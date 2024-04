Hnízdil přesně ví, o co jde v průšvihu von der Leyenové

Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu čelí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyšetřování kvůli možné korupci v souvislosti s nákupem vakcín proti covidu od firmy Pfizer. „Zavání to megakorupcí a největším tunelem v evropském zdravotnictví všech dob,“ říká pro ParlamentníListy.cz lékař Vladimír Čížek. „Dnes už málokdo pochybuje o tom, že se od počátku jednalo o plánovaný, sofistikovaný podvod,“ přidává se Jan Hnízdil. „Nedělám si iluze, že by vyšetřování mohlo stát paní von der Leyenovou svobodu,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen.

V hodně prekérní situaci se ocitla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poté, co prokuratura v belgickém Lutychu potvrdila, že si vyšetřovatelé Úřadu evropského veřejného žalobce převzali od belgických žalobců případ, v němž je von der Leyenová vyšetřována kvůli „zasahování do veřejných funkcí, ničení SMS, korupci a střetu zájmů“. Náplní práce úřadu, který se počínáním šéfky Evropské komise už zabývá, je vést celoevropská vyšetřování finančních zločinů. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda jsou opodstatněná výše uvedená obvinění, která souvisejí s vyjednáváním mezi von der Leyenovou a generálním ředitelem americké farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou ve věci nákupu vakcín proti covidu-19.

Už dříve list The New York Times informoval o tom, že si šéfka Evropské komise psala SMS zprávy s Albertem Bourlou v době přípravy obřího kontraktu dodávek stovek milionů vakcín Pfizeru pro Evropskou unii v květnu 2021. Tato osobní diplomacie měla sehrát v dohodě velkou roli. Loni v prosinci server Politico s odkazem na vlastní analýzu napsal, že unijní země vyhodily nejméně 215 milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19, což daňové poplatníky stálo zhruba čtyři miliardy eur (přes 98 miliard Kč). Mnoho těchto vakcín bylo zakoupeno na vrcholu pandemie v roce 2021, právě když EU uzavřela svůj největší jednorázový kontrakt na nákup 1,1 miliardy dávek od společností Pfizer/BioNTech.

Náklady na nákup očkovacích látek byly astronomické

Informace o vyšetřování předsedkyně Evropské komise ohledně nákupu covidových vakcín jitří emoce na všech stranách. „Je potřeba se na to podívat racionálně. Vyšetřování toho, co se na půdě Komise v souvislosti s nákupy během covidu dělo, považujeme v rámci našeho institutu Pro Libertate za naprosto zásadní věc. A nákupu vakcín se to týká především. Nejen proto, že náklady na očkovací látky byly astronomické, ale i proto, že veřejnost dodnes nemá informace o tom, za jakých podmínek byly vybráni dodavatelé, jaké byly vyjednány podmínky, mechanismy kontroly kvality a podobně. Nedělám si iluze, že by vyšetřování mohlo stát paní von der Leyenovou její svobodu, může ale ovlivnit její šance na obhajobu pohádkově honorovaného úřadu,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen.

Zdůrazňuje, že i v dobách krize musejí demokratické právní systémy respektovat určitá jasně daná pravidla, jako je transparentnost nakládání s prostředky občanů, jako je vyloučení korupčního jednání a podobně. „Umím si představit, že se Komise a její předsedkyně mohou bránit tzv. bezprecedentností tehdejší doby. To nakonec dělají i politici u nás. Nevidím ale způsob, jak důvěryhodně obhájit třeba to, že dodnes nejsou k dispozici celé smlouvy týkající se nákupů, že zřejmě probíhala jakási tajná komunikace mezi vedením Komise a společností Pfizer, jejíž část byla zlikvidována, a podobně. Daňoví poplatníci, tedy ti, kdo platí plat paní von der Leyenové a kteří zaplatili i vakcíny, mají právo vědět, co koupili, za kolik a za jakých podmínek,“ tvrdí zakladatel odborného sdružení právníků Pro Libertate.

Megakorupce a největší tunel v evropském zdravotnictví

„A pokud bude Komise argumentovat obchodním tajemstvím, bezpečnostními riziky, režimem utajení a podobně, jak to dělají úřady i u nás, když chtějí něco zatajit, pak by to automaticky mělo vést k odstoupení všech, kdo byli do těchto obchodů na straně Evropské unie zapleteni. Nečekejme, že se povede diskuse o tom, co vlastně vakcíny obsahovaly, jaká byla jejich skutečná účinnost a podobně. Na podobná témata přijde čas, až skončí vlády, které nesou odpovědnost za to, co se během covidu dělo, ve větší části Evropské unie. Nezapomínejme, že Komise jen málokdy udělá něco, co by neměla posvěceno od zástupců vlád klíčových členských zemí v čele s Německem. Ale i otázky obsahu smluv, vedlejších dohod a způsobu komunikace jsou důležité,“ nepochybuje Tomáš Nielsen.

Se skutkovou podstatou této kauzy se bez servítků vypořádává Vladimír Čížek, specialista v oboru vnitřního lékařství, který se problematice covidu od vypuknutí pandemie věnuje. „Vyjednávat nákup vakcín za stamiliardy korun pomocí SMS a rozhovorů s ředitelem farmaceutické firmy je nemravné a mělo by být i trestné. Vyjednat nákup deseti dávek vakcíny na osobu pro celou EU včetně kojenců je v době, kdy politici i firmy tvrdili, že stačí ‚jedna či dvě tečky a dost‘, zavání megakorupcí a největším tunelem v evropském zdravotnictví všech dob. Ursula von der Leyenová by měla být obžalována a stíhána, ale obávám se, že ji ochrání imunita. V každém případě by tato osoba z morálního hlediska měla odstoupit z funkce a neměla by již nikdy do žádné politické funkce kandidovat,“ říká pro ParlamentníListy.cz angiolog Vladimír Čížek.

Nevládne Evropská komise, ale nadnárodní korporace

Pro celostního a rehabilitačního lékaře Jana Hnízdila není dění kolem Ursuly von der Leyenové překvapením. „Boží mlýny melou a lež má krátké nohy. Překvapuje mě snad jen to, že melou tak rychle a nohy má tak krátké. Proto je důležité se zlu postavit, hledat a bránit pravdu. Kauzu Pfizergate spustil belgický lobbista Baldan. Nebál se a šel do toho. Von der Leyenová má před volbami velký problém. Ale o jejím odsouzení si nedělám iluze. Patří mezi nedotknutelné. Evropě nevládne Evropská komise. Evropské komisi a Evropě vládnou nadnárodní korporace. Prostřednictvím tajných dohod, SMS…,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jan Hnízdil a dodává, že by šéfce Evropské komise navrhoval trest nejvyšší: očkování pěti dávkami vakcíny Pfizer.

Je přesvědčen o tom, že nelze tehdejší rozhodnutí odůvodňovat obavami z šíření covidu a motivaci vysvětlovat snahou o „záchranu“ Evropy. „Strachem z viru, chaosem a snahou zachránit Evropu bylo možné omlouvat chování politiků pár prvních týdnů covid hysterie. Dnes už málokdo pochybuje o tom, že se od počátku jednalo o plánovaný, sofistikovaný podvod, snahu o manipulaci a ovládnutí lidstva v režii psychopatů v čele nadnárodních korporací. V režii lidí bezohledných, bezcitných, dravých, na druhou stranu vysoce inteligentních, jazykově vybavených, dokonale oblečených – jak říká psychiatr Robert D. Hare – hadů v oblecích,“ poukazuje Jan Hnízdil na to, kdo přiřkl obyvatelům Evropy roli komparzistů.

Neudivily by hlasy, že za obviněním šéfky EK je Putin

Medializace kauzy Ursuly von der Leyenové dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu vede k otázce, proč je veřejnosti předhozena právě teď. „Může to být náhoda, může to být snaha oslabit význam Evropské unie, teoreticky to může být i způsob, jak celou kauzu elegantně zamést pod koberec. Protože si umím představit vyjádření dotčených osob o tom, že jde o zpolitizovanou kauzu, že jde o snahu ovlivnit volby a podlomit důvěru v Evropskou komisi, s trochou nadsázky bych se vůbec nedivil, kdyby někdo prohlásil, že za obviněním stojí Putin nebo alespoň jeho pátá kolona. Každopádně zprávu o tomto vyšetřování považuji za velice pozitivní posun ve srovnání se zarytým mlčením ze strany Evropské komise. Uvidíme, co vyleze na povrch,“ netají advokát Tomáš Nielsen svou zvědavost.

Na vyšetřování toho, co se v Evropské unii dělo od konce února 2020 následující dva roky, může dojít i v rámci členských zemí. Například slovenský lékař a zároveň poslanec Peter Kotlár má jako zmocněnec vlády prověřit postup státu, proces řízení a správu zdrojů během pandemie covidu. Úkolem, jímž zarytého odpůrce očkování Ficův kabinet ve druhé polovině ledna výslovně pověřil, bude plnit koordinační úkoly zaměřené na posouzení a analyzování zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatření přijatých v souvislosti s pandemií covidu-19 v letech 2020 až 2022. Peter Kotlár se dokonce nechal slyšet, že by rád spolupracoval s českou molekulární bioložkou Soňou Pekovou nebo také s českým právníkem Jindřichem Rajchlem, který se může pochlubit tím, že uspěl u soudu v několika covidových kauzách.

Zahájit trestní stíhání tam, kde byl porušen zákon

Česká republika se zatím nechystá vydat ve stopách Slovenska a prošetřit zákonnost, hospodárnost a účelnost opatření přijatých v souvislosti s pandemií, i když by to podle lékaře Vladimíra Čížka byl velmi správný krok. „Pojmenovat chyby, uznat je a omluvit se těm, kteří byli neprávem osočováni a dehonestováni. Tam, kde došlo ke zjevnému porušení zákona, zahájit trestní stíhání. Poučit se pro budoucnost. Jinak jsme odsouzeni k opakování covidového šílenství při nejbližší další epidemii. A určitě bych doporučil pozvat k nám Anderse Tegnella, státního epidemiologa švédského Úřadu pro veřejné zdraví, jenž hrál klíčovou roli v reakci na pandemii covidu-19 v roce 2020 ve Švédsku a který asi jako jediný odpovědný činitel na světě nepodlehl celosvětovému fanatismu,“ připomíná cévní lékař švédského experta, jenž ve své zemi prosadil v covidové době zcela jiný postup, než který zvolila naprostá většina zemí.

