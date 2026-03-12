Pavel to podělal a vytlačil Motoristy nahoru. A bude hůř

Podle průzkumu agentury NMS Market Research pro server Novinky.cz posílila strana Motoristé sobě výrazně v preferencích voličů a překročila sedmiprocentní hranici. Sběr dat se odehrál mezi 5. a 10. březnem. Pokud by se volby konaly v tomto období, získali by Motoristé 7,1 procenta hlasů, což je výrazný nárůst oproti únorovému modelu téže agentury.
V něm měli Motoristé 4,7 procenta (s intervalem spolehlivosti 3,1–6,4 procenta) a pohybovali se těsně pod pětiprocentní klauzulí nutnou pro vstup do sněmovny. Aktuální průzkum zároveň potvrzuje dominanci ANO s 31,5 procenta, za ním následuje ODS s 14,1 procenta a STAN s podobným ziskem (13,6).
Důvodem tohoto posílení může být zvýšená mezinárodní viditelnost předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci v polovině února vystoupil v panelové diskusi s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou. Moment, kdy v přímé konfrontaci s neúspěšnou kandidátkou na post prezidentky USA političku zaskočil argumentem o existenci pouze dvou pohlaví, se stal virálním.
Českého ministra pochválil sám Donald Trump.
Dostálová: Rudé právo a repatriace
V porovnání s únorovým modelem NMS Market Research, kdy sběr dat proběhl 13.–17. února, je nárůst Motoristů z 4,7 na přes 7 procent nejvýraznější změnou. Ukazuje se, že postoje ministra zahraničí dokázaly rychle změnit nálady voličů.
Současné vládní strany mají podle březnového volebního modelu dohromady 46,4 procenta hlasů. ODS, STAN a Piráti by dohromady získaly 36 procent hlasů. KDU-ČSL model přiřkl pouhá 3 procenta hlasů a TOP 09 2,6 procenta. Dohromady by tak strany současné parlamentní opozice získaly 41,6 procenta hlasů. Server Novinky.cz narůst Motoristů rámoval jako vliv Macinkova projevu v OSN.
„Nemyslím si, že za růstem preferencí Motoristů stojí projev Petra Macinky v OSN. Veřejnost je válkou unavená a přidala se další na Blízkém východě. Daleko větší zásah mělo Rudé právo a repatriace. Máme rádi humor, který naší politice zoufale chybí a jsme solidární. Spor mezi Hradem a vládou neskončil a prezident Pavel dělá chyby. Zveřejněné SMS, které měly Motoristům ublížit, ho postavily do čela Milionu chvilek. Stal se lídrem opozice. Když zpochybnil repatriace vlády a práci Petra Macinky, kterého vidíme u každého příletu, střelil se do nohy podruhé. Na Václava Moravce a odpadlíky z ČT by si měl pořídit vzduchovku jako táta pubertální dcery na nápadníky. Jemu škodí a Motoristi rostou,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz komentátorka, galeristka a exposlankyně Kateřina Dostálová.
Ta zmínila událost z 3. března, kdy ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka vzbudil značný rozruch během projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně. Zatímco hlava státu mluvila k poslancům o obraně země, konsenzu a klíčových otázkách národní bezpečnosti, Macinka, sedící v záběru televizních kamer přímo za řečnickým pultem, si ostentativně listoval historickým výtiskem komunistického deníku Rudé právo z ledna 1989.
Tento okamžik okamžitě vyvolal spekulace, že šlo o provokaci nebo narážku na prezidentovu minulost, jelikož Petr Pavel byl před listopadem 1989 členem Komunistické strany Československa. Poslanec Motoristů Filip Turek měl před sebou přílohu Rudého práva Haló sobota. Akce byla vnímána jako demonstrativní nezájem o projev prezidenta.
Macinka později vysvětlil, že nešlo o žádnou narážku na Pavla, ale že chtěl ukázat ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi (nestr. za SPD) „dobové články o armádě“ z komunistické éry. Podle jeho slov šlo o historický materiál k diskusi o vývoji ozbrojených sil. Kritici v opozici toto vysvětlení považují za nepravděpodobné a vidí v něm spíše záměrnou provokaci vůči prezidentovi.
