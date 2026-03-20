Havlíčkova byznysová mise do USA ukázala i sílu Zlínského kraje, který už dva roky otevírá firmám dveře do Texasu

20.03.2026 11:20 | Monitoring
autor: Jan Procházka

Zlínský kraj se v rámci podnikatelské mise do Spojených států znovu přihlásil o slovo. Hejtmanství stejně jako krajská rozvojová agentura ZRIA tam totiž nehraje roli náhodného hosta, ale už dva roky systematicky buduje vazby mezi Zlínským krajem a Texasem, tedy státem, který je sám o sobě považován za osmou největší ekonomiku světa. Právě tento dlouhodobý a konkrétní přístup nyní zaujal i českou vládu.

Havlíčkova byznysová mise do USA ukázala i sílu Zlínského kraje, který už dva roky otevírá firmám dveře do Texasu
Foto: archiv ZK
Popisek: Společná fotka delegací Zlínského kraje a regionu Bastropu.

Podnikatelská mise České republiky vedená prvním místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ukázala, že vedle velkých státních institucí umějí v zahraničí velmi konkrétní výsledky přinášet také regionální hráči. Jedním z nich je právě ZRIA, krajská rozvojová agentura ze Zlínského kraje, která se v Texasu nepohybuje jako nováček, ale jako partner, který tam už dva roky vytváří funkční most mezi moravksým regionem a jedním z nejdynamičtějších center americké ekonomiky.

Výsledkem další mise je memorandum o spolupráci, které ZRIA podepsala s regionem Bastrop v bezprostřední blízkosti Austinu a San Antonia. Jde o oblast, jež v posledních letech přitahuje obrovskou pozornost mimo jiné i tím, že zde své nové zázemí buduje Elon Musk pro své firmy včetně X a SpaceX. Právě to podle aktérů dohody potvrzuje, že nejde o žádné okrajové území, ale o region s výrazným růstovým potenciálem v technologiích, průmyslu i inovacích.

Ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček připomněl, že memorandum není jen symbolickým gestem, ale praktickým nástrojem pro firmy a instituce ze Zlínského kraje. „Vstupujeme do regionu, který s ohledem na Muskovy rozsáhlé aktivity čeká významný rozvoj a objeví se v něm celá řada příležitostí v moderních technologických oborech. Memorandum je praktický nástroj, jak snáze najít partnery a nové příležitosti na tamním trhu nebo se tam prezentovat a mít při tom také podporu místních autorit. Zároveň otevírá možnost texaským firmám a institucím rozšiřovat své aktivity v našem regionu a využít ho jako vstupní bránu do Evropy. Vážíme si toho, že naši američtí partneři vidí ve vzájemné spolupráci řadu příležitostí pro firmy a instituce z obou stran,“ uvedl Kubíček.

Delegace Zlínského kraje v USA propojila politiky, univerzitu, podnikatele i rozvojovou agenturu ZRIA. Autor: archiv ZK

I proto si Zlínský kraj a ZRIA vysloužily pozornost i na vládní úrovni. V době, kdy se stále častěji mluví o potřebě nové hospodářské strategie, o vyšší technologické ambici a o posílení českého průmyslu, představuje Texas pro Českou republiku inspirativní model. Je to ekonomika postavená na průmyslu, inovacích, technologickém podnikání, energetice i obraně. A právě v těchto oblastech se mohou otevírat šance také pro české firmy a instituce.

Hejtman Holiš: Otevíráme další příležitosti pro Zlínský kraj

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš označil nové partnerství za důležitý krok pro celý region. „Partnerství s regionem Bastrop v Texasu nám otevírá dveře do velmi dynamického technologického prostředí a pomůže našim firmám, univerzitě i dalším partnerům z regionu navazovat nové kontakty a projekty. Každé takové partnerství je pro Zlínský kraj důležité, protože rozšiřuje příležitosti pro náš region. Díky aktivitám krajské rozvojové agentury ZRIA systematicky posilujeme propojení Zlínského kraje s jedním z nejrychleji se rozvíjejících technologických center v USA,“ uvedl.

Podpis memoranda o spolupráci mezi ZRIA a regionem Bastrop. Zleva předseda regionální rady Bastropu Gregory Klasu a ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček. Autor: archiv ZRIA

Nejde přitom pouze o byznys v úzkém slova smyslu. Memorandum stojí na třech pilířích: podnikatelské spolupráci, vzdělávání a rozvoji talentů a také na společných výzkumných a inovačních projektech. Podle Kubíčka to v praxi znamená jednodušší vstup regionálních firem do podnikatelského ekosystému v Bastropu, podporu stáží a spolupráce v oborech, jako jsou polovodiče, letecký či automobilový průmysl nebo čisté technologie, ale také možnost společně rozvíjet projekty v oblastech chytrých měst, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti či pokročilých materiálů.

