Holec: Pavel se nemá co divit, že nikam nejede

20.03.2026 13:50 | Komentář
autor: Radek Kotas

„Pavel nemaká pro Česko, ale pro cizí moc,“ píše komentátor Petr Holec v komentáři Čistý řez, proč by se prezident neměl divit, že nepojede na summit NATO. Zmiňuje, proč Babiš Pavla „musel zaříznout“.

Premiér Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že na letní summit Severoatlantické aliance (NATO) pojede on sám v doprovodu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) namísto prezidenta Petra Pavla, jenž se doposud zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly.

Holec podotýká, že se prezident nad stopkou nemá co podivovat. „Prezident Petr Pavel už zase bombí, možná by měl zkusit Írán. Nejdřív ze sebe znovu udělal blbce se státním rozpočtem, načež se podivil, proč ho premiér Andrej Babiš nepustí na summit NATO. Proč asi?“ ptá se komentátor ve svém komentáři Čistý řez.

A hned odpovídá, že se tak dle něj děje „jednoduše proto, že Pavel nemaká pro Česko, ale pro cizí moc, jak se teď říká na ‚správné straně‘ fialovců“. „Vlastně bychom na něm mohli otestovat gumový zákon o činnosti pro cizí moc, který ve svém šílenství do naší legislativy protlačil režim Petra Fialy a Pavel s gustem podepsal. Nakonec co taky čekat od gumáka, ne?“ padlo s tím, že vzhledem k totožným výtkám amerického velvyslance v Česku k nedostatečným výdajům na zbrojení „Pavel veřejně maká pro Američany a proti české vládě, kterou sám jmenoval“.

Právě vysvětlování výhrad spojenců k nižším výdajům na obranu je dle Babiše důvod, proč je třeba, aby na summit jel on. „Myslím, že bude nejlepší, když tam pojedu s Macinkou. Protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás za to kritizuje,“ řekl Babiš v České televizi. 

Postoj Pavla proti vládě a její rozpočtové politice v zahraničí by podle Holce nebyl „normální“. „Proto teď Babiš Pavla prostě zařízl a na summit NATO chce jet s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Vypadalo by totiž dost banánově, kdyby na summitu Česko mluvilo dvojím hlasem,“ vysvětluje, proč musel premiér aktuálně prezidenta „zaříznout“.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/pavel-uz-je-jen-k-smichu

