Hillary Clintonová: Chtěla bych být prezidentkou

Ačkoli Hillary Clintonová v prezidentských volbách již dvakrát neuspěla, ještě nehází flintu do žita. Aktuálně se nechala slyšet, že by chtěla být prezidentkou.

Do příštích prezidentských voleb zbývají ještě dva roky, ale už nyní se hovoří o tom, kdo by v nich mohl kandidovat. Málokdo po porážce Clintonové od Donalda Trumpa čekal, že mezi kandidáty se může znovu objevit právě bývalá ministryně zahraničí. Clintonoví bude v roce 2020 již třiasedmdesát let a již v rámci poslední prezidentské kampani se hovořilo o jejím ne zcela pevném zdraví poté, když se nejméně dvakrát zhroutila na veřejnosti.

Vše však nasvědčuje, že zdravotní stav buď nebyl tak vážný, nebo se podařilo nyní jednasedmdesátileté levicové političce natolik zrelaxovat, že opět pomýšlí na mety nejvyšší. Spekulace o opětovné kandidatuře Clintonové sílí po jejím rozhovoru s Karou Swisherovou. Na otázku, jestli bude za dva roky opět usilovat o Bílý dům, odpověděla Clintonové se smíchem jasné „ne“, ale poté svoji odpověď doplnila. „Rád bych se stala prezidentem Spojených států,“

Celý text v angličtině je ZDE.

„Budeme ale potřeba ještě udělat hodně práci, aby demokraté mohli v příštích prezidentských volbách uspět. Já jsem připravena pomoci. Mohu nabídnout osmileté zkušenosti ze Senátu a také z doby, kdy jsem stála v čele Ministerstva zahraničí,“ zopakovala Clintonová obvyklé důvody, které uváděla ve prospěch svého zvolení v minulé kampani. Zároveň zase ale uvedla, že o oznámení kandidatury neuvažuje. Její budoucí plány by však tomuto kroku nasvědčovaly.

Jak uvádí server The Hill, manželé Clintonovi tento měsíc oznámili, že plánují v příštím roce tour po třinácti amerických městech, kde budou diskutovat o událostech, které se týkají společenského i politického života ve Spojených státech. Manželka bývalého prezidenta se nijak netají tím, že s vítězstvím Donalda Trumpa se do dnešních dní nesmířila a jak uvedla ve své knize „Co se stalo“, považuje jeho politiku za ohrožení demokracie.

I po dvou letech od své porážky je Clintonová stále aktivní a zejména v posledních měsících vystupňovala svoji přítomnost v médiích a na přednáškách. Její dlouholetý poradce Philippe Reines navíc nedávno uvedl, že „šance, že se bude ucházet o Bílý dům, není nulová“. Podle Reinese je vlastně zvláštní, že není Clintonová uváděna mezi hlavními adepty na prezidentský úřad. „Je o rok mladší než Donadl Trump, o čtyři roky mladší než Joe Biden. Navíc se těší podpoře 65 milionů voličů,“ uvedl Reines.

autor: pro