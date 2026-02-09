Milion chvilek, 33,5 milionu korun. Dva účty a čarování s pojmy

Zájem o Milion chvilek pro demokracii oživila nedávná masová demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla, které se v Praze zúčastnily desítky tisíc lidí. Na transparentním účtu spolku přistálo od spuštění výzvy Stojíme za prezidentem zhruba 400 tisíc korun od drobných dárců. Dalších 726 tisíc přišlo na účet interním převodem. Milion chvilek má vedle transparentního účtu ještě druhý, běžný účet, na který míří dary z platformy Darujme.cz. Spolek peníze z tohoto účtu podle potřeby přesouvá na transparentní účet. „Z běžného účtu financujeme dlouhodobou činnost a běžný provoz spolku včetně mzdových nákladů. Putují sem peníze darované přes platební bránu Darujme.cz a také dary na základě individuálních darovacích smluv. Jedná se o standardní způsob financování veřejně prospěšných organizací,“ tvrdí spolek na svých stránkách.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Do vedení spolku se nedávno po pětileté absenci vrátil jeho zakladatel Mikuláš Minář. V roce 2021 musel vysvětlovat neprůhledné nakládání s penězi, které mu dárci poslali na hnutí Lidé pro. S tím chtěl Minář nasbírat 500 tisíc podpisů a pak vstoupit do politiky, ale k realizaci smělých plánů nedošlo. Než byl projekt ukončen, hnutí vybralo 7,31 milionu. Minář údajně dostal jen 140 tisíc. Spolek ale vyplatil za šest měsíců své existence třeba 1,15 milionu korun za provoz webu a systému pro on-line petici a 1,1 milionu na pronájem kanceláře, cestovné, telefony a další výdaje.
Financování Milionu chvilek bylo předmětem kritiky odpůrců spolku, ale i úřadů. Spolek dostal pokutu 40 tisíc za neregistrovanou kampaň v prezidentských volbách. Odpůrci protestních akcí poukazovali na to, že spolek zaměstnává na plný úvazek až 16 lidí a většina vybraných peněz jde na jiné účely než na demonstrace. „Milion chvilek pro demokracii zaměstnává tolik lidí, aby spektrum své činnosti kvalitně obsáhl,“ řekl Antonín Pášma, dříve vedoucí komunikace Milionu chvilek, dnes s Petrem Ludwigem hlavní tvář projektu Štít demokracie.
Milion chvilek pro demokracii spolyká na svůj provoz a mzdy nemalou část darovaných prostředků. Náklady jsou uvedeny ve výročních zprávách. Poslední zveřejněná zpráva je za rok 2024. Spolek předloni oznámil výnosy ve výši 21,8 milionu korun. Náklady na provoz spolku činily 20,6 milionu. Doprovodný text o využití darovaných prostředků používá velmi kreativní slovník. „Naší hlavní investicí nejsou kanceláře, ale lidé, kteří denně pracují na obraně demokracie. Veškeré svěřené finanční prostředky jsme využívali na posílení demokratické kultury v České republice. Mezi významné projekty hrazené z darů patří mimo jiné osvětová kampaň ke korespondenční volbě či přednášky o dezinformacích, jejichž cílem je zvyšovat povědomí společnosti o vlivu informačních manipulací a o účinných metodách, jak se jim bránit. V roce 2024 se navíc konaly krajské, senátní a evropské volby, v jejichž rámci jsme organizovali mobilizační kampaně. Společně jsme se mohli potkat na řadě akcí. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2024 patřilo Výročí války na Ukrajině, 21. srpen či tradiční oslava 17. listopadu,“ uvádí Milion chvilek ve výroční zprávě za rok 2024.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Trochu více se o platových poměrech v Milionu chvilek dozvídáme až při pohledu do výkazu zisků a ztrát, který je ze zákona zveřejněn. Na osobní náklady padlo 10,559 milionu korun, to je více než polovina celkových výdajů za rok 2024. Mezi zaměstnance Milionu chvilek se rozdělilo 7,936 milionu korun. V roce 2023 informoval Milion chvilek o nákladech na své zaměstnance přehledněji. Výroční zpráva zmiňuje náklady ve výši 11 449 786 korun na „náklady na mzdy, povinné odvody a související pojištění za práce na projektech, náhrady za nemoc a péče o dobrovolníky“. V účetní závěrce za rok 2023 Milion chvilek uvádí osobní náklady 11,956 milionu korun, na mzdy šlo 8,977 milionu korun. Zajímavostí je, že 431 tisíc korun zaplatil Milion chvilek provozovatelům platebních bran, kterými jim lidé poskytovali příspěvky. Účetní závěrku za rok 2022 dodal Milion chvilek úřadům až na konci roku 2024. Výkaz zisku a ztráty prozrazuje mzdové náklady 11,938 milionu korun, z toho 8,968 milionu činí mzdy. V roce 2021 byly mzdové náklady spolku 10,092 milionu korun a na mzdy spolek vydal 7,587 milionu korun. Po odchodu Mikuláše Mináře z čela spolku si pracovníci Milionu chvilek mezi sebe rozdělili nejméně 33,468 milionu korun.
Financování Milionu chvilek okomentoval v rozhovoru pro VOX TV i miliardář Richard Chlad, sponzor Motoristů: „Kdybych chtěl jít na demonstraci na podporu někoho, určitě bych tam už nedával žádný peníze panu z Milionu chvilek pro nedemokracii, protože ten chlapík jednoznačně už rozkradl nějaký peníze.“
Milion chvilek pro nedemokracii? Richard Chlad varuje. ?? Proběhla demonstrace na podporu Petra Pavla. "V pořádku, ale dávejte si pozor komu posíláte své peníze..." pic.twitter.com/Xldqsq1IVD— V.O.X. TV (@VOXTVCZ) February 9, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.