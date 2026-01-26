Holec varuje vládu: Vzpoura „gumáků“. Nutno potlačit. I brutálně

26.01.2026 20:02 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec varuje před tím, co označuje za vzpouru „gumáků“, v jejímž čele má podle něj stát prezident Petr Pavel. Od jeho nástupu na Hrad se podle něj část armádních a bezpečnostních špiček snaží posouvat hranice své moci a zasahovat do politiky. A nastal nejvyšší čas, aby kabinet ANO, SPD a Motoristů jasně ukázal, kdo v Česku skutečně vládne.

Holec varuje vládu: Vzpoura „gumáků“. Nutno potlačit. I brutálně
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Vláda podle komentátora Petra Holce musí razantně zasáhnout proti tomu, co označuje za vzpouru „gumáků“. Prezident Petr Pavel, plukovník Otakar Foltýn, náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka podle něj vystupují způsobem, který překračuje jejich role a snaží se fakticky přebírat politickou moc.

Jak Holec upozorňuje v komentáři na svém webu, hlavou celé této „gumácké chobotnice“ je prezident Petr Pavel – nebo spíše jeho zákulisní investoři a podporovatelé. Tvrdí, že od Pavlova nástupu na Pražský hrad si další generálové a bezpečnostní představitelé začali troufat stále víc. A pokud vláda nebude jednat, bude se tento vliv dál rozrůstat.

Prezident Pavel navíc nyní fakticky rozjel „volební kampaň“ ke svému znovuzvolení v roce 2028, přestože dříve naznačoval, že jedno funkční období by mu mohlo stačit. Vzniká tak situace, kdy se vláda může s hlavou státu brzy střetnout nejen politicky, ale i přímo v prezidentské volbě, pokud vyšle vlastního společného kandidáta.

Holec také zmínil schůzku nejvyšších ústavních činitelů, která se má po pondělním odkladu konat v náhradním termínu na Hradě. Po loňských volbách v novém složení. Kromě prezidenta Petra Pavla a šéfa Senátu Miloše Vystrčila tedy i za účasti nového premiéra Andreje Babiše (ANO), nového šéfa Sněmovny Tomia Okamury (SPD) a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě).

Hlavním tématem schůzky má být zahraniční politika a právě v ní vidí Holec jasnou misi nové mocenské konfigurace ANO, SPD a Motoristů. Podle něj má zaznít jednoznačný vzkaz směrem k prezidentovi: zahraniční politiku v České republice podle ústavy vytváří vláda a hlava státu je v tomto směru pouze její „flanelkou“ v zahraničí.

Česká republika je od roku 1989 řízena civilní vládou, nikoli armádou. Podle něj si to prezident, náčelník generálního štábu nebo jeho okolí dosud neuvědomili a „mentálně stále sedí na tanku“.

Žádná vláda by si podle Holce neměla nechat od prezidenta líbit kroky, které podle něj připomínají „vyhlášení války“, s nimiž měl Petr Pavel přijít krátce po volbách. Holec dodává, že ve skutečnosti je vše při starém: volby sice skončily, ale okamžitě začala další volební kampaň. Nová je tentokrát jen vzpoura „gumáků“, kterou je nutno potlačit už v zárodku – klidně i brutálně.

