Horlivý státní zástupce dokonce manipuloval s důkazy. Generál kvůli tomu prý skončil na prášcích

Soudkyně Blanka Bedřichová má za to, že jeden ze státních zástupců porušil zákon. Generál Vladimír Halenka byl kvůli tomu v roce 2015 zadržen a obviněn z trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Soudkyně tvrdí, že státní zastupitelství přitom vůbec nemělo žalobu podat, což by bylo zřejmé, kdyby toto státní zastupitelství nezatajilo jistý znalecký posudek.

Generál Vladimír Halenka pracoval na Ministerstvu obrany jako sekční ředitel. Na jaře v roce 2015 byl zadržen a obviněn z trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Údajně stál za prodejem motorů do vozidel a tanků. Prodejem pod cenou. Za to mohl příštích 12 let prožít za mřížemi. V roce 2017 byl z armády propuštěn.

Soudkyně Blanka Bedřichová ho však prozatím nepravomocně, zprostila obžaloby. Dáma totiž tvrdí, že státní zastupitelství mělo v ruce posudek, který mohl vyvolat důvodné pochybnosti, zda vůbec k nějakému zločinu došlo. Kdyby tento posudek státní zastupitelství využilo, obžaloba prý vůbec nemusela být podána. Státní zastupitelství, které si posudek samo objednalo, ho poté ignorovalo, což bylo v rozporu se zákonem.

„Celá obžaloba stojí na dvou vytržených smlouvách z celých desítek, možná stovek smluv, které byly uzavřeny mezi VOP (Vojenským opravárenským podnikem) a Ministerstvem obrany,“ uvedla Bedřichová v rozsudku, který má k dispozici server Echo24.cz.

„Důvodné pochybnosti o způsobené škodě (...) byly orgánům činným v přípravném řízení trestním známy již před podáním obžaloby a v případě, že by tyto orgány nakládaly s důkazním materiálem v souladu se zákonem, resp. trestním řádem, nemohlo by dojít za dané důkazní situace ani k úspěšnému podání obžaloby,“ uvedla dále soudkyně.

Státní zástupce se však proti verdiktu odvolal, takže případ prozatím nekončí.

Generálova kariéra se však ocitla v troskách a i sousedé na něj nyní hledí jinak než dřív, než si pro něj přišlo 25 policistů. On i manželka se dodnes léčí z posttraumatické stresové poruchy, kterou utrpěli v důsledku zásahu orgánů státu.

autor: mp