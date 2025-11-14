Hřib: Okamura nepřijde? Vadí. Přijde? Vadí taky

Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Hřibovi vadí, že Okamura se akce neúčastní. „Náš předseda sněmovny, Tomio Okamura, ani není schopen toto ocenit zapálením svíčky na Národní třídě.“ A využil tuto informaci okamžitě k útoku.
17. listopadu si připomínáme statečnost demonstrujících a všech, kteří se postavili diktátorskému režimu. Náš předseda sněmovny, Tomio Okamura, ani není schopen toto ocenit zapálením svíčky na Národní třídě. pic.twitter.com/GlBJp0hpOf
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 13, 2025
Loni se připomínková akce na Národní třídě neobešla bez incidentů. Kvůli silnému pískotu musel Babiš poodstoupit od davu dál, aby mohl odpovídat na dotazy novinářů. „Máme tu hezkou společnost,“ uvedl tehdy v reakci na hlasitý pískot davu, který skandoval mimo jiné „Babiše do koše“, „hanba“ či „estébák“. „Mrzí mě, že společnost je totálně rozeštvaná, ta nenávist je neskutečná a pan premiér k tomu de facto každý den přispívá. Pokud mluví o tom, že u nás jsou nějaké politické strany, které chtějí návrat totality, tak takovou politickou stranu neznám,“ uvedl Babiš, podle kterého za šíření nenávisti mohou i média.
Po kritice letošní neúčasti Okamury na Národní třídě se poslanec Hřib dozvěděl, že se Tomio Okamura účastní pietní akce u Hlávkovy koleje. Vysokoškolské koleje ČVUT nacházející se v Praze 2 na Novém Městě.
V minulých letech jsem se 17.11. účastnil oficiální piety u Hlávkovy koleje. Letos položím věnec mimo oficiální akt. Chci památku studentů z roku 1939 uctít bez přítomnosti komerčního fašisty Tomia Okamury, jehož vystupování není v souladu s hodnotami, které si tam připomínáme.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 14, 2025
Ještě jako primátor Prahy se Hřib účastnil pietních akcí u Hlávkovy koleje, letos se k tomu nechystá. „Chci památku studentů z roku 1939 uctít bez přítomnosti komerčního fašisty Tomia Okamury,“ zdůrazňuje Hřib svou vlastní neúčast na pietní akci. Vztahy obou politiků jsou na bodu mrazů od doby, kdy koaliční partneři vznikající vlády, jíž je Okamura součástí, potvrdili, že Piráti nedostanou v nové sněmovně žádný výbor.
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml