Havlíček řádil v ČT: Fialova vláda jen čeká, co jí kdo napoví, že má dělat!

Místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO) v rozhovoru pro Interview ČT24 uvádí, že státní dluhy by se měly snižovat pomaleji. Kdyby bylo u vlády ANO, zaměřilo by se na důslednější vybírání daní, nikoliv na jejich zvyšování, to by do budoucna dle jeho slov zbrzdilo růst HDP. Rušení národních dotací by mohlo znamenat nevyčerpání dotací z Evropské unie. To by dle Havlíčka bylo kritickým pro zemědělce, kteří by se stali nekonkurenceschopnými. Problém vidí Havlíček i v absenci jednotné vize vlády.

Vládní koalice hodlá konsolidovat strukturální deficit rychlostí 70 miliard korun každý rok. Moderátor Interview ČT24 připomíná, že ekonomové v Událostech a komentářích z předešlého dne byli toho názoru, že toto tempo je moc pomalé. Podle Havlíčka je tempo naopak moc rychlé. Hnutí ANO navrhovalo konsolidaci o půl procenta HDP – tedy přibližně 40 miliard korun. „Tato vláda navrhuje, aby se to realizovalo o 1 % z HDP, my jsme navrhovali, aby se ta konsolidace dělala obezřetněji, o půl procenta. Čili nikoliv 70 až 80 miliard korun; my říkáme okolo 40 miliard korun ročně,“ uvádí Havlíček a dodává, že ANO si myslí, že je nutné zachovat některé výdaje a investice. „Rychlý řez“ podle Havlíčka není cestou. Připomíná finanční krizi, po které se škrtalo ve velkém, přičemž důsledkem bylo pozastavení investic do dopravní infrastruktury.

Pokud by bylo u vlády ANO, zaměřilo by se dle Havlíčkových slov na „důslednější vybírání daní – nikoliv na zvyšování daní“, zdůrazňuje. Zmiňuje také, že EET přinášela do státního rozpočtu 14 miliard a nepovažuje tedy za moudré, že ji vláda Petra Fialy zrušila. „Tato vláda z ideologických důvodů zrušila EET jenom proto, že to kdysi slíbila,“ míní. V případě škrtů by ANO začalo slučováním agend pod jednotlivými resorty ministerstev, jako už bylo například sloučení CzechTrade a CzechTourism.

Rozhovor se dále stočil k uvažování vládní koalice o rušení některých národních dotací. „Já jsem hodně zvědavý, jak to ta koalice udělá. Zní to hezky a líbivě, řeknete – nebudeme dotovat. Ale uvědomme si, že v drtivé většině dotace jsou spojeny s evropskými dotacemi,“ upozorňuje Havlíček. A vysvětluje, že podnikatelé nebo třeba obce či nemocnice dostávají dotace z Evropské unie, ty však musí být dofinancovány z národních prostředků.

Jestli by se navíc přestaly dávat například zemědělské dotace, byli by čeští zemědělci dle slov Havlíčka „už totálně nekonkurenceschopní“. „A dojde k tomu – což si možná někteří přejí – že budeme už zcela závislí na dovozu,“ říká Havlíček. Snižování dotací na zemědělství by tak, dle něj, České republice ublížilo.

„Jsem toho názoru, že vláda příliš podléhá NERVu,“ zmiňuje Havlíček. NERV – Národní ekonomická rada vlády – má být dle něj pouze poradenskou institucí, ale neměla by takzvaně „určovat pravidla hry“. Podle Havlíčka by měla vláda přijít za NERVem se svou vizí, ať už je to vláda pravicová, nebo levicová. „NERV má dostat za úkol, aby jí (vládě) v kontextu této vize, připravil určitá opatření. Vláda dneska nemá žádnou vizi. A víte, proč ji nemá?“ říká Havlíček – a ihned si sám odpovídá: „Protože jich je pět,“ míní. Vláda si neumí naformulovat, co chce, a kvůli tomu jen čeká, co jí kdo napoví, co má dělat.

Havlíček dále pokračuje výčtem výsledků, jichž Česko dosáhlo během rok a půl dlouhého období vlády Petra Fialy. Zdůrazňuje třetí nejhorší inflaci v Evropské unii, druhý nejhorší růst HDP, nejvyšší ceny energií a rekordní zadlužení po prvních třech měsících roku 2023. „To se vám zdá jako hospodářská politika? To je fiasko, to je debakl,“ prohlásil Havlíček.

Do daní by se mělo zasahovat dle Havlíčka naprosto minimálně. „Pro mě osobně nevede cesta přes jakékoliv zvyšování daně z příjmu právnických osob, fyzických osob, zvyšování daňového zatížení podnikatelů,“ vyčítá se slovy, že by to bylo demotivační pro jakýkoliv subjekt, a že do budoucna by to pouze zabrzdilo růst HDP. Progresivní daň je podle Havlíčka „daní z úspěchu“, a za úspěch by se trestat nemělo.

