Hubují Křečka kvůli muslimům. Ale zrovna přišlo mrazivé info

Ombudsman Stanislav Křeček se otřel o „nové Francouze“ a útoky na francouzské ženy. A hned se ozvaly hlasy, že si ombudsman taková vyjádření dovolovat nemá, že je rasista a že funkce ombudsmana už neslouží své funkci. Křeček se ocitl na stránkách SeznamZpráv, Fora24 i Britských listů. Dostal vynadáno, že sdílí „dezinformační server“, i když to, co sdílel bylo volně dostupné na Facebooku. A o francouzských útocích se vynořily nové informace.

Zprávy o útocích na občany ve Francii už bohužel nejsou ničím výjimečným. Ať už se jedná o bodný útok osmnáctiletého Pákistánce před budovou, ve které kdysi sídlila redakce satirického magazínu Charlie Hebdo nebo o zprávu, že 22letá studentka byla napadena, protože na sobě měla sukni.

zveřejněna byla i na serveru Nová republika.

Davidova slova pak podpořil ombudsman Stanislav Křeček. „Opravdu Francouzi? Nebo jen ti ‚noví Francouzi‘, kteří dnes terorizují celou Evropu? Proč nám zpravodajství zamlčuje kteří ‚Francouzi‘ to byli? Asi takové nové Čechy nechceme, že?“ ptal se řečnicky Křeček.

Zatímco slova Ivana Davida zůstala bez pohoršení, u Křečka nikoliv. Tématu se na SeznamZprávách chopila redaktorka Zdislava Pokorná, která ocitovala jak Davidova, tak Křečkova slova. A nezapomenula informovat, že Nová republika byla datovým analytikem Vrábelem označena jako dezinformační, a co více, že se údajně jedná o web, který je ohledně šíření dezinformací aktivnější než Aeronet nebo Sputnik.

Ke Křečkovým slovům pak sehnala vyjádření jeho zástupkyně Moniky Šimůnkové, která prohlásila, že toto vyjádření je za hranou. „Ombudsman by měl hájit práva všech lidí a neměl by se dopouštět takovýchto výroků. Měl by být především na straně menšin, pokud jsou v právu, a měl by chránit práva všech v České republice,“ sdělila Křečkova zástupkyně SeznamZprávám. Dle ní by si měl Křeček své soukromé názory nechat pro sebe, protože tím padá špatné světlo na celý úřad, který má bránit práva všech. Sám Křeček na dotazy SeznamZpráv na vhodnost či nevhodnost svých slov nereagoval.

Následoval příklad pohoršení od místopředsedkyně Zelených Gümplové a také připomenutí, jaké výroky Křeček vypustil z úst o Romech.

Kromě Pokorné o Křečkovi píše i Jan Jandourek na Foru24, který se v komentáři nemusel držet zkrátka, takže Novou republiku označil za „žumpoidní extremistický web politického pomatence“. „Je hezké, že prezident Zeman opatřil svému bližnímu trafiku, ale snad to nemusel být zrovna tenhle úřad,“ stýská si Jandourek nad tím, že Křeček se nachází v pozici ombudsmana.

Komentátor tvrdí, že Davidovi i Křečkovi je houby po tom, koho Francouzi považují za Francouze. „Země, které nežijí kmenovou mentalitou, se zabývají tím, jestli je někdo občan, to ostatní, třeba národnost nebo náboženství, nehraje roli. Pokud někdo tápe, může si informace dohledat,“ říká Jandourek a přidává informace o tom, kdo a kdy se ve Francii může stát občanem. „Chápeme, že pro poněkud jednodušší národovce je to trochu složité. Jednodušší národovec by ale nemusel být zrovna ombudsmanem,“ otřel se o Davida s Křečkem.

Dále schytali dotyční označení fanatici, jejichž „zatuchlá mentalita“ by se hodila do jiné doby. „Země, kam přišli lidé z muslimských zemí jako levné pracovní síly, pochopitelně integraci dost nezvládly, protože jako ostatně skoro všechny vlády řeší problém, až když začne přerůstat přes hlavu. Potíže ale nastaly až s druhou a třetí generací přistěhovalců a je to sociální problém. Náboženství tam může působit jako katalyzátor, ale je ve skutečnosti druhotné. To je celkem empiricky prokázané a netýká se to jen islámu,“ argumentuje Jandourek a opět míní, že pochopení je nad „wlastenecké síly“.

Křečkovi komentátor dále spílá, že se „opovažuje za někoho mluvit“ a že sdílí údajně dezinformační web. „Nebudeme řešit, jestli je on sám nový Čech, starý Čech, nebo vůbec nějaký Čech. Jeví se hlavně jako osoba málo integrovaná do normální společnosti a zakořeněná spíš v nevětraném prostředí současných kruhů kolem Hradu,“ zakončil svou kritiku komentátor Fora24.

A do třetice se do Křečka pustil Jan Čulík z Britských listů, který prohlásil, že v ČR se svých práv nedovoláte, protože Křeček tuto funkci zničil. „Publikuje na své facebookové stránce rasistické bláboly a odkazuje na fašistický server Nová republika,“ naříká Čulík. Vyčítá Křečkovi, že prý rasisticky šíří kolektivní vinu. „Lidé, kteří žijí ve společnosti s muslimy, vědí, že jsou to nesmírně slušní a přátelští lidé,“ tvrdí Čulík a přidává své zkušenosti z Velké Británie.

Doplňme, že článek na serveru Nová republika je totožný s Davidovým příspěvkem na Facebooku, který vyšel ve stejný den, jinými slovy Křeček „pouze“ šíří slova europoslance. Nemluvě o tom, že i v Davidově textu se nachází věta: „Ne všichni muslimové takový islám chtějí a propagují, mnozí před ním ze své vlasti utekli do Evropy, ale v okamžiku, kdy se prostředí začne zahušťovat a příchozích z islámských zemí přibývat, nutně vítězí fundamentální podoba islámu se vším, co Evropa díky své osvícenecké tradici už dávno zavrhla.“

A pokud jde o útoky ve Francii, včera k nim noviny Hindustan Times (založené roku 1924 a slavnostně otevřené Mahatmou Gandhim) zveřejnily zajímavý detail. Otec Aliho Hassana, pákistánského útočníka, který pobodal dva lidi před bývalou redakcí Charlie Hebdo, se vyjádřil na webovém kanálu Naya Pakistan, že je na činy svého syna hrdý, že odvedl „dobrou práci“. A apeluje na vládu Pákistánu, aby pomohla jeho syna dostat domů. „Chci apelovat na pákistánskou vládu, aby mého syna dostala zpátky domů. Svým činem udělal islámu službu a my jsme muslimská země,“ řekl na kanálu. Ali Hassan je prý „dobrý syn“, pravidelně se modlí a má „srdce lva“. Nejmenovaný otec má dle Hindustan Times pět synů. Z nich tři jsou v Evropě, dva ve Francii, jeden v Itálii. Pro úplnost dodejme, že není známo, zda jsou na své syny hrdí i otcové těch, kteří dohlížejí na mravnost francouzských žen.

