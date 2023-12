Hodili to slepicím. Zpestření Vánoc z Polska dopadlo zle

07.12.2023 9:46 | Monitoring

Chtěli zpestření Vánoc formou levného cukroví z Polska, ale nakonec to hodili slepicím. Tak dopadli někteří Češi nakupující v Polsku potraviny. Suma peněz, kterou Češi v Polsku utrácejí, sice dramaticky roste a stává se z ní politické téma, tentokrát to však dopadlo zle. „Chutná to tak, jak málo to stojí. Hnus, možná jako dekorace,“ uvedla česká zákaznice.