Hovoří senátor ze staré školy ODS. Fialovi se to líbit nebude

Jsme podle Tomáše Jirsy, místopředsedy senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ve válce? „Samozřejmě ve válce je Ukrajina s Ruskem. My podporujeme Ukrajinu. Já ji podporuji také, nechci mít ruská vojska na hranicích se Slovenskem. Česká republika ve válce není, ale v té hybridní válce nějak je,“ poznamenal. A k návrhu vlády pro boj s dezinformacemi doplnil: „Návrh zákona pro boj s dezinformacemi považuji za ptákovinu. A nejenom já. Uvidíme, co z vlády vypadne, pravděpodobně proti tomu budu protestovat,“ uvedl člen horní parlamentní komory.

Prozradil něco málo, co zaznělo minulý týden na výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který v důvěrném režimu projednával situaci na Ukrajině: „Jednou za tři neděle máme setkání s tajnými službami a s náčelníkem generálního štábu. Když jsme mluvili o Putinovi, bylo řečeno, že za Putinem stojí složitější a horší osobnostmi, než je Putin, takže nevkládejme naděje do toho, že pokud by Putin nebyl, tak že situace bude lepší. Situace na Ukrajině je super složitá. Bohužel nikdo nevidí na konec,“ podotkl.

Ing. Tomáš Jirsa, MBA



„Já doufám, že žádná mobilizace nebude. Pevně věřím, že se najde nějaké příměří, i když, jak jsem říkal, to bude hodně složité. Uvidíme, jaký návrh bude na stole, denně tam umírají tisíce lidí. Nikdo neví, jak se situace vyvine. Rusku nerozumíme, nechápeme, proč to dělají,“ řekl Jirsa k novelám branných zákonů, které nyní leží v Poslanecké sněmovně a z nichž vyplývá, že Česko chce mít možnost urychlit mobilizaci.

Dotázán byl také, co říká na to, že ministerstvo obranyv minulých dnech oznámilo, že dokončilo návrh smlouvy o spolupráci v oblasti obrany mezi Českou republikou a USA, dokument je zatím neveřejný. „Jsme členy NATO a myslím si, že NATO je důležitější než Evropská unie, máme spojenecké závazky. Nevím, co v té smlouvě je, ale nemyslím si, že by mi nějaká smlouva se Spojenými státy vadila,“ podotkl senátor.

Dalším tématem byly prezidentské volby. V roce 2019 Jirsa k Andreji Babišovi uvedl, že „je strašné, že premiér je bývalý komunista a informátor StB“. Moderátorka Bobošíková se Jirsy tázala, co říká na to, že dnes je prezidentem bývalý komunistický kádr a student zpravodajského kurzu vojenského zpravodajství vojsk Varšavské smlouvy? Senátor rozhodil rukama a pravil: „Před volbami jsem kandidáta Pavla také kritizoval za tu předlistopadovou minulost. Někdo, kdo vstupoval v osmdesátých letech do KSČ, tak prostě to je hrůza. Ale prezident Pavel je legitimně zvolen, může jenom překvapit,“ odpověděl senátor za vládní ODS. Jeho slova naznačila, že u Pavla není jeho minulost vnímána tak „strašně“ jak tomu bylo v případě Babiše.

K ekonomické politice ČR Jirsa zveřejnil článek, který vyšel v Mladé frontě Dnes. „Stát má šetřit na sobě, až pak vymýšlet vyšší daně. A to si myslím pořád,“ podotkl senátor. A upřesnil, kde Fialova vláda šetří: „Já mám tu svobodu, že máme v ODS volnost názorů, publikací a myšlenek. Uznávám, že pan premiér je s tou pětikoalicí ve složité situaci. Takže ano, stát úplně nešetří. Nemám radost z toho, že jsou úvahy o zvýšení daní, ale uvidíme, jak to bude. Umím si představit, že by stát mohl šetřit více. Přijde mi úplně absurdní ta dotační politika do všeho, co je zelené, tam tečou miliardy, jsou to blázniviny. A možná miliardy, když se to sečte, tečou do všech vládních organizací, do všech bláznivých výzkumných ústavů, aby zkoumaly, jestli bude teplo, nebo zima. Neví vůbec, která bije. Dalo by se šetřit lépe.“

„Pan premiér Fiala někde zveřejnil, jak ušetřil desítky zaměstnanců. Teď se snaží nějak dělat důchodovou reformu, tak alespoň, že se snaží, protože ten systém je neudržitelný. Nic jiného nezbyde,“ doplnil Tomáš Jirsa.

