Holec po show s Rychetským zakročil proti Václavu Moravcovi

04.11.2025 9:40 | Monitoring

Václav Moravec a Pavel Rychetský přes kamery České televize radili prezidentovi Petru Pavlovi, jak Andreji Babišovi co nejvíce zkomplikovat jeho premiérský život. Tak to vidí publicista Petr Holec, který má za to, že Rychetský před kamerami ČT předvedl něco zcela nepřijatelného a Václav Moravec by měl skončit už za to, že něco takového umožnil.

Holec po show s Rychetským zakročil proti Václavu Moravcovi
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v Otázkách Václava Moravce.

Václav Moravec si do druhé hodiny svých nedělních Otázek pozval ústavní právníky Pavla Rychetského, bývalého předsedu Ústavního soudu, a Jana Kyselu. Od Rychetského mimo jiné slyšel, že dávat si do ústavy závazek, že se v Česku bude platit korunou a nikoli eurem, je nesmyslný.

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 11611 lidí
Ale publicistu Petra Holce nadzvedlo něco jiného. Naštval se tolik, že se rozepsal na serveru Gazetisto. Rychetský podle Holce předvedl u Moravce „lacinou frašku“, a přes kamery radil prezidentovi Petru Pavlovi, jak co nejvíc Babišovi ztížit politický život.

Rychetský v prvé řadě vyjádřil názor, že čestný prezident Motoristů nemá být ministrem zahraničí.   

„Nejen pan prezident, ale i potenciální nový předseda vlády nebude chtít dostat sebe a svou zemi do situace, ve které by takováto osoba byla ministrem zahraničních věcí,“ zahájil diskusi Rychetský s tím, že prezident by měl na Babiše tlačit ještě před tím, než ho jmenuje předsedou vlády, protože až ho jmenuje premiérem, prostor hlavy státu se notně zúží. „Záleží na tom, jaká bude jejich gentlemanská dohoda. To, co si dohodnou, by pak měl pověřený, případně jmenovaný premiér dodržet,“ pravil Rychetský.

Kysela nabídl trochu jiný pohled a naznačil, že politická kultura se mění a dnes některým politikům prochází u voličů to, co by jim před lety v žádném případě neprošlo a politická strana by příslušného politika přiměla k odchodu. „Tohle se prostě změnilo, protože voliči nejsou tak úplně citliví,“ poznamenal Kysela s dovětkem, že voliči Filipa Turka do sněmovny zvolili navzdory tomu, co o něm věděli. Už před volbami. „Já bych panu prezidentovi doporučil, aby si vzal papír a načrtl si různé situace,“ rozváděl myšlenku Kysela.

Holec to vidí tak, že Rychetský v podstatě poradil Petru Pavlovi, aby nejmenoval vládu, dokud to nebude vláda podle představ Hradu.

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
6%
2%
hlasovalo: 13770 lidí
„Moravec s Rychetským otevřeně řešili to, jak prostě zabránit nástupu nové vlády a vypadat při tom ústavně. A taky k tomu dát manuál ‚svému‘ prezidentu Pavlovi, jak by řekl končící vnitrák Vít Rakušan, král šmíráckých manuálů,“ doplnil k tomu Holec.

Zdůraznil, že něco takového by se z jeho pohledu v České televizi dít nemělo, ale domnívá se, že Česká televize si podle vlastních, a viděno Holcovýma očima, nepřijatelných pravidel jede už dlouho.

„Jenže ČT už dávno jede podle vlastního popisu práce, kam patří manipulovat politiku a veřejné mínění podle vlastních politických preferencí redakce. A Moravec je jedním z hlavních kádrů téhle hodnotové mise. Proto mu projde i jeho poslední nedělní kousek, který by normálně patřil do hitparády důvodů k jeho odvolání!“ uzavřel Holec.

Psali jsme:

Ošklivá pravda o Markétě Pekarové Adamové v den jejího konce
„Vypadá jak džihádista.“ Holec se neudržel nad fotkou Foltýna
Zlé elity. Holec si zchladil žáhu
„Pavlův hybridní projev. A Svěrák končí.“ Holcova tečka za medailemi

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/moravec-znovu-ukazal-proc-mel-davno-skoncit

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/225411030511102/

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rychetsky-u-Moravce-Euro-muze-odmitat-jen-zabedneny-clovek-782250

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , Holec , Kysela , Moravec , OVM , Pavel , Rychetský , Ústava , vláda , volby , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci podobně jako Petr Holec?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Kauzy

Tvrdíte, že jako strana nemáte na triku žádné kauzy, a co ty peníze, co chodili vašemu předsedovi Hřibovi na účet, a o kterých prý nevěděl a zjistil to, až když to vyšlo veřejně najevo? A k tomu vašemu protikorupčnímu tažení. Ve sněmovně nejste už žádní nováčci a změnilo se snad něco zásadního za po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický indexZmrazení a následné opečení chleba mění jeho glykemický index V kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečíV kadeřnictví může čekat život ohrožující nebezpečí

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

9:24 Režisér Chaun neunesl sbírku na „raketu Drábové“ a vybouchl

Scenárista a režisér Igor Chaun v emotivním videu promluvil k národu. „Oni nás rozeštvali! Nas*ali j…