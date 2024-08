Hilšer. Za Senát miliony ročně. Ukázalo se to a zuří. Novotný i Nerudová ho dráždí dál

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 4% Neohrožuje 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5870 lidí dříve informoval server Novinky.cz – od té doby si ke svému platu a náhradám senátora „přilepšil“ o dalších 5,4 milionu korun ze státního rozpočtu.



Příspěvek na mandát, který mají za své senátory politické strany, totiž činí 900 tisíc ročně a Hilšer tak skrze trik spočívající v založení si vlastní strany ročně tento obnos dostává, jinak by na něj neměl jako nezávislý kandidát nárok.



Novinky.cz poukázaly, že zatímco ostatní strany příspěvky za mandáty používají na placení aparátu, platů, nájmu za kanceláře apod., Hilšer dle zveřejněné výroční zprávy za rok 2023 mohl s penězi zacházet bez podobných výdajů a příjem od státu mu slouží jako další „přilepšení“ k platu senátora, jehož výše je díky příplatku za jeho místopředsednictví výboru pro sociální politiku 1 476 000 korun ročně.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jelikož Hilšer pobírá příspěvek pro strany i plat, vyšplhá se jeho roční příjem až na 2 376 000 korun, avšak ani tato částka není konečná.

Kromě platu a příspěvku pro svou stranu totiž dále čerpá senátorské náhrady, které mu pokrývají výdaje. „Jen náhrady na reprezentaci ročně činí 182 400 korun, 456 tisíc korun dostává zase jako ‚víceúčelovou paušální náhradu‘. Hilšer v loňském roce vyčerpal také 240 tisíc korun jako náhradu výdajů za kancelář, takřka limitních 284 tisíc korun si nechal proplatit za ‚odborné a administrativní práce‘, Hilšerovi asistenti vyšli jen za loňský rok Senát na maximálně proplácenou částku 666 tisíc korun a mobilní služby senátora stály z veřejných peněz za loňský rok 34 tisíc korun,“ sečetl server před nedávnem náhrady senátora.

Na náhradách si tak Hilšer řekl o dalších 1 862 400 korun a za loňský rok tak za svou senátní funkci se zahrnutím senátorského platu, náhrad a zmiňovaného příspěvku pro politické strany přišel senátor na celkem 4 238 400 korun.

Fotogalerie: - Hilšer to zatím nevzdává

Letos Hilšer kandiduje na Praze 2 s podporou Pirátů a s blížícími se senátními volbami dal o sobě v tomto týdnu vědět, když popsal, jak „pracuje pro Česko“. „Je za mnou šest let práce v Senátu, pro vás, pro Česko, pro to, abychom se tu všichni měli lépe. Mluví za mě výsledky, politická zkušenost, nezávislost, pevné a neměnné postoje a odvaha postavit se mocným lidem,“ uveřejnil.



Politik doplnil také video, v němž říká například to, že je „nezávislý a nikomu nic nedluží“. „Hájím lidská práva a demokracii, která je i v naší zemi v ohrožení,“ burcuje Hilšer a tvrdí, že je ním „odvedená práce a také politická zkušenost“.



Za pobírání milionů od státu, na něž by Hilšer běžně jako nezávislý senátor neměl nárok, pod tímto sdělením sklidil nemálo kritiky a video komentoval též politický reportér a glosátor Jan Špaček. „Strana MAREK HILŠET DO SENÁTU získala od státu 5,4 milionu korun a natočila za to TOHLE,“ vyjádřil se k předvolební propagaci uveřejněné Hilšerem.

Strana MAREK HILŠET DO SENÁTU získala od státu 5,4 milionu korun a natočila za to TOHLE ?? https://t.co/JtHRbK37E4 — Jan Špaček (@ziggystarlink) August 22, 2024

Fotogalerie: - Hilšer a Louny proti lhostejnosti

O senátorovi se kriticky vyjadřoval také novinář Michal Půr a poukázal na Hilšerovy miliony od státu, což zřejmě senátora popudilo natolik, že se do žurnalisty pustil napřímo na sociální síti X.



