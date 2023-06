Hitler také sliboval. Akce Okamury proti smlouvě s USA jela natvrdo

reklama

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4561 lidí

Pro Okamuru a SPD je smlouva nepřijatelná, vyslovil jasné NE americkým, ale i jakýmkoliv jiným cizím základnám. Také uvedl, že smlouva není o spolupráci, ale o budoucí přítomnosti amerických ozbrojených příslušníků v celkem jedenácti vojenských objektech, které jsou ve smlouvě specifikovány. Kde si mimo jiné budou moci stavět svá zařízení. A budou se moci volně pohybovat po České republice včetně rodinných příslušníků. Upozornil, že nad těmito vojenskými příslušníky nebude mít Česká republika žádnou kontrolu. Varoval také, že smlouva je na 10 let a je nevypověditelná.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomenul znovu, že SPD je jediná opozice vůči smlouvě a má jen 20 poslanců. A také protože se jedná o mezinárodní smlouvu, budou pouze dvě čtení místo tří.

Další článek smlouvy, který se mu nezdá, je: „Uznávajíce, že Česká republika má primární odpovědnost za udržování veřejného pořádku na svém území, orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.“

Chování vlády je podle něho vlastizrádné, vláda prý zaprodává suverenitu, což je zločin nejhlubšího zrna.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče obstrukcí, Okamura zmínil, že mají desítky návrhů, co se má jednání o smlouvě předřadit, ale také návrh, aby se o smlouvě hlasovalo v referendu. Vláda podle Okamury nemá demokratický mandát na to, aby smlouvu takto prosazovala, volilo ji pouze 43 % voličů a současné průzkumy důvěry jsou proti vládě a proti premiéru Fialovi, který se těší důvěře pouze 20 % respondentů.

Okamura zmínil i nadcházející volby, vyzval, aby lidé nedávali hlasy malým stranám bez naděje na úspěch. Podotkl, že poprvé vládnou strany, které nemají většinu hlasů. „Podívejte se, kam ta republika potom spěje,“ glosoval. Připomenul, že za rok jsou volby do europarlamentu a vyzval přítomné, aby své hlasy nenechali propadnout. A na závěr zmínil, že SPD chce do vlády a tam hodlá rušit to, co zavedla pětikoalice.

Místopředseda hnutí Radim Fiala dodal, že smlouva je salámová metoda. Tedy že nejdříve budou vojenští příslušníci na českých základnách, ale až tu budou déle, prosadí se i vybudování jejich základen. A pak bude potřeba značná politická odvaha k tomu, aby zase odešli.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následoval projev poslance Jaroslava Foldyny. Ten na začátek prohlásil, že jediný rozdíl mezi ministryní obrany Janou Černochovou a Vasilem Biľakem je, že Vasil Biľak nenosil sukni. Dodal, že když zde tvrdé komunistické jádro ztrácelo půdu pod nohama, tak vytvořili zvací dopis. A nyní, když pětikoalice ztrácí půdu pod nohama, tak jedou do USA domluvit smlouvu, podle které tu také budou moci být americká vojska. Dodal, že když Česko obsadil německý Wehrmacht, tak Adolf Hitler také tvrdil, že mu tím zaručuje bezpečnost.

Podle Foldyny je smlouva „odporný čin“ těch, kdo pracují v zájmu cizí moci. A americká vojska budou okupační, stejně jako za Sovětů. K hlasování dodal, že pro schválení smlouvy „nemůže zvednout ruku slušný člověk“. A že by se mělo hlasovat po jménech, aby bylo vidět a slyšet, kdo hlasoval pro. „My jsme s vámi, vy buďte s námi, porazíme je,“ rozloučil se.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Shromáždění na odpor vůči schválení obranné smlouvy s USA

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Hnutí SPD zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk na území České republiky! Okamura (SPD): Fialova drahota stále tvrdě dopadá na velkou část českého národa Maříková (SPD): Jako jediní říkáme NE americkým vojskům a americkým základnám v ČR Jiří Kobza: Eurozlodějna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.