Hradní protokol má nového šéfa. Sklenáře střídá Kruliš

01.02.2018 12:49

Šéfem protokolu se v Kanceláři prezidenta republiky stal Vladimír Kruliš (36). Do funkce byl jmenován k dnešnímu dni. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Ve funkci podle očekávání nahradil Miroslava Sklenáře, který se vrací do čínské CEFC. Kruliš dosud působil jako zástupce ředitele protokolu.