„Tahle kampaň začíná nabírat na obrátkách. Myslel jsem, že bude slušná. Ale jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tedy pro zasvěcené: Prodejný a prolhaný hybridní ‚novinář‘ Michal Půr, který se za prachy peleší s kdejakým oligarchou, se opovažuje navážet do slušných lidí. Tahle ‚autorita‘ jednou jede s nebožtíkem Kellnerem a za jeho prachy prosazuje čínskou politiku. Jindy zas dělá pro Křetínského a teď maká pro proslulý pražský STAN. A co Tykač, bude?“ spustil Hilšer potom, co se Půr zmínil o jeho financích od státu.



„O tom je dnes politické Česko. Klientelistická banda kamaradíčku, kteří si myslí, že jim patří republika. Tak to ne, ‚Rozzlobení hoši‘. My se jen tak nedáme. Vy máte prachy svých páníčků, my zase odvahu se vám postavit,“ dodal ještě senátor.

Fotogalerie: - Senát bez prázdnin

Novinář na to reagoval s domněnkou, že Hilšera popudilo právě oněch 5 milionů. „Co se mu stalo? Snad ho nerozčílilo, že jsem v Insideru zmínil, jak si založil virtuální stranu, aby mohl vytáhnout 5 mega z eráru,“ naznačil. Že se na Půra Hilšer obořil kvůli zmínce o tom, jak si „založil virtuální stranu, aby vycucal miliony veřejných peněz“ si myslí též spolutvůrce podcastu Insider Tomáš Jirsa.

Co se mu stalo? Snad ho nerozčílilo, že jsem v @InsiderCz zmínil jak si založil virtuální stranu, aby mohl vytáhnout 5 mega z eráru?? https://t.co/yrMszzWlUL — Michal Půr (@michalpur) August 23, 2024

„Tak je nervózní. Neudělal v Senátu nic, ty jeho výkřiky už netáhnou a v obvodu má slušnou konkurenci. Podle mě to nedá,“ vysvětluje si výpad proti novináři bývalý europoslanec Jan Zahradil (ODS).

Novinář Čestmír Strakatý pak mínil, že problém není v tom, že se Půr zmínil o Hilšerových milionech z veřejných financí. „Je to starej příběh, kterej se mění jen interpretací (jak to kdo chce vidět). Nechce se mi věřit, že by zrovna tohle mel bejt ten trigger point. Je to slabý,“ přemítal. Hilšer dle něj „záměrně čeří vodu“. „Co mu taky zbývá,“ zaznělo od Strakatého.





Fotogalerie: - Manželství pro všechny v Senátu

Pod výpadem senátora na novináře Půra se poslankyně Barbora Urbanová (STAN) podivila nad slovy o hnutí STAN a řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) se Hilšera napřímo zeptal: „Marku, vy jste pil?“







„Od prezidentské volby jsme o vás neslyšeli, koukám, že ale opět stará známá taktika. Nevyšla v prezidentské volbě, nevyjde ani teď,“ okomentovala následně tvrzení Hilšera europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).







„Ať už Michal Půr kope nebo nekope za kohokoliv, tak to na tom, že vy parazitujete na systému a je o vás slyšet jen když vám může skončit sosání, nic nemění,“ vzkázal Hilšerovi investor Petr Horáček.

Fotogalerie: - Plán Pirátů

A bez povšimnutí nezůstalo ani tvrzení Hilšera, že „nemá nic společné s touto vládou“. „Nekandidoval jsem za žádnou z vládních ani opozičních stran,“ napsal, načež mu Půr připomenul, že aktuálně kandiduje do Senátu s podporou Pirátů, kteří jsou ve vládní koalici zastoupeni.

Tak naposledy, protože věta "nemám s tou vládou nic společného" ukazuje na slušné zmatení mysli. Pan senátor totiž kandiduje s podporou Pirátů.https://t.co/QR3Yar9g5o https://t.co/4rG44EeTwo — Michal Půr (@michalpur) August 23, 2024

Psali jsme: Senátor Hilšer: Novinky a jejich lež. Celou záležitost budu řešit právní cestou Hilšer nevydýchal Turka a Konečnou. Velmi hutné Polepšíme vás s neziskovkami. Vystrčil pohořel a ještě naštval Zvolili jsme dobře, tleská Rakušan Pavlovi. „Zemanův fígl“, směje se Vondráček