Havlíček promluvil: My netvrdíme, že Pavel zatáhne ČR do války. Ale je to voják...

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) před druhým kolem voleb vsadil na téma diplomacie, ne válku; na nových billboardech varuje před protikandidátem Petrem Pavlem. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v Respektu vysvětluje, jak by pan Babiš jako prezident situaci řešil: „Generál Pavel je z vojenského prostředí, to znamená, že tam může být větší tendence k tomu silovému řešení než k tomu diplomatickému,“ míní Havlíček.

reklama

„Sledoval jsem všechny debaty. Pan Pavel tvrdí, že mír je iluze. A na tom do značné míry stojí i reakce pana Babiše, který tvrdí, že chce řešit nebo chtěl by řešit situaci na Ukrajině pokud možno mírovou cestou. Ideálně třeba přes nějaký summit, který by se udělal. Ale je to tak trochu reakce také na premiéra Fialu. Tenkrát to vzbudilo velmi emotivní diskusi. A Andrej Babiš jako kandidát nyní tvrdí, že by byl rád, kdyby se vše řešilo diplomatickou cestou.

A jestliže dnes někdo řekne, že trvalý mír je iluze, tak si to řada lidí logicky vysvětlí tak, že je iluzorní se domnívat, že ten konflikt skončí v dohledné době a že skončí mírovou cestou – a to byla ta reakce. To je všechno,“ uvádí v rozhovoru Karel Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 20232 lidí „Ne, mír napořád pan Babiš neslibuje. Pan Babiš ukazuje, jak by se choval, kdyby byl prezident. To znamená, že by chtěl upřednostnit cestu diplomatickou, že by usiloval o to, aby mír nastal pokud možno v co nejbližší době. Slibuje to, že kdyby byl prezident, tak o něj bude usilovat,“ přibližuje význam hesel z Babišových billboardů.

Na poznámku, že Petr Pavel ve zmíněné debatě tvrdil, že bude usilovat o to, aby nebyla válka, přesto má Babiš na billboardu zmiňované heslo a staví jej do kontrastu vůči kandidátovi, který nic takového neřekl, Havlíček reagoval následovně: „Drtivá většina lidí si jeho slova přeložila tak, že generál Pavel nevěří v mír. My především tvrdíme to, že kdyby byl Andrej Babiš prezidentem, tak by hledal diplomatickou cestu; nic víc, nic míň. Babiš věří v mír.“

„My netvrdíme, že Petr Pavel zavleče Česko do války. My jenom říkáme, že bychom na to šli možná jiným způsobem než voják, generál. V lidech je zakódováno, že vojáci chtějí válčit a že mají určité sklony k tomu řešit konflikty jinak než mírovou cestou. Generál Pavel je z vojenského prostředí, to znamená, že tam může být větší tendence k tomu silovému řešení než k tomu diplomatickému,“ dodává Havlíček s tím, že jde o normální vymezování a generál Pavel se může vymezit proti tomu.

Psali jsme: Nadutí idi*ti pražské kavárny... Mlčící většino, nemlč! Nezvol Fialovi generála Pavla. Silná výzva Ivana Vyskočila Kulka pro Babiše? Vyplavaly temné věci. Kalousek se přiznal. Topolánek měl být postřelen. A Černochová... „Stojíme u začátku konce Andreje Babiše!“ Tisíce lidí vyslechly na akci generála Pavla Čekal jsem podraz, omlouval se Babiš ráno v novinách. Odpoledne šokoval: Mé ženě poslali kulku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.