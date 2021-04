Hnát vás! Po Zemanově show došlo na ODS a další. Bez kamer a tvrdě

Po svém nedělním projevu byl Miloš Zeman zatracován jak za obsah, tak za formu a chování vůči moderátorce Terezii Tománkové. Ovšem zdaleka ne všude. Na facebooku se našlo jeho obhájců dost. Podle nich byl prezidentův projev skvělý. „Moderátorka Tománková se bude muset lépe připravovat na svou profesi, aby se nemusela červenat vzteky,“ zaznělo. A to nebylo zdaleka to nejhorší. Dle jednoho z diskutujících se Tománková chovala jako by byla z „kavárenské žumpovize“.

Miloši Zemanovi se dostalo zastání např. ve skupině „Miloš Zeman zvolen prezidentem“. „Já jsem s projevem pana prezidenta Zemana spokojená,“ mínila Věra Růžičková, podle Kláry Loukové byl skvělý a dle Luboše Uhreckého se Terezie Tománková, která Miloše Zemana zpovídala, má ještě hodně co učit.

„Projev pana prezidenta Zemana skvělý a promyšlený. Moderátorka Tománková se bude muset lépe připravovat na svou profesi, aby se nemusela červenat vzteky,“ vzkazoval Václav Kouba.

Administrátor skupiny, Vilém Rössler, krátce soudil, že projev byl super a že Miloš Zeman je jeho prezident.

„Pokud pan prezident řekne takový projev, udivuje mě, proč dal souhlas s vyhoštěním...“ podivovala se Iva Hartigová.

Iva Šeligová měla zato, že prezident byl skvělý a modlila se za jeho zdraví. „Když si teď představím Drahoše, postrach všech králíků v prezidentské funkci...“ srovnala s prezidentovým konkurentem v posledních prezidentských volbách.

„Slyšela jsem jeho projev, byla jsem zvědavá, co řekne. Pan prezident vypadá velmi dobře, myslí mu to pořád, mluví bez papíru... Jeho řeč se mi líbila, nemám co vytknout,“ libovala si Alena Kabátová.

„Že Miloš Zeman mluvil správně, účelně a dobře, o tom svědčí i PRAVIDELNÝ řev opozice (mimo SPD a KSČM), který bude politickou scénu doprovázet řadu dnů!“ soudil Ladislav Csela. A zaměřil se i na to, kdo Česko podpořil: „Kdo vlastně momentálně odvolal své velvyslance z Ruska na podporu ČR? Čaputovské Slovensko, nacionálové z Pobaltí, možná že se ozvou Polsko, Velká Británie, Tchaj-wan (i když v ČR nemají konzulát).“ Posměšně dodal: „Třeba se přidá soustroví Samoa, Vánoční či Velikonoční ostrovy, možná Pobřeží Slonoviny. A co Paroubkovi Martani?“

„To byl projev rozvážného státníka, bez emocí a útoků, ale počkejte do večera, až se začne vyjadřovat opožumpa. Fiala tvrdí, že o tom věděl. Hnala bych ho k zodpovědnosti, jak to, že národ nevaroval jako on jediný spravedlivý?“ shodovala se ostatními Jana Procházková.

Dle Lásky se Tománková ptala stále na to samé, vynucovala si odpovědi tak, aby to byly takové, jaké chtěla slyšet. Což je prý znakem „kavárenské žumpovize“. „Tentokrát úplně to samé předvedla tato moderátorka TV Prima!“ tvrdil dotyčný.

„Pokud není vyšetřování ukončeno buď tak, nebo onak, nemohu přece nikoho obviňovat bez důkazů! To mohou snad jen debilové a štváči z opozičních stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Starostové a Piráti! Pochopitelně, že to tady pak usilovně rozehrává jejich hlásná trouba veřejnoprávní hovnovize! Tak se tam potom lži prolínají se spekulacemi a jejich spřátelení ‚odborníci‘ a řady různých dalších šmejdů tam excelují od rána do večera!“ zakončil svou zdrcující kritiku Bohumil Láska.

