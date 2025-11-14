Hřib: Okamura nepřijde? Vadí. Přijde? Vadí taky

14.11.2025 14:50 | Monitoring

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyčetl předsedovi sněmovny Tomio Okamurovi plánovanou neúčast na Národní třídě 17. listopadu. Vzápětí na svých sociálních sítích Hřib uvedl, že se on sám nedostaví na pietní akci na Hlávkově koleji, aby se tam nemusel s Okamurou potkat.

Foto: Repro X
Popisek: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v klipu k petici Evropa v plné síle

17. listopadu 1989 si Češi připomínají výročí Sametové revoluce. Tehdy se konala povolená demonstrace Socialistického svazu mládeže k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Po jejím oficiálním ukončení se velká část demonstrantů vydala na pochod do centra města, aby projevila nesouhlas s tehdejším komunistickým režimem. Policejní kordony demonstranty postupně uvěznily na Národní třídě a v přilehlých ulicích. Od té doby si každý rok občané připomínají násilí, kterého se na studentech dopustily bezpečnostní složky. 

Hřibovi vadí, že Okamura se akce neúčastní. „Náš předseda sněmovny, Tomio Okamura, ani není schopen toto ocenit zapálením svíčky na Národní třídě.“ A využil tuto informaci okamžitě k útoku.
17. listopadu si připomínáme statečnost demonstrujících a všech, kteří se postavili diktátorskému režimu. Náš předseda sněmovny, Tomio Okamura, ani není schopen toto ocenit zapálením svíčky na Národní třídě. pic.twitter.com/GlBJp0hpOf

Loni se připomínková akce na Národní třídě neobešla bez incidentů. Kvůli silnému pískotu musel Babiš poodstoupit od davu dál, aby mohl odpovídat na dotazy novinářů. „Máme tu hezkou společnost,“ uvedl tehdy v reakci na hlasitý pískot davu, který skandoval mimo jiné „Babiše do koše“, „hanba“ či „estébák“. „Mrzí mě, že společnost je totálně rozeštvaná, ta nenávist je neskutečná a pan premiér k tomu de facto každý den přispívá. Pokud mluví o tom, že u nás jsou nějaké politické strany, které chtějí návrat totality, tak takovou politickou stranu neznám,“ uvedl Babiš, podle kterého za šíření nenávisti mohou i média.

Po kritice letošní neúčasti Okamury na Národní třídě se poslanec Hřib dozvěděl, že se Tomio Okamura účastní pietní akce u Hlávkovy koleje. Vysokoškolské koleje ČVUT nacházející se v Praze 2 na Novém Městě.


Ještě jako primátor Prahy se Hřib účastnil pietních akcí u Hlávkovy koleje, letos se k tomu nechystá. „Chci památku studentů z roku 1939 uctít bez přítomnosti komerčního fašisty Tomia Okamury,“ zdůrazňuje Hřib svou vlastní neúčast na pietní akci. Vztahy obou politiků jsou na bodu mrazů od doby, kdy koaliční partneři vznikající vlády, jíž je Okamura součástí, potvrdili, že Piráti nedostanou v nové sněmovně žádný výbor.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
autor: Martin Huml

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

