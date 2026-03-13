Juchelka odpovídal poslankyni Zelených, Macinka řval smíchy

Poslankyně Gabriela Svárovská a ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se ve čtvrtek ve sněmovně ostře střetli kvůli působení právníka Jana Gregora v kabinetu ministerstva. Spor se rozhořel poté, co se poslankyně ptala na jeho roli na ministerstvu a upozornila na jeho dřívější údajně diskriminační a stigmatizující názory. Je to již podruhé, co se poslankyně z klubu Pirátů ptala Juchelky na toto téma, v lednu tak činila poslankyně Barbora Pipášová.
Interpelace ministrů jsou tradiční čtvrteční disciplínou, při které poslanci mohou žádat od ministra vysvětlení jakékoliv otázky. V minulém týdnu si Zdeněk Hřib stěžoval, že předseda Okamura schválně zařadil na čtvrtek hlasování o svém vydání, aby ministři nemohli čelit dotazům opozice. Tento týden si to pirátský klub vynahradil.
Poslankyně a předsedkyně Zelených Gabriela Svárovská, sdílející klub s Piráty, ve své interpelaci otevřela otázku působení Jana Gregora na Ministerstvu práce a sociálních věcí. „Obracím se na vás ve věci působení pana Jana Gregora na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Z veřejně dostupných informací vyplývá, pane ministře, že pan Gregor na ministerstvu působí jako vedoucí oddělení poradců vašeho kabinetu. Veřejně jsou známé i jeho dlouhodobé postoje, které ventiloval zejména jako zástupce Aliance pro rodinu. Tam již nepůsobí. Ale pochybuji, že opustil tyto své názory. V minulosti se veřejně vyjadřoval k citlivým tématům způsobem, který je v odborné komunitě a odbornými organizacemi považovaný za kontroverzní. Dehonestoval reformní kroky v oblasti ochrany dětí před násilím a používal stigmatizující rámování jako transgender lobby,“ prohlásila Svárovská.
Svárovská následně vyzvala ministra, aby vysvětlil konkrétní pravomoci Gregora na ministerstvu a případné kontrolní mechanismy, které nad jeho prací budou. „Mám dotaz, jakými agendami je pan Gregor konkrétně na Ministerstvu práce a sociálních věcí pověřen? Jaké má kompetence, tedy ve smyslu řídicích kompetencí? A jak jsou nastaveny pojistky proti tomu, aby se některé jeho stigmatizující, diskriminační názory nepromítaly do rozhodování státu a především do dostupnosti služeb pro zranitelné skupiny?“ zajímala se spolupředsedkyně Zelených.
Juchelka: Jde o lynč a dehonestaci
Pak přišel k pultíku ministr Juchelka. „Jan Gregor zastává pozici vedoucího oddělení poradců v mém kabinetu. Je advokátem specializujícím se na evropské právo a občanské právo a jeho profesní zkušenosti zcela odpovídají nárokům, které jsou na tuto pozici kladeny. V rámci ministerstva zajišťuje koordinaci poradenského týmu a podílí se na odborné přípravě podkladů v oblasti evropské legislativy a rodinného práva. Nevykonává žádné rozhodovací pravomoci nad rámec běžného poradenského servisu a nenese politickou odpovědnost za přijímaná rozhodnutí, protože rozhoduje ministr, tedy já,“ informoval ministr práce a sociálních věcí poslankyni.
Juchelka také připomněl, že Jan Gregor působil jako poradce náměstka ministra spravedlnosti už za vlády Petra Fialy. „Jeho odborná činnost tehdy nebyla zpochybňována, což považuji za relevantní skutečnost při hodnocení jeho profesního profilu. Kde jste tehdy byli jako pirátský klub? Koukali jste na to, jak ta vláda vládne. A vládli jste s nimi – společně s panem Gregorem,“ zvýšil poprvé hlas Juchelka. Ministr zahraničí Petr Macinka v lavici za ním poprvé zareagoval úsměvem.
Ministr se teprve dostával do ráže. Obvinil Piráty z politického útoku a zmínil i kritiku, která zazněla v tomto týdnu na konferenci ve sněmovně. „Slyšel jsem, jak některé aktivistky v pondělí na konferenci tady v Poslanecké sněmovně o rovnosti mužů a žen dehonestovaly pana Gregora a snažily se jeho nominaci do zdravotní pojišťovny strašit tím, že by snad proboha mohl ženám škodit. To je skutečně odporné, nechutné a absurdní. To je spíše z žánru ‚podle sebe soudím tebe‘ a spíše to vypovídá o vzorcích chování těch, kteří tyto věci říkají,“ vzkázal Juchelka.
