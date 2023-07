Herečka Čvančarová: „Podbízí se, podceňují diváka.“ Takto by ona filmy nedělala

reklama

Film Nabarvené ptáče, v němž Čvančarová hrála, považuje za výjimečný projekt. „Je vidět, jak je nadčasový, jak rezonuje v celém světě. Nás zastihla v těch světových premiérách doba covidu, takže se neuskutečnily některé světové premiéry, které měly být. A je až neuvěřitelný, jak si ten svět teď žádá ty ne už premiéry, ale žádají nás o zvláštní projekce s diskusí potom s tvůrci. Je krásný, jak Ptáče rezonuje. Nevím, jak moc to souvisí s realitou dnešní, děsivou. To, že člověk občas potřebuje ten reálný důvod k tomu, tu reálnou vidinu k tomu přemýšlet jiným způsobem, nebo dávat si jiný, byť vytrháván z toho myšlenkového módu jeho... Nevím, jak moc teď... Samozřejmě, že Ukrajina tím zamávala, ale ty diskuse, naposledy jsme ji měli v Bruselu, pak v Paříži, jedeme znovu do Paříže,“ popsala Čvančarová. „Diskuse s nimi, s diváky, jsou překrásný, a to je ta věc, co mě nabíjí, naplňuje. Ta diskuse je krásná, trvá někdy až ke třem hodinám,“ dodala.

Čvančarová následně hovořila o tom, že jí nesedí mělké vody některých filmů, či o tom, že korektnost zabíjí některé druhy filmů.

„Blahobyt neformuje. Člověka formuje nouze, bída, neúspěch,“ pokračovala ve svých myšlenkách Čvančarová. „Já jsem vychovávána ve velké míře v respektu k planetě, v respektu k lidem, obecně k respektu. Ať už je to chování se k lidem, k planetě. V obrovském ekologickém prostředí. Moje maminka, si myslím, že by všechny položila do smutku, jak ona měla domyšlený ten pavouk těch ekologických věcí, co na sebe navazují. Takže my jsme doma vynášeli i vodu, což mě samozřejmě prudilo, byla jsem líná, z umývání zeleniny i ovoce. Lavor se nesl na zahradu a zalévaly se ovocné stromy. Jenom příklad jeden ze sta: Domyšlení těch věcí, a myslím, že naše rodina s sebou nesla jakousi přirozenou hospodárnost a respekt k půdě jako takové, k životodárnosti. Což se přenáší i do toho ekologického myšlení, hospodárného myšlení. Jsem vychovaná v tom automatickém, podprahovém respektu, k planetě jako takové, ke zvířatům, k tomu, že se prostě člověk... I konzumaci těch potravin, že se zvíře nezabije jen tak, protože když už se zabije a zkonzumuje se, protože jsme masožravci, někteří ne, ale někteří vegetariáni se jich nedotknou, ale člověk je jako masožravec, tak ale humánním způsobem a hospodárným, že to zvíře zkonzumuji do posledního chlupu,“ vyprávěla také.

Česká společnost je podle jejích slov schopna přijímat důležitá témata v humoru. „To je hrozně dobré, protože když někomu budete chtít nějak naservírovat těžké nebo kontroverzní téma učitelským způsobem, tak to nikdo není schopný vzít. Na rozdíl od toho, když je tam ten humor a nadhled,“ zmínila. Sama se snaží za vším hledat především to dobré.

