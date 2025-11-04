Holec po show s Rychetským zakročil proti Václavu Moravcovi

Václav Moravec si do druhé hodiny svých nedělních Otázek pozval ústavní právníky Pavla Rychetského, bývalého předsedu Ústavního soudu, a Jana Kyselu. Od Rychetského mimo jiné slyšel, že dávat si do ústavy závazek, že se v Česku bude platit korunou a nikoli eurem, je nesmyslný.
Rychetský v prvé řadě vyjádřil názor, že čestný prezident Motoristů nemá být ministrem zahraničí.
„Nejen pan prezident, ale i potenciální nový předseda vlády nebude chtít dostat sebe a svou zemi do situace, ve které by takováto osoba byla ministrem zahraničních věcí,“ zahájil diskusi Rychetský s tím, že prezident by měl na Babiše tlačit ještě před tím, než ho jmenuje předsedou vlády, protože až ho jmenuje premiérem, prostor hlavy státu se notně zúží. „Záleží na tom, jaká bude jejich gentlemanská dohoda. To, co si dohodnou, by pak měl pověřený, případně jmenovaný premiér dodržet,“ pravil Rychetský.
Kysela nabídl trochu jiný pohled a naznačil, že politická kultura se mění a dnes některým politikům prochází u voličů to, co by jim před lety v žádném případě neprošlo a politická strana by příslušného politika přiměla k odchodu. „Tohle se prostě změnilo, protože voliči nejsou tak úplně citliví,“ poznamenal Kysela s dovětkem, že voliči Filipa Turka do sněmovny zvolili navzdory tomu, co o něm věděli. Už před volbami. „Já bych panu prezidentovi doporučil, aby si vzal papír a načrtl si různé situace,“ rozváděl myšlenku Kysela.
Holec to vidí tak, že Rychetský v podstatě poradil Petru Pavlovi, aby nejmenoval vládu, dokud to nebude vláda podle představ Hradu.
Zdůraznil, že něco takového by se z jeho pohledu v České televizi dít nemělo, ale domnívá se, že Česká televize si podle vlastních, a viděno Holcovýma očima, nepřijatelných pravidel jede už dlouho.
„Jenže ČT už dávno jede podle vlastního popisu práce, kam patří manipulovat politiku a veřejné mínění podle vlastních politických preferencí redakce. A Moravec je jedním z hlavních kádrů téhle hodnotové mise. Proto mu projde i jeho poslední nedělní kousek, který by normálně patřil do hitparády důvodů k jeho odvolání!“ uzavřel Holec.
autor: Miloš Polák