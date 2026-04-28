Hladomor kvůli Trumpovi. I ve Velké Británii, předpovídá ekonom

28.04.2026 19:43 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Hladomor. To podle australského ekonoma Stevea Keena hrozí světu kvůli válce USA s Íránem. Kvůli ní totiž nestojí jen tankery, ale také lodě s hnojivy. Hladomor hrozí prý zejména zemím, které si hnojiva nevyrábí a nemají dostatečné zásoby. Jak je například Velká Británie.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Australský ekonom Steve Keen

Ačkoliv se konflikt Spojených států, Izraele a Íránu odehrává od České republiky daleko, na peněžence ho pociťuje každý, kdo tankuje na pumpě. Jenže energetika a doprava není jediné odvětví, které kvůli uzavření Hormuzského průlivu trpí.

Podle australského ekonoma Steva Keena bude problém i s hnojivy. Tvrdí, že skrz Hormuzský průliv se dopravuje až 20 % světových zásob hnojiv. Keen se proslavil například tím, že předpověděl velkou finanční krizi v roce 2008. Nyní říká, že by kvůli nedostatku hnojiv mohla světová produkce potravin spadnout o 10 až 25 %, což by vedlo k tomu, že by „nebylo jídlo pro každého“. A pak se nabízí otázka, kdo bude hladovět. Keen předpovídá hladomory. „Za dva až tři měsíce Indii dojdou hnojiva. Takže dojde k hladomoru v Indii,“ předpovídá.

Dle Keena skrz Hormuzský průliv neproplula žádná loď s hnojivy za celý březen. Ekonom připomíná, že u hnojiv je klíčové, aby se na místo dostala včas, pokud dorazí například o dva týdny později, tak už je pozdě.

Zmínil, že ne všechny části světa budou zasaženy stejně. Americký kontinent je například v produkci hnojiv soběstačný. Ale země jako Spojené království nebo Austrálie hnojiva v dostatečné míře neprodukují. I Čína si produkuje hnojiva sama a navíc má asi roční zásobu hnojiv, zmínil ekonom. Podotkl, že kdyby byli u kormidla lidé, kteří rozumějí, jak se věci vyrábějí, nikdy by k válce nedošlo, protože by jim došlo, že odříznutí 20 % hnojiv znamená hladomor pro přibližně 20 % světové populace. Jenže válku podle něho vedou megalomaniaci, kteří se na nic takového neohlížejí. „Chceme se najíst, ale rozbili jsme si všechno nádobí,“ popsal situaci.

Dodal, že země, které mají zásoby hnojiv, se o ně nebudou chtít dělit, protože to znamená ohrozit své občany ve prospěch jiné země. Nejzranitelnější budou právě země, které zásoby hnojiv nemají. „Včetně některých nejbohatších zemí na světě. Z nich myslím budou nejvíce zasaženy Spojené království a Austrálie. Asi by vás nikdy nenapadlo uvažovat o hladomoru ve Spojeném království, ale vzhledem k tomuto přerušení produkce a tomu, že Británie je ze 40 % závislá na dovozu potravin, tak je extrémně zranitelná a k hladomoru v Británii by mohlo dojít,“ soudí ekonom.

