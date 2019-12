Herečka Nesvačilová: Jsem apolitická. Zeman dělí společnost. Klaus? Nesoudné. A slova o jeho synovi

Zeman je geniální tím, jak rozděluje společnost. Podíl na tom ovšem máme úplně všichni, prohlásila ve vysílání pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus režisérka a herečka Petra Nesvačilová. Kromě prezidentského období Miloše Zemana se v rozhovoru s moderátorkou Barborou Tachecí zaobírala i Zemanovým předchůdcem, exprezidentem Václavem Klausem a jeho sbližováním se se synem prostřednictvím v tomto roce založeným hnutím Trikolóra. Prozradila též, proč se sama cítí být apolitická a dotkla se rovněž tématu genderové rovnosti.

Pokračovala slovy k prezidentu Miloši Zemanovi, u něhož prohlásila, že rozděluje společnost. Ono rozdělení máme ovšem vytvářet i my samotní včetně ní. „Jsme spoluautoři, nejde, že bych za to neměla já zodpovědnost. Mám za to zodpovědnost úplně stejnou jako pan prezident Miloš Zeman a ostatní,“ prohlásila. „Myslím si, že jsme na stejné lodi a ubránit se tomu je hrozně těžké,“ doplňuje.

To, že prezident společnost u nás rozděluje, soudí režisérka podle jeho vyjadřování se například o tzv. „pražské kavárně“, kdy určuje, kdo do ní patří a kdo nikoliv. Prezident prý řekl dost o sobě i v minulosti prostřednictvím opoziční smlouvy s Václavem Klausem. „To je geniální. Jak se to stalo?“ vzpomínala na své sarkastické reakce na stanutí prezidenta Zemana v jeho úřadě.

Celý záznam pořadu si můžete poslechnout zde.

Moderátorka Barbora Tachecí se Nesvačilové zeptala, zdali nemá pocit, že se Zemanovi na termín „pražská kavárna“ sama nechytila, když jej hojně používá. „Já se chytila, s tím souhlasím. Zeman vyhrává na nejjednodušší banální lidské vlastnosti,“ uvedla. Rozdělení společnosti Zemanem ji prý „fascinuje“ a obdivuje jej za „paradox geniality, že je někdo schopen zneužít takto s úsměvem věci“. „Povedlo se mu to, to žádná,“ dodala.

Sama se cítí být apolitická. Tvrdí, že „není dostatečně vzdělaná“, aby se vyjadřovala k politice. „Člověk, který se vyjadřuje k politice, má mít moudrost a veškeré vzdělání,“ tvrdí.

Nesvačilová natáčela dokument i o Zemanově předchůdci – prezidentu Václavu Klausovi. Nyní nahlíží na jeho spolupráci se synem Václavem Klausem mladším a komentuje to, že jí to přijde „nesoudné“. Klause přesto režisérka označuje za velmi vzdělaného člověka. Dnes jí je prý Václava Klause víc a víc líto. „Tehdy mě bavilo, jak je vzdělaný, a říkala jsem si, že je hezké, že hodně čte. Když ho dnes ale pozoruji, jak partneří se svým synem, který se tu snaží zavést Trikolóru, přijde mi to hodně nesoudné,“ řekla.

K Davidu Berdychovi, který byl v roce 2015 po jedenácti letech propuštěn z vězení, kde seděl za loupeže a únosy, dokumentaristka vzpomenula, že jí prozradil, že svých činů nelituje. K jeho „přerodu“ prý ovšem došlo tím, že se již snaží žít spořádaně.

Závěrem se Tachecí tázala na otázky genderové rovnosti. Nesvačilová odmítla, že by „byla gender“, a podotkla, že by byla ráda, kdyby měli rovné příležitosti i muži. V Česku prý je velmi málo lidí, kteří jsou schopni s genderem a feminismem pracovat. Často je prý toto téma „velmi na sílu“. „Vnucujete společnosti představu, že kdo se zajímá o gender, o práva žen, o vyrovnané šance, tak že takovou ženu muži nepřitahují,“ opáčila na ni Tachecí. Nesvačilová uvedla, že to s tím nesouvisí, ale ty ženy, které to tady začaly „pěstovat“, to vytvořily.

