Horko na Blízkém východě: Válečné lodě USA a Británie, desítky tisíc muslimů v ulicích...

Od obvykle klidných ulic v centru jordánského Ammánu až po válkou zničené hlavní město Jemenu Saná se po týdenních pátečních modlitbách vyhrnuly do ulic davy muslimských věřících, které rozzuřily ničivé izraelské nálety na Gazu, jež začaly poté, co militantní skupina Hamás minulou sobotu nečekaně zaútočila na Izrael, napsal portál AP News.

Tisíce lidí demonstrovaly v Ammánu v sousedním Jordánsku, někteří křičeli: „Jdeme do Jeruzaléma jako miliony mučedníků!“ „Co chtějí od Palestiny? Očekávají, že odejdou?“ ptal se protestující Omar Abu-Sundos.

Náměstek generálního tajemníka Hizballáhu varoval, že se bude mít na pozoru před plavidly USA a Velké Británie, která míří do Středozemního moře. Američtí představitelé, včetně prezidenta Joea Bidena, opakovaně varovali Írán a regionální milice, které Teherán podporuje, aby se do konfliktu mezi Izraelem a Hamásem nevměšovaly.

V Íránu, který podporuje Hamás a je úhlavním regionálním nepřítelem Izraele, vyšli demonstranti po modlitbách do ulic. V Teheránu pálili izraelské a americké vlajky a skandovali „smrt Izraeli“, „smrt Americe“, „Izrael bude odsouzen k zániku“ a „Palestina bude dobyvatelem“.

„Palestinský lid už toho má dost, a vy teď chcete zničit Gazu, domy lidí,“ prohlásil íránský prezident Ebrahím Raisí v projevu v jižní provincii Fars. „Lidé na celém světě a Palestina vám způsobí potíže.“¨

??Scenes from Amman, Jordan at a a demonstration in support of Palestine pic.twitter.com/rzis0Plf59