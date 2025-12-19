22 dětí, 11 nemluví česky. Klaus se nebál ukázat na problém s Ukrajinci

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Na konto vlády Andreje Babiše (ANO) poznamenal, že její nástup ve společnosti vyvolal určitou radost. „Společnost se nadechla. Najednou vidí, co se všechno může dít. Spousta lidí mi píše, že si troufají říkat věci, které si opravdu před několika týdny říkat netroufali. Vidí prostě šanci na změnu. V tomto smyslu tam nějaký ten prvek radosti je. Já jenom jako starší, zkušený člověk trochu varuji, aby ta radost nebyla převeliká a nevytvořilo to falešná očekávání, která pak nebudou splněna. A potom nastane frustrace z nesplněných očekávání,“ prozradil Klaus.
Nepochybuje prý však o tom, že i s Babišovou vládou budou starosti.
„Já bych to hodnotil velmi opatrně. Ta vláda bude mít nesmírně těžký úkol. Je nová, kromě pár jedinců nedotčená vládnutím a nezkušená. Myslím, že všichni nejdou do těch funkcí s tušením toho, co je očekává. Takže já bych přál jim i nám všem, aby to zvládali,“ uvedl Klaus.
Ing. Andrej Babiš
Připomínal také, že nová vláda nainvestovala hodně sil do toho, aby přesvědčila voliče, že v EU bude postupovat jinak, než bývalá vláda Petra Fialy (ODS). „Tak uvidíme, co z těch příslibů a náznaků ta vláda a premiér skutečně dodrží.“
Pár slov Klaus věnoval i půjčce pro Ukrajinu, kterou v noci na pátek schválili evropští lídři. Český premiér Andrej Babiš s výhradou, že Česko za tuto půjčku nebude ručit.
V této souvislosti Klaus zabrousil do minulosti a popisoval divákům, že jako premiér kdysi kandidátské země, která žádala o vstup do EU, byl sice zván na různá rokování, ale ta následovala vždy až po skončení oficiální jednací části. Ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je dnes zván i na různá oficiální jednání EU, ačkoli Ukrajina ještě není součástí společenství.
„My teď vidíme, že pan prezident Zelenskyj je účastníkem jednání Evropské rady, což je porušení všech principů a uzancí. A je to nelogičnost absolutního typu,“ kroutil Klaus hlavou.
Pokud jde o Česko, Klaus má pocit, že naše země pomohla Ukrajině už dost. Připomněl v této souvislosti údaj OSN, že Česká republika přijala od února 2022, tedy od vpádu ruských agresorů na Ukrajinu, 726 tisíc běženců. A pokud vezmeme v potaz, že zde nemálo Ukrajinců žilo již před válkou, osobně by se nezdráhal říci, že v České republice dnes pobývá na milion Ukrajinců.
„To je jedna desetina obyvatel České republiky. To je změna struktury země historicky neznámého rozsahu. Nikdy se nic srovnatelného v našich dějinách ještě nestalo. Nikdy!“ zdůrazňoval Klaus svůj názor.
„A má to tisíc jedna důsledků. Když mluvím s učitelkou mateřské školy, a nebudu říkat její jméno, abych jí nekomplikoval život, která řekne, že z 22 dítek má 11 nemluvících česky. V Praze, tady. To je úplná výměna obyvatelstva prostě. A málo bušíme na dveře a protestujeme proti tomu,“ zlobil se Klaus.
Moderátor Luboš Xaver Veselý k tomu přidal příběh z parkoviště jednoho supermarketu, kde si mu prý jedna paní posteskla, že „oni nás ti Ukrajinci sežerou“. „A já jsem jí říkal: Nebojte se, nebude tak zle.“
Klaus zdůraznil, že je proti migraci. „Opakuji. Já jsem zásadním protivníkem migrace. Prostě nekvalifikovaných, černých, bílých, žlutých. Já prostě myslím, že migrace je něco nenormálního. Normální je, že člověk žije v zemi, kde se narodil, že se v ní snaží seberealizovat,“ vyložil svůj pohled na migraci Klaus. „Migrace je totální výjimka,“ zdůraznil s tím, že individuální migrace probíhat může, ale masovou migraci považuje za nežádoucí. „A my jsme vystaveni masové migraci, kde vnější okolnosti a politická rozhodnutí vyvolala něco, co se nedá od sebe oddělit,“ zdůraznil Klaus.
