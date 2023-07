Hořící Francie. Jeden podobný problém máme i my, varoval bývalý velvyslanec Drulák

reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli ke střetu uvedl, že věc vyšetřuje policie, k vytváření strategie ale teď nevidí důvod. Vidí Drulák v české rovině politické podcenění situace? „Na jedné straně je zcela jistě pravda, že co do rozsahu se ty věci nedají srovnat. Ta situace ve Francii je co do rozsahu násilí, velikosti těch menšin, je nesrovnatelná s českou situací. Nicméně přesto je tu jedna podobná příčina, jeden podobný problém, před kterým je potřeba varovat. A myslím si, že ministr Blažek prokázal určitý smysl pro realitu. Jde konkrétně o toto: pokud nějaké kriminální a sociální chování je spojeno s nějakou etnickou menšinou, tak takový ten politicky korektní přístup vede k bagatelizaci, vede k ignorování, k tomu, že se zase tak nic moc velkého neděje. A to pak samozřejmě vede k tomu, že ta většinová společnost začíná být s tím nespokojena. Ta menšina etnická si potom myslí, že si může dovolit úplně všechno, a vede to prostě k nepokojům. Vede to k násilí. Jakkoliv se to násilí nedá srovnávat. A já si myslím, že to, že jsou v této chvíli do toho zapojeni Ukrajinci spíše než ta běžná česká společnost, souvisí s tím, že oni vlastně neprošli takovou tou politicky korektní výchovou nebo vymýváním mozků. A když jsou konfrontováni s asociálním chováním, tak na to reagují. Někdy třeba ne úplně adekvátně. A prostě se nestarají o to, že je někdo obviní z nějakého rasismu. Prostě vidí nějaký problém, tak na to reagují po svém,“ zmínil Drulák.

K tomu, zda politici berou situaci vážně, se vyjádřil i komentátor Macháček. „Myslím si, že skutečně bych to, k čemu došlo ve Francii, tady s nějakými potyčkami v Pardubicích opravdu vůbec nesrovnával. Jak tedy proporcemi, tak původem problému. Skutečně si myslím, že to spolu nesouvisí,“ sdělil.

„Ve Francii žije té etnicky nefrancouzské menšiny, to znamená přistěhovalců ze severní Afriky, arabského původu nebo i černošského původu, potom střední Afriky, tam tradičně žijí miliony těchto lidí, většina z nich jsou Francouzi, i občanstvím tedy, takže samozřejmě mají tam i migranty, kteří tam přišli v poslední době, ale je to dlouhodobý problém, jak zabránit tomu, aby se ty menšiny neghettoizovali na předměstích těch velkých měst atd., jak jim má nebo nemá pomáhat stát, jak se snažit tu menšinu integrovat, zajistit nějakou zaměstnanost, bezpečnost atd., to je problém, který trvá desítky let, nějakým způsobem se vyhrocuje, nedaří se ho řešit, ale to, že tady máme v souvislosti s válkou, se nám navýšila menšina Ukrajinců, už tady byli předtím, především tedy co se týče mužů ve stavebnictví. A to, že tady máme nějaké romské spoluobčany, to jsou skutečně potyčky řádově v nižších rozměrech, a ani ten potenciál tam nevidím, že by se mohlo něco podobného zažehnout u nás,“ dodal.

Psali jsme: V Kauflandu otevřel ústa dokořán. Popojel a počítal Radil státu za covidu. Už se ví jak. Ostuda roste ČEZ: Energetici v Dukovanech kontrolují parní turbíny, plánovaně vymění čtyři rotorové lopatky Rekordní kokila z ostravské LIBERTY vyráží na dlouhou a náročnou cestu do Británie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama