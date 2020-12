Hospoda? Nejdu. Na zdraví si nepřipíjejte. Epidemiolog čeká zlo

reklama

Smejkal úvodem řekl, že ono finální rozhodnutí vlády vnímá jako kompromis. „Nevím, jaké byly ty návrhy. Byl jsem spíš pro, aby se začalo v pondělí. Ale ano, můžeme trošku rozvolnit. Od toho máme PSA, to je jedna část trojnožky. Ale zároveň musíme testovat, protože jinak se můžeme vrátit, kde jsme byli. A myslím, že lidé dobře vnímají, že sestoupíme z jednoho stupně níž, ale už budeme hůře vnímat, že se z toho nižšího stupně můžeme dostat do toho vyššího,“ podotkl Smejkal.

Podle svých slov doufá, že tlak na rozvolnění je pouze z ekonomických skupin a že epidemiologové a hygienici jsou jednotní. „Probíhají tam asi boje, jak to udělat. Ale pozitivně vnímám to, že PES je zachován. A i když se třeba může změnit, všechno má svoje porodní bolesti, tak když se dohodneme, tak to nebudeme za tři dny zase všechno měnit,“ podotkl Smejkal.

„PES v tom stupni tři dokáže, nebo je tak namodelován, nebo jak to vnímám já, udržet tu situaci na nějaké úrovni. Ale stále tam vidím b, že do té doby, než bude vakcína, protože to jsou ty tři nožičky trojnožky – vakcína, testování a PES, nebo opatření a jejich rozvolňování – tak prostě dobře, jdeme do stupně 3, ale v tu chvíli musíme začít masivně tedy testovat, protože se nám v tom stupni tři zvýší počet kontaktů a mobilita,“ sdělil Smejkal, že to mu však chybí a má z toho obavy.

Obává se i toho, že v případě, že se bude málo testovat, pojedeme ve stupni 3 až do vakcíny. „A to se také brzy přestane lidem líbit,“ dodal. „Když k tomu přidáte to testování, tak se můžeme sesunout do dvojky, nebo i do jedničky. Protože to, že rozvolníme a nebudeme dělat nic, tak v té trojce přinejlepším zůstaneme, při horším scénáři s tou zvýšenou mobilitou se zase dostaneme do čtyřky,“ vysvětloval Smejkal. Podle jeho slov to bude do Vánoc zkrátka zajímavé.

Hovořil i o otevření restaurací a jejich uhlídání. „Bude ironické si tam ve čtvrtek připíjet na zdraví,“ podotkl Smejkal. Podle něj je nutné zdůrazňovat odpovědnost provozovatelů. Strach pak má i ze škol. „Školy s tím také mohou zahýbat,“ dodal s tím, že je rizikem otevírání všeho naráz. On sám do restaurace o víkendu nepůjde.

