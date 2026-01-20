Hrůza obchází Evropou kvůli Trumpovi a Grónsku

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Na otázku, zda by k obsazení Grónska použil sílu, prezident v krátkém telefonickém rozhovoru s NBC News řekl pouze: „Bez komentáře.“ Zdůraznil pouze, že pokud nebude dosaženo dohody o Grónsku, „na 100 %“ prosadí nové plány na zavedení cel vůči evropským partnerům.
Už jen toto očekávání oslabilo evropské finanční trhy.
„Jsem si jistá, že mnoho lidí je z toho, co se stalo o víkendu, docela zděšeno a pravděpodobně přemýšlejí o tom, co udělají se svými aktivy,“ řekla podle agentury Reuters Francesca Fornasariová, vedoucí oddělení měnových řešení ve společnosti Insight Investment.
Zvláštní vyslanec prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitriev oslavil „rozpad transatlantické unie“.
Světem proletěla zpráva, ve které dal Trump najevo, že již není oddán myšlence míru tak pevně jako dřív, protože nedostal Nobelovu cenu míru za rok 2025. Rozhodl se proto opět postavit zájem USA na první místo a trvá na tom, že nutně potřebuje Grónsko, protože Dánsko nedokáže tento ostrov ochránit před Ruskem a Čínou, bude-li to třeba.
„Vzhledem k tomu, že se vaše země rozhodla neudělit mi Nobelovu cenu míru za zastavení 8 válek PLUS, už necítím povinnost myslet čistě na mír, i když ten bude vždy dominantní, ale nyní mohu přemýšlet o tom, co je dobré a správné pro USA,“ napsal v dopise určeném norskému premiérovi Jonasi Gahr Støreovi.
Letter from @realDonaldTrump to PM of Norway @jonasgahrstore— Ron Pragides ? (@mrp) January 19, 2026
“Dear Jonas:
Considering your Country decided not to give me the Nobel Peace Prize for having stopped 8 Wars PLUS, I no longer feel an obligation to think purely of Peace, although it will always be predominant, but… pic.twitter.com/fOOGYiqJVY
A ze strany norské vlády brzy přišla odpověď.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Na odpovědi evropských partnerů Trumpovi upozornila CBS News.
„Postoj Norska ke Grónsku je jasný. Grónsko je součástí Dánského království a Norsko v této záležitosti Dánské království plně podporuje. Podporujeme také to, aby NATO zodpovědným způsobem podnikalo kroky k posílení bezpečnosti a stability v Arktidě. Pokud jde o Nobelovu cenu míru, jasně jsem vysvětlil, a to i prezidentu Trumpovi, co je dobře známo, že cenu uděluje nezávislý Nobelův výbor, a nikoli norská vláda,“ uvedl Støre.
Většina populace Grónska žije na 20 % území ostrova, které není trvale pokryto sněhem a ledem, a to podél celého pobřeží.
Britský premiér Keir Starmer, který udržuje dobré vztahy s Trumpem a v neděli s ním telefonicky hovořil, v pondělí ráno v televizním projevu uznal, že arktická oblast „bude vyžadovat větší pozornost, větší investice a silnější kolektivní obranu“ a uvedl, že USA „budou v tomto úsilí klíčové a Spojené království je připraveno plně přispět po boku našich spojenců prostřednictvím NATO“.
„Je zde však princip, který nelze ignorovat, protože se týká jádra fungování stabilní a důvěryhodné mezinárodní spolupráce, a proto jakékoli rozhodnutí o budoucím statusu Grónska patří pouze obyvatelům Grónska a Dánského království,“ zdůraznil Starmer.
Naproti tomu maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó během návštěvy u českého premiéra Andreje Babiše (ANO), poznamenal, že otázka Grónska není otázkou pro celou EU. „Považujeme to za bilaterální otázku, kterou lze vyřešit rozhovory mezi oběma stranami... Nemyslím si, že je to otázka EU,“ řekl Szijjártó.
Dánská armáda agentuře Reuters sdělila, že dánští vojáci se v pondělí vylodí v Kangerlussuaqu v západním Grónsku v rámci vojenského cvičení Arctic Endurance. Podle agentury Reuters uvažuje o vyslání vojáků do Grónska i Kanada. Armáda prý čeká na rozhodnutí kanadského premiéra Marka Carneyho.
Podle smlouvy z roku 1951 přitom Američané mohou umístit do Grónska tolik vojáků, kolik uznají za vhodné. Ale podle této smlouvy ostrov tak jako tak zůstane dánským územím.
