Brekot kvůli Babišovi nebere konce. Němcová s Nerudovou se dostaly do varu

Odmítnutí ručit za půjčku Ukrajině tak přímo neznamená, že by Česko smetlo peníze Ukrajině, která je na svůj provoz v dalších dvou letech nutně potřebuje. Zodpovědní bychom za vypůjčené peníze nebyli v případě, kdyby hrozilo nesplácení závazků, avšak k vetování samotné půjčky na jednání nedošlo.
„Evropská rada odsouhlasila dvě alternativy, některé státy trvají na použití zmrazených ruských aktiv. Shodli jsme se, že EU poskytne Ukrajině půjčku do výše 90 miliard euro na tyto dva roky, na kterou si vypůjčí na finančních trzích. Česká republika ale neručí v žádném případě ani za jednu, ani za druhou půjčku, pokud by nastaly. Česko má tak jinou pozici než Maďarsko a Slovensko, které závěry rady de facto odmítly tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry,“ komentoval Babiš postoj Česka.
Ing. Andrej Babiš
Nesouhlasí s ním však expremiér Petr Fiala (ODS), dle něhož Babiš navázal na politiku lídrů Slovenska a Maďarska. „Minulý týden nám Andrej Babiš tvrdil, že nebude dělat politiku podle Orbána a Fica. Vydrželo mu to přesně týden a hned na první Evropské radě si s nimi notoval – ostatně to ukazují i výsledky jednání. Česko se postavilo po bok Slovenska a Maďarska a odmítlo podpořit záruky za finance pro Ukrajinu, která stále čelí ruské agresi,“ uvedl.
Nový premiér podle bývalého předsedy vlády nastavuje nový směr zahraniční politiky. „Kurz, ve kterém Česko ztratí důstojnost, respekt a nakonec i peníze. A bohužel míří směrem na východ,“ míní.
Minulý týden nám Andrej Babiš tvrdil, že nebude dělat politiku podle Orbána a Fica. Vydrželo mu to přesně týden a hned na první Evropské radě si s nimi notoval – ostatně to ukazují i výsledky jednání. Česko se postavilo po bok Slovenska a Maďarska a odmítlo podpořit záruky za… pic.twitter.com/dR5w9wDn7g— Petr Fiala (@P_Fiala) December 19, 2025
O otočce české pozice píše také senátorka Miroslava Němcová (ODS). „Babiš na jednání v Bruselu změnil pozici ČR k pomoci Ukrajině. Zatímco Fialova vláda byla v bloku jednoznačných odpůrců Ruska, Babiš nás vyvádí ze Západu k Ficovi a Orbánovi. Jde tak naproti Lavrovovi a jeho požadavku na rozšíření ruského vlivu i na ČR. Je to politika zrady,“ hrozí se.
V podobném duchu se vyjádřila také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Ruská propaganda tleská a tleská i trestná lavice Fico–Orbán,“ napsala.
Babiš na jednání v Bruselu změnil pozici ČR k pomoci UA. Zatímco Fialova vláda byla v bloku jednoznačných odpůrců Ruska, Babiš nás vyvádí ze Západu k Ficovi a Orbánovi. Jde tak naproti Lavrovovi a jeho požadavku na rozšíření ruského vlivu i na ČR. Je to politika zrady.— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) December 19, 2025
Ruská propaganda tleská a tleská i trestná lavice Fico-Orbán.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 19, 2025
Exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) hovoří o „ostudě“ a o tom, že jde o „signál“. „Orbán, Fico a Babiš při nočním jednání Evropské rady vymohli výjimku ze záruk na půjčku pro Ukrajinu. Nejde o peníze, ale o postoj. O signál, že část Evropy už nechce stát při Ukrajině a že Česko se k tomuto klubu právě přihlásilo,“ míní.
„Putin po volbách získal nového, ochotného partnera. A kdo si myslí, že to skončí v Bruselu, mýlí se. Včerejší masakr české diplomacie ukazuje, jak rychle se tahle ‚změna kurzu‘ začne propisovat i doma,“ dodal.
Podobná slova má pro krok Babiše též další člen starostů – europoslanec Jan Farský. Rovněž on si nebral při komentání servítky. „Andrej Babiš (i Orbán a Fico) udělali blbce ze svých voličů, nám v Evropě ostudu a ohrožují naši budoucí bezpečnost,“ uveřejnil a Babiše s Orbánem a Ficem označil za „ruskou trojku“.
