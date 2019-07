Hřebejk: Zeman je zlý. Odporný. Hnusný. Slyšel jsem o něm příběh

Hřebejka láká jako námět pro svůj film česká politika. „Takový film by mě strašně zajímalo natočit, ale je to těžké,“ uvedl Hřebejk, jenž je v současné době rovněž politikem – zastupitelem za hnutí STAN v Praze 5. Režisér dlouhodobě kritizuje premiéra Babiše i prezidenta Zemana. Za větší zlo považuje Andreje Babiše.

„O tom žádná. Ale nejhorší zlo je spojení Zeman–Babiš. Myslím, že nejhorší na spojení Babiš–Zeman je, že jim se ohnutí právního státu může skutečně podařit. A to je nebezpečné. Myslím, že třeba Václav Klaus je dnes už spíš mimo mísu. Já nevěřím na nějaké jeho agentství Moskvy,“ poznamenal Hřebejk.

„Zeman a Klaus patří politicky ke generaci roku 1989. U Babiše mě úplně neirituje, že byl estébák. Přesně si umím představit, co byl za typ. On byl prostě z komoušské rodiny. Chlapec se vyšvihl, dělal někde v Maroku a tam hlásil, jestli jeho spolupracovníci nepomlouvali náš socialistický systém nebo jestli nekradou,“ sdělil Hřebejk.

Nejstrašidelnější pro něj je skutečnost, že Babiš slíbil řídit stát jako firmu. To je dle jeho slov absolutní nedemokratická blbost. „Můžete to řídit, když to vlastníte. Řídit stát jako firmu nemůžete. Řídit stát znamená harmonizovat protichůdné zájmy jeho obyvatel. To je řídit stát! Řídit stát není podřídit lidi svému manažerskému postu. Já si dokonce myslím, že Babiš si možná opravdu myslel, že bude takový mesiáš. ‚Ty lidi s ničím v politice nehnou, já to musím vzít za ně‘,“ podotkl Hřebejk.

„Dokázal vybudovat firmu, tak si teď myslí, že dokáže vybudovat stát. Ale v důsledku toho obrovského konfliktu zájmů si ani není vědom toho, jak je to absolutně nedemokratické. Jeho přístup celou demokracii vylučuje! A to je na tom to nejodpornější,“ řekl Hřebejk.

Zeman je mu pak dle jeho slov strašně protivný osobnostně. „Myslím si, že je to strašně špatný člověk. Zlý. Asi někomu přijde vtipný, ale mně ten jeho humor připadá úplně příšerný. Je to naprosto nechutný člověk, je mi odporný úplně vším. Ale nedá se mu upřít to, že tady znovu vystavěl sociální demokracii, vyhrál volby. Kdybych byl jím, určitě se považuji za úspěšného člověka. Za vítěze. Ale je odporný. A Klaus? To je prostě osoba, která je úplně jiná vším. Ale i v těch dobrých vlastnostech. Sympatizantům Václava Klause rozumím a nehádám se s nimi. Sympatizantům Miloše Zemana rozumím a hádám se s nimi. A v případě Babiše tomu prostě nerozumím,“ řekl Hřebejk se slovy, že Babiš je takový podnikavý loupežník, kterému se podařilo přechytračit lidi. Zároveň je dle jeho slov šíleně nezajímavý člověk. Zeman je pak prý shakespearovská figura.

„Řeknu vám, v čem je vlastně Zeman hnusný. On šíří pocit, že se všechno smí. Vyprávěl mi kamarád z diplomacie, že když přijel Zeman do Švédska, mluvil anglicky, citoval Seiferta, byl ještě takový příčetnější. Ale občas už říkal nehoráznosti. Hlavně ale svým chováním odstartoval náměstka ministra, který tam byl s ním. Ten totiž najednou získal pocit, že taky může. A ještě to okouřil. Takže pak byla tiskovka, kde se ho ptali, jestli je v Česku problém s nemocí šílených krav, a ten náměstek řekl: 'Ne, to my vůbec na vládě neřešíme, protože ve vládě nemáme ženy.' A to řekl ve Švédsku, kde je žen ve vládě většina! Tenhle můj kamarád diplomat si jen lehl na břicho a odplazil se. Utekl po čtyřech, protože novináři kroutili hlavami, ze které země tahle delegace vlastně přijela. Ale náměstek se podíval na Zemana, jestli to řekl dobře, a ten jen spokojeně mumlal,“ uzavřel Hřebejk.

