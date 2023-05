Hrušínský: Nejhorší věci přišly za covidu. Napsali mi, že mi má vychcípat rodina

reklama

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27288 lidí BrandVoice podcastu.

„Myslím, že sociální sítě jako takové za to, co na nich lidé plodí, nemohou. Je to všeobecně jako s naší svobodou a demokracií, že pokud se k ní přistoupí bez odpovědnosti, tak to dopadne vždy špatně,“ míní Hrušínský.

Jako veřejně známá osobnost ví o útocích na sociálních sítích Hrušínský své. Lidé si zde podle něj díky pocitu anonymity dovolí víc, než kdyby se s nimi střetl venku v běžném životě. „Když přijdete anonymně na sociální sítě, třeba na Facebook, tak máte pocit, že jste king a můžete říct úplně cokoliv. Zvlášť, když to slyšíte z úst vrcholných představitelů státu, slova, která byste normálně ve slušné společnosti neřekl, no, tak je pak použijete. Plodí to řetězovou reakci,“ dodává herec, který je hlasitým dlouholetým kritikem prezidenta Miloše Zemana.

Popsal, co nejhoršího osobně za dobu používání sociálních sítí osobně zažil: „Nejhorší, co jsem osobně zažil, bylo asi po zahájení nástupu covidu, když jsem emocionálně reagoval na uzavření divadel. Protože nejvyšší představitelé státu tehdy tvrdili, že o nic nejde, že to bude chřipka a bude to v pořádku. Strhla se ale taková lavina, kterou podpořil i bývalý prezident (Miloš Zeman) ve svém projevu, kde se o mě otřel. Nato mi začala chodit smršť anonymních urážek. A i když převládaly reakce dobré, tak těch špatných si vždy všimnete víc,“ říká Hrušínský.

Fotogalerie: - Kandidáti KDU-ČSL do EP

A zmiňuje konkrétní příklad, který mu zůstal v paměti. „Zřejmě nejhorší byl pán, který mi napsal, že mi přeje, aby celá moje rodina vychcípala na rakovinu. Někdo potom vystopoval, odkud to přišlo a poslal mi na něj kontakt. A když jsem mu zatelefonoval, představil se a řekl, že jsem od něj dostal zvláštní přání, tak tam bylo na druhé straně ticho. Pak mi řekl, že slyšel věci, které se mu nelíbily a omluvil se,“ líčí Hrušínský.

Druhý den jej tento pán kontaktoval a žádal jej, aby z Facebooku odstranil jeho větu, kterou herec schválně zveřejnil, protože mu přátele volají, co to udělal a jestli se nezbláznil. „Byl jsem rád, že to vidí jinak, protože kdyby mě znal, kdybychom se potkali, do očí by mi nic takového neřekl,“ dodává.

Právníci v té oblasti často řeší zásahy do osobnostních práv známých lidí, i když policie čím dál častěji vyšetřuje i případy jednotlivců, kteří na sociálních sítích někomu vyhrožovali či publikovali nenávistné výroky proti skupinám osob. Podobné zásahy mohou přicházet však i ze strany novinářů, kteří chtějí ze sociálních sítích zprávy co nejrychleji, aby je nepředběhla konkurence. To dělají bez toho, aby si je dostatečně ověřili.

Právě s tím se občas herec Hrušínský podle svých slov setkává, soudní cestou to ale neřeší. „Ne, já jsem se v tomto směru nikdy nesoudil, dávám přednost mimosoudnímu vyrovnání. Zažil jsem ale mnohokrát případ, kdy k tomu bylo nakročeno a už jsem si říkal, že tady to překračuje hranu únosnosti. Asi sedm let píší pro magazín Sabiny Slonkové Neovlivní, jsou to eseje a fejetony. A jednou za měsíc to vychází. Vždy pravidelně to přetiskují v Parlamentních listech se svým komentářem a jaksi pozměňujícími částmi fejetonu. Jeden čas jsem tam byl třikrát až čtyřikrát do týdne, kdy bylo moje jméno v titulku nějakého článku,“ říká Hrušínský.

„Teď si vzpomínám na případ, kdy díky bulvární lačnosti po senzaci jsem mohl mít vážné problémy s Divadlem Na Jezerce. Stalo se to, že u nás dvacet let hraje Jiřina Bohdalová, která vážně onemocněla, byla hospitalizována, museli jsme zrušit asi dvanáct vyprodaných představení. Asi čtyři dny poté mi volal redaktor, představil se jako zaměstnanec soukromého známého rádia, a ptal se, jak to, že dál prodáváme lístky na Bohdalovou. Vysvětlil jsem mu, že to tak není a druhý den na mě vyletěl titulek přes celou stránku „Hrušínský prodává dál vstupenky na Bohdalovou“, byla to stránka velkého bulvárního deníku. Řešil jsem to s šéfeditorem toho deníku a ptal jsem se, jestli to mám žalovat, popsal jsem, jak to je, že tam koupit nic nejde a skutečně mi pak nabídli dohodu, kterou jsem akceptoval,“ uvedl, že se nakonec s vydavatelstvím mimosoudně vyrovnal. „Je to lepší řešení než soudy,“ dodává.

Psali jsme: „Nějaké slunce, seno? Ne!“ Hrušínský chce škrty v kultuře „On na mě plivnul. A veřejně!“ Hrušínský má teď radost Hrušínský nemohl chybět. Už straší Putinem Přišel Zaorálek a ukončil Václava Havla... Hrušínský se rozepsal nad rozhovorem Magdy Vášáryové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.