Hele, není to dezinfo? Bartoš nahlášen Rakušanovi, zatajil výhru Babiše

01.11.2023 19:40 | Monitoring

Volby do Sněmovny by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34 procent. Následovala by ODS se 13 procenty a Piráti s 11,5 procenta. Do Sněmovny by se celkem dostalo šest subjektů. Šéf Pirátů Ivan Bartoš následně děkoval na sociální síti X svým příznivcům, ale v grafu mu právě hnutí ANO vypadlo. A strhlo se pozdvižení.