Holec varuje vládu: Vzpoura „gumáků“. Nutno potlačit. I brutálně

Vláda podle komentátora Petra Holce musí razantně zasáhnout proti tomu, co označuje za vzpouru „gumáků“. Prezident Petr Pavel, plukovník Otakar Foltýn, náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka podle něj vystupují způsobem, který překračuje jejich role a snaží se fakticky přebírat politickou moc.
Jak Holec upozorňuje v komentáři na svém webu, hlavou celé této „gumácké chobotnice“ je prezident Petr Pavel – nebo spíše jeho zákulisní investoři a podporovatelé. Tvrdí, že od Pavlova nástupu na Pražský hrad si další generálové a bezpečnostní představitelé začali troufat stále víc. A pokud vláda nebude jednat, bude se tento vliv dál rozrůstat.
Holec také zmínil schůzku nejvyšších ústavních činitelů, která se má po pondělním odkladu konat v náhradním termínu na Hradě. Po loňských volbách v novém složení. Kromě prezidenta Petra Pavla a šéfa Senátu Miloše Vystrčila tedy i za účasti nového premiéra Andreje Babiše (ANO), nového šéfa Sněmovny Tomia Okamury (SPD) a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě).
Hlavním tématem schůzky má být zahraniční politika a právě v ní vidí Holec jasnou misi nové mocenské konfigurace ANO, SPD a Motoristů. Podle něj má zaznít jednoznačný vzkaz směrem k prezidentovi: zahraniční politiku v České republice podle ústavy vytváří vláda a hlava státu je v tomto směru pouze její „flanelkou“ v zahraničí.
Česká republika je od roku 1989 řízena civilní vládou, nikoli armádou. Podle něj si to prezident, náčelník generálního štábu nebo jeho okolí dosud neuvědomili a „mentálně stále sedí na tanku“.
Žádná vláda by si podle Holce neměla nechat od prezidenta líbit kroky, které podle něj připomínají „vyhlášení války“, s nimiž měl Petr Pavel přijít krátce po volbách. Holec dodává, že ve skutečnosti je vše při starém: volby sice skončily, ale okamžitě začala další volební kampaň. Nová je tentokrát jen vzpoura „gumáků“, kterou je nutno potlačit už v zárodku – klidně i brutálně.
