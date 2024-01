Hřib si pustil pusu na špacír. Pak přišel dotaz. A bylo ticho

reklama

Kromě volební agendy, která vyvrcholí soubojem Ivana Bartoše o předsednické křeslo s Markétou Gregorovou, některé s ohledem na specifika Pirátské strany napadají i úvahy o společenské části celostátního setkání.

Co se ale nečekalo, že toto téma otevře přímo jeden z delegátů. Pražský primátor Zdeněk Hřib se na sociální síti zajímal o brněnské možnosti užívání drog.

„Mám obavu, abych tam neudělal nějaké faux pas. Nevíte, jaká teď v Brně platí pro komunální politiky etiketa při náhodných ranních nabídkách bílého prášku mladými veselými lidmi?“ tweetoval dotaz.

Jednalo se zjevně o vtipnou narážku na politiky místní ODS v čele s primátorkou Martinou Vaňkovou, které fotografie zachytila při šňupání lajny bílého prášku z kreditní karty.

Psali jsme: Kokainem to prý nekončí. Na primátorku se řítí kauza s protekcí „Asi jela na detox.“ „Komedie.“ Na Vaňkovou se to sype Feťáci v politice. Marie Benešová slyšela ledacos. Na lidi přísnost, sami si jedou lajny... Primátorka, bílý prášek a „okno“. Brno, to je město... K drogám řekl své i Saša Vondra

V tématu si ale pak ještě porochnil dalšími tweety, na úrovni „budeme volit online, akorát velká část z nás přitom bude v jedné místnosti v Brně. Vlastně je to taková LAN párty. :-) Ale pokud by si někdo do Brna netroufal, tak může ve stejném čase volit i doma z gauče přes mobil.“

Lidé s vhledem do stranického dění vyjadřovali obavy, aby v Brně faux pas nepáchala kandidátka Gregorová při lovení hlasů.

Další si vzpomněli na jiné veselé historky z pirátského zákulisí.

„Nevíte, Zdeňku, jak mít sex s manželkou i milenkou na jednom pokoji tak, aby se nepohádaly a nikdo nedal nakonec milence pěstí? Ptám se pro kamaráda,“ zajímalo jednu z diskutujících.

Za týden @PiratskaStrana volí nové předsednictvo v Brně. Tedy předsedu/kyni a 4 místopředsedy/kyně. Mám obavu abych tam neudělal nějaký faux-pas. Nevíte jaká teď v Brně platí pro komunální politiky etiketa při náhodných ranních nabídkách bílého prášku mladými veselými lidmi? — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 6, 2024

Narážela tím na neuvěřitelnou scénu z loňského června, která se odehrála ve smíchovském zámečku Ministerstva vnitra Spiritka a jejím hlavním aktérem byl tehdejší pirátský náměstek ministra Lukáš Kolářík.

Bývalý poslanec se opil na Pražském hradě při vyhlašování Hasiče roku a po další konzumaci ve Spiritce se pokusil o sex se svojí ministerskou sekretářkou, zatímco ve vedlejší místnosti apartmá spala jeho manželka. Ta jej mimochodem jako prodejce elektroniky do Pirátské strany přivedla. Sama v ní zastávala funkci šéfky personálního odboru.

Její probuzení bylo následováno hádkou obou dam, doprovázenou fackami a ve finále použitím vystřelovacího nože, kterého se asistentka zmocnila na Koláříkově nočním stolku. Do dění vstoupil i manžel asistentky, kterého na ni přivolala paní Koláříková. Sám pirátský politik část dámské hádky pro opilost prospal a vzbudil se až ve chvíli, kdy spor dramaticky gradoval v koupelně apartmá.

Asistentku měl odtáhnout za vlasy, udeřit do hlavy a několikrát nakopnout, což posléze v médiích prezentoval slovy „má rezignace částečně souvisí s incidentem, při kterém došlo k fyzickému napadení mojí ženy a při jehož řešení jsem osobně selhal“.

Psali jsme: „Koláříkovo škrcení“. Pláč a šikana. Pátrali jsme, jak to chodí mezi Piráty a takto to dopadlo Piráti: Lukáš Kolářík s okamžitou platností ve zbývajících funkcích skončil ,,Potkal jsem ho.” ,,Mistrovali, tak dopadli.” Pirát Kolářík dál v řečech Pirát skončil na vnitru, po bitce na ministerské akci. Osobně jsem selhal, připouští

Tato prezentace vedla asistentku k tomu, že v médiích vystoupila se všemi podrobnostmi.

Zdeněk Hřib se ale tvářil, že narážku na bizarní incident nechápe. Naopak se pokusil odvést pozornost k opozici informací, že poradit by mohl jeden magistrátní zastupitel za ANO, který provozuje swingers klub.

To přivedlo do vlákna předsedu zastupitelského klubu ANO Ondřeje Prokopa, který požádal o jméno zpustlíka, se kterým by věc chtěl vyřešit.

Na to už Zdeněk Hřib raději nereagoval vůbec.

K jeho aktivitám v zákulisí stranických celostátních akcí snad jen dodejme, že ParlamentníListy.cz zjistily několik zajímavostí o jeho sblížení s jihočeskou zastupitelkou Lucií Korytářovou na sjezdu v Ostravě před čtyřmi lety.

Psali jsme: FOTO Hřib prý sněmoval s kolegyní. Dlouho do noci

