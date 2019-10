Havlův bratr: Volí lidé, kteří poslouchají Český rozhlas. Ale i ti, kteří na to kašlou a volí podle billboardů

Do studia k Barboře Tachecí zavítal bratr prezidenta Havla Ivan Havel. Výročí listopadu 1989 ho prý nechává chladným. Zkritizoval Babiše, že se neporadil o tom, co znamená státní pohřeb. A prohodil i pár slov o smyslu a podstatě demokracie. Dnešní svět se podle něj mění příliš rychle.

Výročí listopadu 1989 s Ivanem Havlem prý moc nedělá, protože je k nim obecně emociálně chladným. „Na jedné straně vím, že je důležité připomínat si významné věci, které se udály, ale zrovna ta posedlost čísly, lidstvo si vymyslelo letopočty náhodně, je to trochu libovolné," řekl Ivan Havel. Ale dodal, že se události někdy připomenout musí. Na výročí prý bude v Bratislavě, kde podle něho bude lepší atmosféra než v Čechách. „Ta situace s nejvyššími kruhy v politice je taková... nevábná," vysvětlil. Když Andrej Babiš prohlásil, že Karel Gott bude mít státní pohřeb, tak místo toho, aby mu lidé řekli: „Neplácej a poraď se, co to je," tak začali možnost opatrně analyzovat, tvrdil Havel. Jako svůj politický vzor označil Winstona Churchilla.

Tachecí dodala, že skepse z demokracie v západním světě je všeobecně známa, ale Havel mínil, že když se řekne demokracie, tak každý míní něco jiného. Demokracie u nás je prý experiment, který se nemusí podařit. „Ohmatávání hranic demokracie,“ popsal český způsob. Demokracie prý není ideální způsob vládnutí, ale nikdo podle něj nebyl schopen říct v čem konkrétně.

Moderátorka zmínila, že Havel dříve řekl, že by nemělo být v demokracii všeobecné volební právo. Ten odvětil, že nemá návod, jak demokracii praktikovat jinak. Ale řekl: „Názory lidí mohou být podníceny mnoha různými věcmi. Některé seriózními, že lidé čtou noviny, poslouchají rádio Plus, jsou v obraze, a jiní lidi na to úplně kašlou. A teď najednou mají stejné právo volit; a teď je otázka, kterých je zrovna víc. Takže to je jeden z aspektů demokracie, který je možné zkoumat pouze experimentálně. A my jsme takový experiment.“ Stýskal si nad lidmi, kteří se nechají ovlivnit před volbami billboardy. Demokracie podle něj má vést k tomu, že do čela se dostanou „ti správní“, tedy inteligentní, vzdělaní, rozhodní, schopní a komunikativní. Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Došlo i na Gretu Thunbergovou. Havel mínil, že Thunbergová velmi brzo přestane být zajímavou. „Za dva roky už bude starší a už nebude nikoho zajímat.“ Ale prý splnila svůj účel a měla svůj efekt na veřejnou debatu.

Jako odborník na umělou inteligenci nevěří, že by někdy mohlo dojít k tomu, že bude umělá inteligence „vládnout“. „Aby to bylo inteligentní, musí to mít vědomí, a aby to bylo umělé, tak musím vědět, co chci vyrobit,“ vysvětloval. Dodal, že vědomí nechápeme exaktně, a tudíž ho nedokážeme vyrobit.

Co se týče společnosti, dle Havla jsme v zajetí rychlosti, svět se mění příliš rychle a přestáváme mu rozumět. I díky počítačům se prý svět může změnit mnohem rychleji než kdysi a změny přicházejí rychleji než lidské generace. Dle Havla by měl být vývoj pomalejší, aby si lidé lépe zvykli.

