Holec: Za zchudnutí občanů 33 % si vláda přidá 14 %. Pravda o Fialovi

Jen co Ivan Bartoš opustil nuceně svůj post ministra pro místní rozvoj, začnou se citelně zvyšovat platy politikům. Ty mají podle návrhu ministra práce a sociálních věcí stoupnout o bezmála 14 procent. Přičemž o platy policistům, hasičům nebo školním kuchařkám se politici handrkují. „Policistům a justici se přidat zdráhají, ale… Platy si politici chtějí zvednout o desetitisíce?!“ vypálil do Strakovky deník Blesk se 647 tisíci čtenářů denně. Do toho zarezonoval Jurečkův návrh na zavedení platu první dámy ve výši bezmála 110 tisíc měsíčně.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 0% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 3% Více 0% hlasovalo: 4445 lidí

Platy politikům mají stoupnout o 13,7 %. Prezident by si měl polepšit od nového roku o 46 800 Kč, na výplatní pásce by tak měl doma ukazovat 388 tisíc měsíčně. To u Fialů by se výplatnice měla zvednout o 37 600 na krásných 312 500 měsíčně. Stejné zvýšení platu jako premiér by měla pocítit za svou práci pro stát i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil. Místopředseda vlády by si měl polepšit o 32 400 na měsíční výplatu ve výši 268 400. Místopředsedové Poslanecké sněmovny i Senátu a ministři vlády by si měli polepšit o 26 700. Na výplatnici by se měli od nového roku dočkat 222 000. Běžní poslanci bez funkcí by si měli polepšit o 14 000. Na účet jim měsíčně přijde 116 400. To vše bez náhrad, jen čistý plat.

To samozřejmě není všechno. Politici nedostávají jen plat, ale i různé náhrady, které jim pochvalu doma za získané peníze jen zvednou. A zvýší se i náhrady. Víceúčelová paušální náhrada prezidenta podle Jurečkova návrhu představuje 361 tisíc navíc k platu, který má být právě 388 tisíc. To další politici budou muset být podle návrhu skromnější. U premiéra Fialy by paušální náhrada činila 39 tisíc a u ministra 32 tisíc. Poslanci a senátoři by získali na náhradách na stravném a reprezentaci 17 300. A pro ty politiky, kteří to mají do práce daleko, by cestovní náhrada mohla dosahovat až na 64 700 měsíčně. Nakonec je tu ještě navýšení paušální náhrady u předsedy a předsedkyně parlamentních komor, tedy u Miloše Vystrčila a Markéty Pekarové Adamové, na příjemných 62 500. U Pekarů Adamů a Vystrčilů jistě důvod k oslavě.

Kapitola sama pro sebe je pak návrh na plat pro první dámu, který vzešel z pera ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Eva Pavlová, nikým nevolená a bez oficiální funkce, opírající se o platnou legislativu, by měla získat plat ve výši 30 % tzv. zvláštní víceúčelové paušální náhrady prezidenta, což by představovalo částku 108 300 Kč měsíčně.

Fotogalerie: - Kulhánek za Bartoše

„Role manželky či manžela, popřípadě partnera či partnerky, prezidenta republiky nebyla doposud v právním řádu České republiky nijak ukotvena, což v jedenadvacátém století vnímáme jako situaci, kterou je třeba nevyhnutelně napravit,“ uvedl k tomu na síti X kancléř Milan Vašina. „Role první dámy je pozicí, kterou fakticky nelze skloubit se zaměstnáním či jinou výdělečnou činností. Přes tuto skutečnost dosud nenáležela manželce prezidenta republiky za plnění této role žádná kompenzace,“ dodal.

„Kancelář prezidenta republiky vnímá navrhované právní úpravy MPSV jako komplexní řešení, které by mělo historicky poprvé usnadnit efektivní fungování první dámy způsobem, který by odpovídal potřebám a očekáváním s touto pozicí spojeným včetně nápravy dosud neexistujícího… — Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) October 4, 2024

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14709 lidí

Přidání politikům a zavedení nové pracovní kategorie s funkcí „první dámy“ se pak děje ve stínu handrkování o platy policistů, hasičů nebo pracovníků vězeňské služby. „Otázka je, jestli se musejí vypořádat s tím, že se jim zvednou platy o 13 % a příslušníkům bezpečnostních sborů letos o 5 % v objemu. V podstatě by to byl skutečně výsměch vůči všem příslušníkům, a nejenom policistům, ale samozřejmě hasičům i příslušníkům vězeňské služby,“ řekl Blesku předseda policejních odborů Tomáš Machovič.

