Historik poučil národ z rozhlasu: Před covidem jsme nežili dobře. Pandemie obnažila skepsi, to je nadějné

Úvodem se Stříbrný vyjádřil k otázce, že se považuje za vlastence. „I když myslím, že k tomu pojmu vlastenec je třeba něco dodat. Myslím si, že je zvlášť v poslední době využíváno, zneužíváno a strašně zúženo. A já si myslím, že patří do života člověka, který se narodí do nějakého času, ale také do nějakého prostředí a do nějaké země. A to, čím je, od počátku, ve své rodině, ve své obci, městě, jak prochází samozřejmě dalšími etapami života, tak vlastně si osahává a poznává to prostředí, ve kterém žije. A do něho samozřejmě patří nejenom ten prostor, ty jednotlivé věci, ve kterých žije, ale také samozřejmě tradice, kterou prošly jeho předchozí generace, a to, čemu se říká paměť. A toto všechno si myslím, že vstupuje do našeho života a vytváří důležitou součást našeho sebeuvědomění i vztahu k druhým,“ poznamenal Stříbrný.

Současná doba je podle Stříbrného mimořádně závažná, ale zároveň nadějná. Nadějná je podle něj v tom smyslu, že skepsi, rozpaky, rozčarování nebo i zklamání a naštvání, které pořád neustupuje, covid pouze obnažil. „Pokud budeme tuto situaci číst dobře, tak bychom mohli postupně porozumět, i z čeho pramení negativní názory a emoce. Je to naše šance,“ poznamenal Stříbrný.

