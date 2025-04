Hrušínský udělil medaili Babišovi a citoval Havla. Bojí se zatažení do spárů Moskvy

„Tohle mě pobavilo. Ačkoliv, pobavilo. Spíš znechutilo. Nepřekvapilo. Andrej Babiš je mistr světa ve lhaní. Kdyby byla ze lhaní olympijská disciplína, měl by bednu plnou zlatých medailí. Přeborník ve slibování všeho všem. Ten člověk se snad ani nezačervená. Že by nevěděl, co je stud? Sigmund Freud říkal, že nedostatek studu je první a neklamnou známkou hlouposti. Tak teď nevím,“ zamyslel se Jan Hrušínský, herec a principál Divadla Na Jezerce.

Babiš slibuje na všechny strany

Hrušínský píše, že části svých voličů Babiš slibuje, že po volbách půjde s Orbánem a s Ficem směrem k vytoužené Moskvě.

„Putin nemůže být zločinec, když s ním jedná i Trump. Volte mě a vrátím vás do sféry vlivu Ruska na věčné časy. Jenže jiné části svých voličů Babiš slibuje pravý opak! S Ruskem nikdy! S Ficem nemám nic společného! Kdy jste mě slyšeli podporovat Fica? křičel nedávno v Poslanecké sněmovně při jednom ze svých mnohahodinových projevů na téma Parlament – žvanírna. Musíme prý změnit Evropskou unii, ale naše místo je na Západě a v NATO! hřímal Babiš na tiskové konferenci svého hnutí. Jeden den hlásí, že Trump to vytkl Zelenskému správně: Vždyť ten ukrajinský komik si zahrává s třetí světovou válkou! Rozpočet armádě zvyšovat nebudeme, my chceme mír! Zastavíme muniční iniciativu! Další den ANO v průzkumu volebních preferencí lehce ztratilo. Babiš okamžitě reaguje: Zelenskyj je hrdina, mám k němu hluboký respekt! Budeme zbrojit, ale nemůžeme za to. To všechno kvůli Rusům! Rozpoutali válku a my na to teď doplácíme. Včera fanatický podporovatel Trumpa, dnes o něm nechce slyšet. Na Trumpa se mě neptejte. My nechceme cla a zbrojení. My chceme to nejlepší pro ANO. Nelžu vám, jakože jsem Andrej Babiš. Váš miláček Andrej Babiš. Komunistický udavač a spolupracovník hodné části Státní bezpečnosti. Ne té hnusné StB!“ shrnul Hrušínský.

Kdo otrávil ryby v Bečvě?

Dále se zamyslel nad tím, jestlipak se Babišovo hnutí ANO také dělí na hodné ANO a na to hnusné, co bez uzardění zdecimuje státní rozpočet, roztočí inflaci, vyrabuje státní rezervy, vnese chaos a zmatek do státní správy, a potom ukáže prstem na Fialu. „Kdo je v hodném ANO je jasné. Všichni! Ale kdo je v tom hnusném? Také všichni?“ ptá se principál Hrušínský.

Všechno podle něj nasvědčuje tomu, že otrávili čtyřicet tun ryb v řece Bečvě, ale Babišův ministr životního prostředí věc vyšetřoval tak pomalu a neochotně, že se v tom po několika letech už nedá vyznat. „Mimochodem, funkce bývalého ředitele chemičky z divize Agrofertu byla pro post ministra životního prostředí České republiky správná kvalifikace?“ nechápe pokračovatel slavného hereckého rodu.

Cituje slova Václava Havla

„Babiš prý bude po volbách znovu premiérem. Nemáme totiž lustrační zákon, který by estébákům znemožnil podnikat se státem. Přitom právě ten slibovaný lustrační zákon by současné vládní koalici mohl vrátit tolik voličů! Stejně jako zapomenutá deagrofertizace naší země… Ale třeba se mýlím. Jenže když nikdo nic nezkusí, nikdo se nic nedozví. Já vím, nemusíme všichni vědět všechno. Však také naštěstí všechno nevíme. To by mohlo být pěkné rozčarování,“ předestřel principál, jehož otec Rudolf Hrušínský počátkem 90. let působil také jako poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

„Začal jsem hezky zvesela, jak mě něco pobavilo, a teď koukám, že je to dost smutné čtení. Takže, co s tím na závěr? Jak to říkal Václav Havel: ‚Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.‘ Tedy do časů, kdy jsme všichni museli žít spoutaní Sovětským svazem na věčné časy, což vybrané části voličů dnes slibuje Andrej Babiš a nám všem Vladimír Putin,“ uzavřel Jan Hrušínský.