Obdobná situace je pak u soudů. Justiční pracovníci v pondělí zahájili stávku za vyšší platy. „Zapisovatelka s dvouletou praxí má hrubý příjem necelých 22 tisíc, tedy 18 661 korun čisté mzdy. Zapisovatelka s dvaadvacetiletou praxí má čistou mzdu jenom o čtyři tisíce vyšší. Jejich vedoucí bere po šestnácti letech praxe ještě o necelé čtyři tisíce více: 26 354 korun,“ informují o podhodnocené práci soudních zapisovatelek Seznam Zprávy. Stávkou justiční personál volá o 15% navýšení platů.

A své už si k tomu říkají i politici. Ti opoziční markantní přidání na platech rázně odsuzují. „Tak teď se podržte! Vládní politici si chtějí navýšit platy o 13 %. O to pikantnější je, že rozpočet s tímto navýšením počítal už v době, kdy vláda tvrdila, že nejsou peníze na navýšení státních zaměstnanců, jako jsou třeba učitelé. Jako na potvoru svoje navýšení platů vypustili po volbách, stejně jako valorizaci důchodů, pamatujete? Stejný scénář, stejný průběh…“ napsala na facebooku Alena Schillerová (ANO).

Ozval se i Karel Havlíček (ANO). Ten mluvil o záporné emoční inteligenci vlády. „Odrbat důchodce, zvýšit daně a odvody živnostníkům, šetřit na policistech, hasičích nebo kuchařkách v ZŠ... a současně navrhnout zvýšení platů ministrů, poslanců a nově i plat pro první dámu, to může jen ten, jehož emoční inteligence je záporná,“ napsal na facebooku.

Přišla studená sprcha i od komentátora a politického analytika Petra Holce. „Tahle vláda lže lidem od nástupu k moci úplně o všem. A tohle zapadá do jejich vzorce lhaní,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Holec. „Platy by si samozřejmě nemuseli zvyšovat o tolik. Všichni vidí, že ten výpočet může být úplně jiný,“ dodal.

Fotogalerie: - Páteční sněmovna

A pálil další slovní granáty. Podle něho vláda Petra Fialy nechápe symboliku, kterou tím vysílá do společnosti. „Nechápou tu symboliku – čím se vláda Petra Fialy za ty tři roky zabývá nejvíc, nad čím stráví nejvíce času? Odrbáváním současných i budoucích důchodců o stokoruny. Nepochopí tu symboliku, že okrádají lidi, kteří mají v průměru 20 tisíc měsíčně. Tady se jedná o platy 200 tisíc až 300 tisíc měsíčně,“ pálil ostrými Holec.

Podle Petra Holce by se měla vláda podívat na své tři roky vlády, kdy celá společnost i jejich vinou zchudla o závratných 33 %. „Oni si nemůžou pomoc si ty platy takhle drze navýšit a vůbec nechápou, že je to, jak říká opozice, že by si měli byť symbolicky ty platy zmrazit, když celému národu způsobili kolektivní zchudnutí o 33 % za ty tři roky. To je velmi slušný výsledek. 11 % zchudnutí na jeden rok. To Fiala dokázal, že jeho vláda skutečně ví, jak na inflaci,“ dodal Holec ironicky.

A slova ministra vnitra Víta Rakušana, který zvýšení platů hájil se slovy, že pro takový nepopulární krok není nikdy vhodný čas? I pro toho měl Petr Holec rázný vzkaz. „A Rakušan k tomu řekne, že na zvýšení platů politiků nikdy není správný čas. To má sice pravdu, ale je hodně špatný čas a méně špatný čas. A tohle je ten úplně nejhorší čas, protože je to po tom, co lidé zchudli. Teď je ten úplně nejhorší čas si přidat, ale jim to nedochází, oni to nechápou,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Petr Holec.

Na kroky vlády se podíval i marketér a spolumoderátor podcastu Insider Tomáš Jirsa. Ten souzněl s názorem Petra Holce, že teď není nejvhodnější čas na zvyšování platů politiků. „Vláda dostane výprask ve volbách a vyhodí Piráty. Příležitost pro rychlé a rozhodné kroky a akční program do voleb. Ale někoho napadne, že je ten správný moment začít prosazovat zvýšení platů politiků a jako třešničku na dortu otevřít peníze pro první dámu,“ napsal na síti X.

Vláda dostane výprask ve volbách a vyhodí Piráty. Příležitost pro rychlé a rozhodné kroky a akční program do voleb.



Ale někoho napadne, že je ten správný moment začít prosazovat zvýšení platů politiků a jako třešničku na dortu otevřít peníze pro první dámu.#Babišsesměje — Tomas Jirsa (@TomasJirsa) October 9, 2024

Psali jsme: Premiér Fiala: Je potřeba evropskou politiku učinit reálnější ČSÚ: V srpnu byly vyšší tržby za prodej pohonných hmot a v internetových obchodech „Soros bude mít radost.“ Nová česká „strana“ hned sklízí výsměch Navržen zákaz vstupu Grety Thunbergové do Německa