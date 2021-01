Hejma: Piráti, ti komedianti, čujou šanci. Minář jde po voličích Okamury

To byl majdan, ale bez převratu, soudí o událostech v USA Ondřej Hejma. Je mu podezřelé, jak málo bylo u Kapitolu policistů. „Republikánská strana se rozštěpí na ty, kteří budou zhnuseni Trumpem a pochopí, že vývoj se ubírá jinudy, a pak na věrné, kteří budou o to bojovnější. Bude to mazec,“ věštil budoucnost a připomenul i protesty Black Lives Matter. Věnoval se i domácím tématům. Tomio Okamura by měl prý zbystřit, po voličích mu jde Mikuláš Minář.

Xaver začal vzkazem ruských politiků, kteří USA říkají, že už je nemají co poučovat o demokracii. Dle Hejmy se to dalo očekávat, že při „tyjátru“ ve Washingtonu bude v Moskvě a v Pekingu bouchat šampaňské. „Já se přiznám, že jsem u toho seděl a říkal jsem si, to je normálně majdan. Normální majdan, frustrovaný, naštvaný lidi, který útočí na parlament a nakonec to chytlo ten hnusný, násilný konec. Stejně jako na tom majdanu. Akorát ten velký rozdíl mezi Ruskem a Amerikou, nebo v tomto případě Ukrajinou, je, že to nebyl převrat. To nebyl převrat, to byl prostě jenom majdan,“ hodnotil události Ondřej Hejma. Anketa Líbila se vám demonstrace za účasti Dana Landy a exprezidenta Klause? Ano 13% Ne 74% Nesledoval(a) jsem 13% hlasovalo: 1735 lidí

Trump podle něho uvažuje, jak se z šlamastyky dostat ven. Tvrdé jádro Trumpových voličů podle něho pojede dál, ale návrat Donalda Trumpa k politice bude prý obtížný. „Republikánská strana se rozštěpí na ty, kteří budou zhnuseni Trumpem a pochopí, že vývoj se ubírá jinudy, a pak na věrné, kteří budou o to bojovnější. Bude to mazec,“ přislíbil komentátor.

Moderátor zažertoval, že pokud se korespondenční volba nezavede i u nás, tak nebude žádná legrace. „Vy si děláte legraci, ale ty digitální komedianti pirátský už čujou možnost, těm by se to strašně líbilo,“ prohlásil Hejma a jednoznačně se vyslovil pro zachování uren a volebních lístků.

Další otázka, kterou si Hejma při sledování „majdanu“ kladl, byla, kde se nacházela policie. „To prostě nebylo pochopitelné, takhle významná budova, v ní všichni ti kongresmani, celá americká moc tam byla,“ řekl komentátor a dodal, že „znesvěcení“ Kapitolu klidně mohlo být zabráněno. „Já jsem viděl, jak tam jeden borec rozbil okno a tam nebyl nikdo, za tím oknem,“ neměl velké mínění o zákroku.

Fotogalerie: - Trump, Lučanský a rouškofašisté

Zmíněna byla i věta profesora Igora Lukeše, že být demonstranti černoši, zatočila by s nimi policie velmi rychle. Hejma řekl, že to je taktika druhé strany, říkat, že se jedná o dvojí metr. „Když je Black Lives Matter v akci, když černoši pálí sámošky a policejní stanice, tak je tam Národní garda a hlídá to. Což mimochodem není pravda, protože jim se podařilo nejednu policejní stanici kompletně vypálit a reakce levicových politiků byla: ‚To víte, lidi dělaj, to co dělaj. To se nedá nic dělat.‘ A já si zase můžu myslet, že tam byli vpuštění úmyslně, aby se naprosto zdiskreditovali,“ mínil Ondřej Hejma.

Přišlo také na slova Mikuláš Mináře, předsedy Lidí PRO: „Potřebujeme pochopit frustraci a strachy lidí, kteří populisty a extremisty volí, mluvit s nimi a nabídnout jim alternativu, která vezme jejich potřeby vážně.“

To, co se děje v Americe 2021, je šílený. Slova nenávisti a opovržení nakonec ústí v násilí a rozdělenou zemi. Potřebujeme pochopit frustraci a strachy lidí, kteří populisty a extremisty volí, mluvit s nimi a nabídnout jim alternativu, která vezme jejich potřeby vážně. — Mikuláš Minář (@MinarMikulas) January 7, 2021

Hejma mínil, že tady se odehrává přerod. „Tomio Okamura by měl zbystřit, protože Mikuláš Minář mu jde po elektorátu. Frustrovaní, ustrašení lidé, kteří volí extrémisty. O ty se právě uchází Mikuláš Minář,“ prohlásil. Ale zatím to prý nevypadá, že by Minář překonal zákonnou hranici 5 %. „Zatím se nechytaj, protože nemají co říct. To je klasická věc. Ta Letná mu trošku popletla hlavu,“ vyjádřil se o bývalém předsedovi Milionu chvilek.

Dále se s Xaverem věnoval spojenectví ODS s TOP 09 a lidovci pro následující volby. Moderátor uvedl, že mu přijde jako chyba, že se ODS spojuje s těmito stranami. Hejma souhlasil. „Je to blbý. Hlavně pro ně samotné. Oni se dostanou do té sněmovny, těch 15 % udělají. Ale na ODS zbude jen třetina těch mandátů. Zatímco kdyby tam naklusali s vlastní dvanáctkou, tak budou mít všechno. Čili straníci budou rozmrzelí a už začínají reptat,“ mínil.

Komentáře se dostalo i Landově sešlosti na Staroměstském náměstí, která v době natáčení ještě neproběhla. „Daniel Landa se do toho vrhnul neuvěřitelně, jako o život,“ mínil Xaver a Hejma dodal, že to připomíná události na Kapitolu. „Tam taky byla velká skupina, velký dav nespokojených s něčím, je celkem jedno s čím, v tomto případě s vládními nařízeními. Všichni ti trpící hospodští. Já myslím, že Dan se stal takovým jejich mluvčím. Já si myslím, že je to v pořádku, ti lidé mají mít nějakého mluvčího, mají mít možnost komunikovat s tou vládou,“ řekl, ale dodal, že ohledně neposlušnosti, otevření Česka a protivení se vládním nařízením má své pochybnosti. „Já si myslím, že jestli ta vláda něco dělá, tak studuje ty nálady obyvatelstva. Stejně jako Dan je sleduje. A podle mě si vláda myslí, že lidé v tuhle chvíli ještě nejsou zralí na otevření Česka. A že i proto trošku udržuje tu uzávěru,“ uvedl s tím, že se mu to nelíbí, ale nechce otevírat Česko proti vůli většiny.

