Hřebejk se bil za Izrael tak, že by se i Hamás lekl

Nicméně, o efektivnosti obou řešení se dá pochybovat. Jak varují vojenští experti, Hamás má rozsáhlou síť tunelů, která jeho bojovníky chrání jednak před bombardováním, ale také před pozemním útokem. V případě pozemního útoku by se pak bojovníci Hamásu mohli nepozorovaně pohybovat a útočit izraelským jednotkám do týla, což by znamenalo vyšší ztráty.

Dle reportáže CBS je síť tunelů dlouhá skoro 500 kilometrů, někdy až 60 metrů hluboká. A zatímco první tunely určené k pašování zboží z Egypta byly hloubeny ručně a primitivními nástroji, v současnosti už je v tunelech zavedena elektřina, jsou vyztuženy betonem a je v nich i telefonní spojení.

Kanál Memri pak zveřejnil slova činitele Hamásu Músy Abú Marzúka. V interview se reportér ptá, proč, když vybudovali 500 kilometrů tunelů, tak nevybudovali kryty pro civilní obyvatelstvo. Marzúk odpovídá, že tunely budovali, protože není jiný způsob, jak se před cíleným zabíjením bránit. „Tyto tunely slouží k ochraně před letectvem. Bojujeme z těchto tunelů,“ uvedl dle Memri. A dodal: „Každý ví, že 75 % lidí v pásmu Gazy jsou uprchlíci a že je odpovědnost OSN, aby je chránila. Podle ženevské konvence je zodpovědností okupujících jim poskytovat služby, dokud jsou okupováni.“

Dodejme, že Memri je nezisková organizace (zkratka od Middle East Media Research Institute – tedy institut pro výzkum blízkovýchodních médií) a byla založena bývalým důstojníkem izraelské rozvědky a izraelsko-americkým politologem. Soustřeďuje se zejména na zveřejňování videí, které arabské politiky, ale i duchovní nebo televizní osobnosti, zobrazují v nelichotivém světle.

Video se každopádně na síti X rozšířilo až k českým uživatelům. Bez komentáře přeložil slova Músy Abú Marzúka reportér ČT Jakub Szántó. „Člen politického vedení Hamásu otevřeně prohlásil, že podzemní tunely tu jsou jen pro jejich bojovníky. O palestinské civilisty se uprostřed války, kterou rozpoutal Hamás, má starat Izrael a OSN,“ uvedl.

Člen politického vedení Hamásu otevřeně prohlásil, že podzemní tunely tu jsou jen pro jejich bojovníky. O palestinské civilisty se uprostřed války, kterou rozpoutal Hamás, má starat Izrael a OSN. https://t.co/STSYJZqNuQ — Jakub Szántó (@JakubSzanto) October 30, 2023

A také investor Jan Betlach. U něho se vyjádřil režisér Jan Hřebejk. „Jak tu stále někdo opakuje to nervydrásající: V Gaze na území menším než Praha žije 2,3 mil. obyvatel... Vláda těchto obyvatel ze zahraniční pomoci vybudovala 500 km skrýší pro své teroristy. V Gaze na území menším než Praha, vybudovali za peníze na školy a nemocnice 500 km nor pro své nelidské zabijáky.“

A za to se do něho pustil advokát Radek Pokorný. „Ti civilisté tam, pane Hřebejk, nežijí? Co to má společného s tím, co tam Hamás postavil? V ČSSR nežili civilisté, protože bolševik měl podzemní bunkry pro vedoucí soudruhy?“ vyslýchal Hřebejka, který začal být sprostý.

„Kur*a, i vy budete překrucovat, co jsem napsal? Dost už toho pokrytectví, prosím pěkně. Samozřejmě tam žijí, ale teroristi si z nich udělali štít. Nebýt 7/10, nic se civilistům nestalo. KAŽDÝ soudný člověk by měl nejprve naprosto rozhodně odsoudit Hamás a požadovat jeho zničení, pak hluboce politovat 1400 obětí běsnění zfetovaných zrůd, pak se ptát po osudech rukojmí a také důrazně odsuzovat výbuchy antisemitismu po světě a teprve dlouho potom ze svého luxusu předstírat soucit s opravdu trpícím palestinským lidem! Budu vám vděčný za RT, aby nedocházelo k neustálým nedorozuměním a poučováním mě, že nevím, že v GAZE umírají děti. Jako kdybych za to mohl. Díky!!!“ vzkázal Pokornému.

Ale našli se další polemizující. „Pane Hřebejku, je mi líto, ale vaše věta ‚Nebýt 7/10, nic se civilistům nestalo‘, svědčí o naprosté neznalosti podmínek života Palestinců v Gaze...“ vzkázal režisérovi Vít Vojtěch.

A Hřebejk vyjel: „Tak hlavně, že je vám líto. Zlí Židé zase vyprovokovali revoluční povstalce. Nesporně se tam žije blbě, absolutně to nezpochybňuju, Netanjahu je čů*ák a ble ble ble. Proto bylo třeba pálit děti, řezat hlavy tanečníkům a antisemitské demonstrace po světě jsou přehlídkou soucitu.“

„Pane Hřebejku, potisící říkám, že Hamás jsou zločinci. Je jasné, že my dva s tím nic jiného neuděláme. Ale ta česká jednosměrka řešení mě děsí!!! A mám v Gaze rodinu. A potisící opakuji, že nejsem pyšný na to, že jsem Čech, přestože jsem Čech, původem z krásné Litomyšle...“ odpověděl Vít Vojtěch.

