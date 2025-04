Hudebník Linka z New Yorku: Lidé tu kvůli Muskovu propouštění cítí úzkost

Rudy Linka, jenž dlouhodobě žije v USA, popisuje, že za poslední dva měsíce došlo v Americe k výrazné změně nálady. Podle Rudyho Linky je proměna Spojených států patrná nejen zevnitř, ale i zvenčí. Celý svět sleduje, jak se USA snaží najít cestu k ukončení války na Ukrajině – zároveň se ale stupňuje vnitřní napětí. Dění kolem hromadného propouštění úředníků a žalob dvanácti amerických států proti federální vládě v čele s Kalifornií podle Linky ukazuje, že Spojené státy procházejí zásadní krizí důvěry. „Je to cítit ve vzduchu. Lidé jsou zděšeni z toho, co se děje,“ řekl v rozhovoru Osobnost Plus.

Přestože se prezident Donald Trump po znovuzvolení stal opět dominantní postavou veřejné debaty, tak podle Linky mezi běžnými lidmi jeho příznivce téměř nepotkáte. „Myslím, že Trump dělá dobře to, že se o něm všichni bavíme. Má to rád. Není moment, kdy bych si v Americe pustil televizi a nebavili se tam o něm,“ popsal.

Rudy Linka upozorňuje, že jedním z nejnebezpečnějších trendů v současných USA je narůstající polarizace. Společnost se podle něj rozpadá na tábory, které spolu už téměř nekomunikují – a pokud ano, tak jen výjimečně bez konfliktu. „Pro ty, kteří věří v Trumpa, už jenom to, že se chceš o něčem bavit, je ukázkou toho, že jsi slabý.“

Jako příklad uvádí debatu o nošení zbraní – téma, které by podle něj mělo být podloženo fakty a snahou o ochranu života. Místo toho však převládá ideologie síly. „Chceš se bavit o tom, jestli mám, nebo nemám nosit zbraň? Jsou různé důkazy, že nejvíc dětí umře kvůli tomu, že se zastřelí zbraněmi, které mají rodiče doma. Ale to pro ně není žádný argument, protože oni jdou jenom po síle,“ zmínil Linka.

Kytarista: Trump je nebezpečný kvůli své hlouposti

Kytarista Linka v rozhovoru přitvrzuje a otevřeně pojmenovává, co si o bývalém a znovuzvoleném americkém prezidentovi myslí. Podle něj je Donald Trump nejen rozdělující postavou, ale i člověkem, jehož rétorika je nezodpovědná a prázdná. „Já si vždycky říkám, že nejhorší jsou hloupí lidé. Ti jsou nejvíc nebezpeční. A Donald Trump je hloupý člověk – to si upřímně myslím,“ pokračoval.

Kritizuje i způsob, jakým Trump mluví o sobě i o zemi, kterou reprezentuje. „Když říká, že tohle bude nejlepší období Ameriky – tohle mají říkat ostatní. Ne, že sám řekne, že vypadá nejlíp a že všichni USA jenom zneužívají.“

New York už není, co býval. Trumpova ekonomická válka ničí vztahy

Velmi výrazně Rudy Linka vnímá změnu nálady je patrná i v jeho domovském New Yorku. Město, které bývalo synonymem ruchu, otevřenosti a pulzující energie, podle něj ztratilo svůj rytmus. Důvodem je i úbytek turistů, například z Kanady – což spojuje s Trumpovou zahraničně-ekonomickou politikou. „Kdyby Trump chtěl rozpoutat ekonomickou válku s Čínou, tak jaká kravina je, že ji nejprve rozpoutáš s Kanadou? Nebo s naším největším kamarádem, nebo s Evropou, nebo s Japonskem, s Tchaj-wanem? Ti jsou přece vždycky na naší straně,“ podotkl.

„Trump rozpoutal válku proti všem. A to je podle mého základní chyba,“ zmínil Rudy Linka, že tím si Trump podkopal důvěru v mezinárodní vztahy a izoloval USA od jejich přirozených spojenců.

Existenční nejistota

Linka si všímá, že napětí v americké společnosti je nejen politické, ale i existenční. Ve velkých městech podle něj panuje úzkost kvůli hromadnému propouštění, ke kterému přistoupil nově zřízený Úřad pro efektivitu vlády (DOGE), vedený miliardářem a inovátorem Elonem Muskem. Znepokojení vyvolává především způsob, jakým jsou výpovědi ze zaměstnání státním zaměstnancům rozdávány. „Byl jsem ve Washingtonu, když bylo zrovna vyhozeno asi 80 tisíc lidí. To už jsou odborníci, kteří tam pracovali třeba 25 let. A najednou přijde od Muska někdo, komu je 20 let, a začne zjišťovat, jestli dělají dobrou práci, nebo ne. Tohle je traumatické a bude to mít soudní dohru.“

Přesto Linka připouští, že i přes tyto otřesy má prezident Trump mezi Američany stále silnou podporu – a to kvůli jednoduchému slibu obnovy velikosti a důstojnosti. „Plno lidí má pocit, že si zaslouží mít se lépe,“ podotýká.

Před pěti lety byl jazzový kytarista Rudy Linka jmenován tehdejším ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem vyslancem dobré vůle České republiky. Jeho úkolem bylo šířit dobré jméno Česka v zahraničí – především v USA, kde Linka dlouhodobě žije a působí.

Linka říká, že obraz Čechů v zahraničí je mimořádně pozitivní – a že to není náhoda. „Myslím si, že Češi vůbec všude na světě mají velice dobrou pověst, protože Češi jsou velice schopný národ. Myslím, že jsou schopní se o sebe postarat, ať jsou kdekoliv. Jsou na velice vysokých postech. Myslím si, že jsme úžasně úspěšní,“ zmínil Rudy Linka.

Psali jsme: Zaorálek: Ukrajina bude k míru dotlačena. Dokázali hodně, ale vyhrát nemůžou Evropa se rozpadne, nemá šanci. Profesor Tomský nastínil příští roky „Intelektuální neschopnost.“ Umělec se v ČT hroutil z prohry Harrisové, Fištejn se neudržel Linka bezpečí přijala za 25 let přes 10 500 000 volání. I tak se ale téměř 1000 dětí denně nedovolá!