Andrej Babiš (i Orbán a Fico) udělali blbce ze svých voličů, nám v Evropě ostudu a ohrožují naši budoucí bezpečnost.— Jan Farský (@JanFar_sky) December 19, 2025
Což nic nemění na tom, že je dobře, že se EU shodla na pomoci Ukrajině. I státy, které na ni nevydělávají a kterým je válka tak vzdálená měly v sobě více… https://t.co/zvs9k3Xdc9
Názor sdílí i jiní europoslanci z minulé vládní koalice. Že je výsledkem „ostudná pozice Česka, která hází přes palubu Ukrajinu a přináší radost Kremlu“ si myslí také europoslankyně ODS Veronika Vrecionová a do Babiše se pustil i její kolega z koalice Spolu Luděk Niedermayer (TOP 09). „Takto to vypadá, když místo odpovědného státníka zastupuje zemi člověk s mentalitou hokynáře, který nechápe důsledky svých činů,“ nebral si servítky.
Netají se tím, že je „zděšen“. „Co je ale horší: Takto může začínat konec EU v podobě, v jaké ji známe. ANO i MAGA tomu jistě tleskají, já se toho děsím,“ zaznělo od europoslance Niedermayera.
Takto to vypadá, když místo odpovědného státníka zastupuje zemi člověk s mentalitou hokynáře, který nechápe důsledky svých činů.— Luděk Niedermayer (@LudekNie) December 19, 2025
Jsem zvědav, jak jeho voliči pochopí logiku "podporuji Ukrajinu stejně jako ostatní (EU24), ale na rozdíl od nich půjčku pro ni nepodpořím."
A. B.… pic.twitter.com/p2IbUXpc9r
Šéf Pirátů a pražský exprimátor Zdeněk Hřib tvrdí, že odmítnutí záruk Ukrajině ze strany Česka, Slovenska a Maďarska „oslabuje Evropu i nás samotné“. „Toto není charita, ale investice do naší vlastní bezpečnosti a také do naší vlastní prosperity – peníze, které pomohou Ukrajině, se přetaví do zakázek v zemích, které pomáhají. To my teď nejsme – a tahle karma by taky mohla být nemilosrdně rychlá,“ uvádí.
„Česko představuje most mezi východní a západní Evropou a byli bychom tak pro Putina výborným odrazovým můstkem pro ruskou invazi do Evropy,“ zaznívá od pirátského šéfa dále a vše doplnil žádostí na premiéra Babiše, aby „rozhodnutí ihned přehodnotil a nepoškozoval zájmy Česka a nás všech občanů“.
EU slíbila Ukrajině 90 mld € na obranu a chod státu. Odmítnutí záruk ze strany Česka, Slovenska a Maďarska ale oslabuje Evropu i nás samotné.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) December 19, 2025
Toto není charita, ale investice do naší vlastní bezpečnosti a také do naší vlastní prosperity - peníze, které pomohou Ukrajině, se… pic.twitter.com/ygcBxU5ctQ
Nesouhlasné stanovisko s krokem uveřejnil mezi dalšími exministr životního prostřední Petr Hladík (KDU-ČSL). „Hloupá evropská politika vlády Andreje Babiše nás spolu se Slováky a Maďary zahání do kouta. Neposkytnutí záruky pro Ukrajinu (kterou poskytlo 24 států) je bodnutím Ukrajině do zad a zároveň zavřením dveří k její budoucí obnově,“ hodnotí.
A senátor Pavel Fischer (za TOP 09) míní, že je rozhodnutí Babiše „velká chyba“ z důvodu, že dle něj budeme dříve či později potřebovat také solidaritu ostatních. „Babiš strčil hlavu do písku. Státník by se rozhodl jinak,“ kritizuje premiéra.
„Andrej Babiš nám tvrdí, že půjčku Ukrajině odmítl, protože mu jde především o ‚naše lidi‘. Je úplně mimo. Ukrajinci jsou už dlouho ‚naši lidé‘. Stačí si přečíst Karaganova. Bojují totiž na frontě proti nepříteli, který chce napadnout i nás,“ připojil dále Fischer v dalším z komentářů.
Andrej Babiš nám tvrdí, že půjčku Ukrajině odmítl, protože mu jde především o „naše lidi“.— Pavel Fischer (@PavelFischer) December 19, 2025
Je úplně mimo. Ukrajinci jsou už dlouho „naši lidé“. Stačí si přečíst Karaganova. Bojují totiž na frontě proti nepříteli, který chce napadnout i nás. @AndrejBabis
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