Zástupci Bastropu dávají najevo, že o spolupráci se Zlínským krajem stojí stejně intenzivně. Předseda regionální rady Bastropu Gregory Klasu uvedl: „Tato dohoda představuje více než jen formální partnerství, odráží ducha spolupráce a příležitostí, které definují okres Bastrop. Je nám ctí, že jsme mohli přivítat naše partnery ze Zlínského kraje a těšíme se na budování vztahů, které budou přínosem pro naše podniky, naše zaměstnance a budoucí generace.“

To je důležitý moment i z širšího politického pohledu. Zatímco česká veřejná debata často sklouzává k otázce, co všechno stát nestíhá či neumí, právě podobné aktivity ukazují, že regiony mohou být v zahraniční ekonomické diplomacii velmi aktivní a úspěšné. ZRIA nepřijela do Texasu pouze „sbírat dojmy“, ale s konkrétním plánem a s již budovanými kontakty. A právě to z ní činí zajímavý příklad i pro další části republiky.

Zlínské firmy jednaly s Teslou i SpaceX

Silnou symboliku měla i samotná cesta na konferenci SXSW 2026 v Austinu, jednu z nejvýznamnějších světových akcí zaměřených na technologie a inovace. Zástupci technologických firem ze Zlínského kraje, kteří byli součástí delegace, se dostali mimo jiné na prohlídku automobilky Tesla a jednali se zástupci SpaceX. Samotné memorandum se pak podepisovalo v budově ležící v bezprostřední blízkosti The Boring Company, SpaceX a globálního vedení xAI. Jinými slovy: Zlínský kraj se prostřednictvím ZRIA dostává přímo do prostředí, kde dnes vznikají trendy, které mohou zásadně ovlivnit budoucí podobu průmyslu i ekonomiky.

Petr Kubíček v této souvislosti připomněl, že oba regiony mají v řadě ohledů blízko k sobě. „Oba regiony toho mají hodně společného, ať už důraz na aerospace, defense nebo polovodičový průmysl, jsou v nich silné také kreativní a filmové průmysly. Zároveň jsou bezpečné a příjemné pro běžný život. Věřím, že potenciál, který spolupráce nabízí, plně využijeme,“ řekl.

Ocenění přišlo i z diplomatické úrovně. Český velvyslanec ve Spojených státech Miloslav Stašek vyzdvihl, že ZRIA od svého vzniku systematicky vytváří v Texasu konkrétní příležitosti pro české a americké firmy i instituce. „Spojené státy jsou pro Českou republiku klíčovým partnerem v oblasti inovací, technologií i podnikání. Proto velmi oceňuji aktivity krajské rozvojové agentury ZRIA, která prakticky od svého vzniku systematicky vytváří v Texasu konkrétní příležitosti pro spolupráci mezi českými a americkými firmami a institucemi. Partnerství s perspektivním regionem Bastrop to jednoznačně potvrzuje a je dalším příkladem toho, jak podobné iniciativy přispívají k rozvoji česko-amerických vztahů a otevírají nové příležitosti na obou stranách Atlantiku,“ uvedl český velvyslanec.

Texas už dávno není vnímán jen jako americký stát s bohatou průmyslovou a energetickou tradicí. V posledních letech se stal magnetem pro moderní technologie, obranný průmysl, vesmírné projekty i investory světového významu. Pro Českou republiku je proto důležité, že se v tomto prostoru dokáže prosazovat nejen stát jako celek, ale i konkrétní regiony se schopností nabídnout vzdělané lidi, technické zázemí a ambici být součástí globálních trendů.

Cestu do Spojených států připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s CzechTrade, českým velvyslanectvím ve Washingtonu, CzechTourism USA a zahraniční kanceláří CzechInvest v San Francisku. Zásadní roli při organizaci části pro firmy a delegaci Zlínského kraje sehrála právě ZRIA. I to ukazuje, že agentura se stává respektovaným partnerem nejen pro regionální firmy, ale i pro státní instituce.

Na konferenci SXSW 2026 se ze Zlínského kraje představily Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum, společnosti FYSCON, AI Produkce, PRINCIPIA SOLUTIONS, OlaOla, MAKERACER a WrapStyle Zlín. V souhrnu to vysílá poměrně jasný signál, že Zlínský kraj nechce být jen průmyslovou periferií, ale regionem, který aktivně hledá své místo v ekonomice budoucnosti.

Hejtman Zlínského kraje a předseda Asociace krajů ČR Radim Holiš společně s českým velvyslancem v USA Miroslavem Staškem. Autor: archiv RH

Já s vámi nesouhlasím. Naopak. Mě vadí, že někteří jsou v politice za každou cenu a pro lidi vlastně vůbec nic nedělají, což nedělala ani Šichtařová, ale měla aspoň tu slušnost skončit. Já bych třeba uvítala možnost, aby mohli být skončeni před volbami i jiné politici, kteří se třeba zpronevěření sv...

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