Vrátil se ještě k tvrzením šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, který mediálně také Gregora kritizoval. „Původně jsem ani nechtěl komentovat nechutné video vašeho předsedy poslaneckého klubu pana Hřiba, které je lživé prakticky v každé větě a jehož jediným cílem bylo vyvolat nebezpečnou nenávist vůči panu Gregorovi tak, jak se to dělalo za komančů skrze média v novinách před rokem 1989.“
A když už byl u Zdeňka Hřiba a jeho výtek, neodolal připomenout, jakým způsobem se poradenská a jiná místa rozdělují u Pirátů. Ve své reakci pokračoval další kritikou Pirátů a jejich představitelů. „Je poněkud absurdní, když pan Hřib mluví o otevřených výběrových řízeních, když všichni víme, jak si Piráti v Praze obsazovali pozice svými lidmi. Otevřené výběrové řízení podle pana Hřiba totiž znamená otevřené výběrové řízení v řadách Pirátské strany,“ jel ministr.
A pak už se Aleš Juchelka v podstatě nedal zastavit. K pirátským lavicím vpravo poznamenal, že oni se s Janem Gregorem nemohou shodnout nikdy. „On je vychovaný, kultivovaný, slušný a věřící člověk. Vy jako někdo, v jehož straně jsme viděli například fackování panem Koláříkem jeho milenky po bitce s jeho manželkou, drogové kauzy, bossing a sexuální obtěžování operátorů v ICT, močení opilého pana Michálka na zeď francouzské ambasády nebo pornokariéry jeho partnerky,“ vyjmenoval skandály z okolí Pirátské strany.
Ve sněmovně připomínka Lukáše Koláříka, který v pozici náměstka ministra vnitra opilý v reprezentačním zámečku ministerstva absolvoval svéráznou bitku vyvolala pobavení. Petr Macinka se ve vládní lavici už smál na celé kolo.
„Je zřejmé, že pan Gregor jako konzervativní otec od rodiny není poradce podle vašeho gusta. Tomu rozumím. Proto mi přijde neskutečné, že zrovna z řad Pirátské strany a pirátského klubu, která má problém se slušným chováním celkově, a to včetně slušného chování k ženám, padají znevažující věci na pana Gregora, který se k ženám chová galantně a ctí je ve všech jejich rolích,“ nechápe Juchelka.
Pirátský klub včera ve sněmovně opět kádroval a na to jsem opravdu alergický. Mrkněte sami ?????? pic.twitter.com/I8hkfAbbwI— Aleš Juchelka (@juchelkaa) March 13, 2026
„Vy děláte z pana Gregora monstrum jen za jeho názory, protože to vy se chováte jako barbaři. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Pokud má demokracie v pirátské podobě vypadat tak, že se lidé s jinými názory veřejně dehonestují, zesměšňují a lynčují, pak to není opravdu demokracie. Za to, co vy tady předvádíte, jsme tenkrát klíči v roce 1989 necinkali! Toto je obyčejný lynč a dehonestace a šikana jednoho člověka!“ dodal Juchelka, přičemž mu se smíchem tleskal ministr zahraničí.
Ke každé interpelaci je možno vznést doplňující otázku s časovou dotací jedné minuty. Poslankyně Svárovská dorazila k pultíku značně rozčílena a zvýšeným hlasem se domáhala odpovědi na svou otázku. Na Juchelkovy námitky replikovala, že ona je předsedkyní Zelených a s interními vztahovými problémy Pirátské strany nemá nic společného a Juchelkovi se vysmívala, že si „to nechal sepsat“. A opakovala, že Jan Gregor má „velmi špatnou pověst v odborných kruzích“, protože se „dehonestujícím způsobem vyjadřuje ke zranitelným skupinám lidí“.
Ministr se k pultíku vrátil a poslankyni informoval, že její otázka po náplni práce poradce Gregora byla zodpovězena. A poznamenal, že paní Svárovská, předsedkyně Zelených, má zase hroznou pověst mezi starosty a komunálními politiky.
Svárovská se poté snažila u předsedajícího Tomia Okamury vznést stížnost na projev Juchelky, což ale Okamura odmítl. K vyřízení těchto věcí podle něj slouží doplňující otázka, se kterou poslankyně naložila tak, jak s ní naložila.