Dostálová naráží také na fakt, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pod vedením Petra Macinky úspěšně zorganizovalo rozsáhlou repatriaci českých občanů z oblastí Blízkého východu zasažených eskalací konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem, který vedl k uzavření vzdušného prostoru v některých zemích a narušení komerční dopravy.
Od začátku března vláda vyslala celkem deset repatriačních letů ve spolupráci s armádou a leteckou společností Smartwings, které dopravily domů více než 1500 českých občanů. První repatriační let přistál v Praze 3. března, další následovaly z destinací jako Jordánsko, Egypt, Omán, Saúdská Arábie nebo Katar. Letoun z Rijádu přiletěl 11. března s 180 osobami, čímž se uzavřela hlavní fáze operace. Macinka opakovaně zdůraznil, že Česko je v porovnání s ostatními evropskými zeměmi „v podstatě premiantem“ v rychlosti a efektivitě repatriace svých občanů, přičemž stát plně hradí náklady letů a žádá o refundaci tří čtvrtin z Evropské komise.
V systému dobrovolné registrace DROZD bylo na začátku března registrováno kolem 4300–5000 českých občanů v postižených zemích, nejvíce v Dubaji, SAE, ale většina z nich neprojevila zájem o repatriaci a zůstává na místě. Aktuálně zůstává v regionu přibližně 3000 registrovaných osob, převážně v bezpečnějších destinacích. Úspěch operace přisuzuje Macinka rychlé reakci vlády, koordinaci s premiérem Andrejem Babišem a využití komerčních kapacit Smartwings. Opozice a někteří kritici označují komunikaci za chaotickou, ale podle ministra by bez okamžitého zásahu lidé čekali dny nebo týdny.
Macinka repatriantům: Nejste pro nás hloupostí
V neděli 8. března prezident Pavel tvrdil, že se v poslední době řeší okrajové problémy, někdy až hlouposti, místo aby se řešily podstatné věci. „A proto tady řešíme SMSky, řešíme repatriační lety,“ uvedl prezident příklad.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Macinka na to další den zareagoval na sociálních sítích. „Prezident Petr Pavel včera promluvil v České televizi. Jakkoli nechci komentovat jeho obvyklé opoziční volání po silnější občanské společnosti (i když neziskovky v žádných volbách nekandidují), po silnější integraci v EU (byť tentokrát své oblíbené teze o zrušení české koruny ani o vzdání se národního práva veta explicitně nevyřknul), jednu věc ale rezolutně odmítnout musím,“ napsal na svém facebookovém profilu.
A pokračoval: „Tou jsou jeho slova o tom, že vláda řeší ‚hlouposti‘, za což považuje ‚repatriační lety‘, jimiž se snažíme dostávat české občany z válečným konfliktem zasaženého Blízkého východu. Řešit osudy stovek českých rodin, které se náhle ocitly v nesnázích, fakt není hloupost. K dnešnímu dni jsme pomohli už více než 1500 lidem.“
Holec: Macinka řeší problémy, nevysílá signály
Na jednu z posledních skupin čítajících desítky českých občanů, kterým vláda slíbila pomoc, se obrátil slovy: „Vydržte, vyzvedneme vás. Jen co jediné letadlo, které má příslušná povolení, dnes odpoledne odveze prezidenta Pavla na jeho návštěvu Pobaltí. Nejste pro nás hloupostí.“
Důvody nárůstu podpory Motoristů zhodnotil pro ParlamentníListy.cz i komentátor Petr Holec. „Petr Macinka určitě zabodoval svým americkým turné, kde nevystupoval jako šéf Moto, ale ministr zahraničí celé země. Což byl jasný kontrast s ostudnou partajní infantilitou jeho předchůdce Jana Lipavského. Macinka taky do politiky vrátil sebevědomí, humor a ironii. A pokud jde o vládu, tam jsou patrné dvě věci. Zaprvé na rozdíl od Fialovců neřeší falešné signály a hodnoty k nezaplacení, ale reálné problémy země, a tudíž lidí. Tím Fialovci přímo opovrhovali. A zadruhé pro ni do vlastní brány stejně jako mladý bomber Fiala skóruje opozice, která se trumfuje v zoufalství. Někteří chodí pozadu, jiní dál straší ruskými tanky v Praze a další nedělají nic,“ soudí.
