátu přijali,“ pravil Havlíček.

Konstatoval také, že v principu není odpůrcem zeleně obnovitelných zdrojů energie (OZE). „Obnovitelné zdroje budou do budoucnosti tvořit důležitý pilíř našeho energetického mixu. Ale pokud jde o emisní povolenky, tak tam jsme zcela jasně řekli – ne. Balíček Fit for 55 jsme zcela jasně odmítli. A potřebovali jsme k tomu štempl parlamentu. A Senát, přestože byl tehdy jasně pod kontrolou tehdejší opozice, dnešní koalice, tak Senát odeslal žlutou kartu do Bruselu. Ale tato vláda se přiklonila k těm nejtvrdším cílům. Přiklonila se i ke konci pro spalovací motory a k emisním povolenkám pro domácnosti,“ nechtěl se zastavit Havlíček. Konstatoval také, že plán Fit for 55 je plán, podle něhož se v podstatě Green Deal realizuje. A znovu zdůraznil, že ho v EU protlačila právě vláda Petra Fialy

Jurečka okamžitě přešel do protiútoku. „Andrej Babiš na Evropské radě schválil Green Deal. Tam mohl uplatnit právo veta a nemuseli jsme tu debatu vůbec vést,“ vrátil Jurečka slovní úder Havlíčkovi.

Poznamenal také, že Česko mohlo více investovat do biometanu, který mohl pomoct českým firmám i českým domácnostem, ale že Karel Havlíček ještě jako člen vlády nechtěl jít touto cestou.

Havlíček důrazně upozornil, že nynější vláda ČR se nechá válcovat v Bruselu. A pokud by tato vláda pokračovala po boku s piráty, narazí na to, že piráti nechtějí se systémem emisních povolenek nic dělat.

Jurečka se na to konto ptal, s kým by v případě vítězství ve volbách vládl Andrej Babiš jako s koaličním partnerem. Pokud to bude SPD Tomia Okamury, nebo uskupení STAČILO! nebo Motoristé, že to bude mít vliv na postavení Česka v EU.

„My, pokud budeme u vládní odpovědnosti, tak my toto (emisní povolenky) nepřijmeme. Já vím, že někdo říká, že ‚vy jste kategoričtí‘. Jsme, a musíme být. Někdo už se konečně musí té EU v tomto postavit. My nechceme destruovat, ale vidíme, že i ostatní země začínají střízlivět,“ poznamenal Havlíček.

Jurečka oponoval, že vláda Petra Fialy radí lidem, jak mají v budoucnu postupovat, že radí i seniorům.

„Ale vy dneska nevíte, jak se bude vyvíjet ta cena emisní povolenky!“ soptil Havlíček.

Moderátor v jednu chvíli položil na stůl nový průzkum agentury STEM, který nadále potvrzuje dominanci hnutí ANO, které se těší podpoře31,5 procenta voličů. Druhá je koalice SPOLU s 19,4 procenty voličů. Třetí je SPD s 12,8 procenta. Čtvrtí jsou Starostové s 12,2 procenta. Piráti se těší podpoře 8,1 procenta voličů, uskupení STAČILO by prý momentálně volilo 7,4 procenta respondentů, a to je poslední hnutí, které by se podle průzkumu STAM dostalo do parlamentu.

Motoristé by s podporou 3,5 procenta voličů zůstali před branami Sněmovny. Stejně tak SOCDEM s 2,7 procenta voličů a Přísaha se 2 procenty.

A Jurečka pravil, že lidé si musí rozhodnout, jestli tady chtějí mít vládu Andreje Babiše, „kterému nevadí příklon k Rusku“, nebo vládu stávající koalice, která rozvíjí muniční iniciativu pro Ukrajinu, nebo vládu Andreje Babiše, která chce tuto iniciativu rozbít.

„Oni se tady zdráhají říct, že budou vládnout s SPD, se STAČILO!, s Motoristy, protože to je jediná cesta k vládě Andreje Babiše,“ vyjádřil svůj názor Jurečka, a že by v podstatě šlo o návrat před rok 1989, když to bude vláda s komunisty.

Havlíček kontroval, že „lidé chtějí někoho, kdo ukáže nějaký směr a kdo si za tím půjde“. „Lidé neskočí na špek, že ANO je proruské, proslovenské nebo proorbánovské. Všichni velmi dobře vědí, že to tak není. My jsme pragmatičtí politici. Když jsme vládli, tak jsme byli pro NATO i pro EU,“ zdůraznil Havlíček.

„A já to teda zkusím potřetí, jestli by mohl Karel Havlíček odpovědět, zda bude sedět ve vládě, kde by bylo SPD, STAČILO! anebo Motoristé?“ uhodil Jurečka na Havlíčka.

Ten odmítl odpovědět.

Havlíček poté otloukl Jurečkovi o hlavu Piráty. „Hlavně, u čeho piráti byli, tak to vždycky skončilo naprostou katastrofou,“ zdůraznil místopředseda ANO.

Na jedné věci se ale pánové přece jen shodli. Nikdo z nynější vládní koalice prý nechce po volbách vládnout s hnutím ANO. A stejně tak hnutí ANO nechce vládnout s kýmkoliv ze stávající vládní koalice.

Těsně před koncem ještě pánové řešili důchody. Jurečka zdůraznil, že důchody v průběhu čtyř let narostly asi o 6 tisíc, a že český důchodový systém je velmi solidární. I s osobami, které musely roky a roky pečovat o někoho v rodině.

Havlíček zdůraznil, že až se ANO dostane k moci, že důchodovou reformu změní. „Všichni víme, že to nebyla důchodová reforma, ale že to byly dílčí změny. A když si dopočtete, že ti důchodci zaplatí nájem, zaplatí za energie, tak jim na měsíc zůstanou 4 nebo 4,5 tisíce,“ zlobil se Havlíček.

Sliboval také, že vláda ANO se zasadí o lepší hospodářský růst, což v konečném důsledku bude znamenat i lepší důchody.

