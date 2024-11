Humorné VIDEO o plačících odpůrcích Trumpa nabralo šokující konec

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18668 lidí Zůstalo však jen u slibů. Barbra Streisand, Snoop Dogg, Chelsea Handler a mnoho dalších si ponechali své americké bydliště. V roce 2020 se další stěhování neplánovalo, protože Trumpa porazil Joe Biden s historicky nejvyšším počtem hlasů – přes 81 milionů. Letos ale opět vyhrál Donald Trump a tak se čekalo, co liberální voliči vymyslí tentokrát. A opět přišla na řadu stará dobrá Kanada. Údaje Googlu ukazují, že už v prvních 24 hodinách od uzavření volebních místností došlo u vyhledávání spojení „stěhování do Kanady“ k nárůstu o 1270 %. Stěhování do Austrálie si hledalo o 820 % více zájemců a rekordmanem byl Nový Zéland, kam si možnosti přesunu zjišťovalo o 2000 % více uživatelů.

Právě z tendence reagovat na výsledek demokratických voleb tímto způsobem si utahují autoři parodického videa, které koluje internetem. Jedná se o parodii na reklamní spoty. „Rozrušil vás výsledek prezidentských voleb? Zde ve společnosti ‚Don't cry, cryo‘ chápeme vaše utrpení a jsme tu, abychom vám pomohli,“ zní ve videu za doprovodu harmonické uklidňující hudby. „Náš tým kryogenických expertů vás může zmrazit až do doby, než bude Trumpovo prezidentství u konce. Už žádný pláč, už žádné panické ataky,“ slibuje fiktivní reklama liberálním voličům.

Až se vše přežene, uspořádá firma pro rozmrazené voliče Harrisové velkou party, jako by další 4 roky Trumpa byly jen špatným snem, zní ve fiktivní reklamě. Jako přidaný bonus slibuje neexistující společnost slevu 50 % na případ, že by se po Trumpovi stal prezidentem jeho zvolený viceprezident JD Vance. Reklama za líbivých harmonických tónů klavíru končí.

Věci pak ale naberou nečekaný spád. Na obrazovce se objeví datum 6. ledna 2033. 6. leden v Americe předchází o dva týdny inauguraci každého nově zvoleného prezidenta. Záběr ukazuje na zmatenou rozmrzající liberální voličku. „Kde jsem?“ ptá se. V pozadí je slyšet výrazný dunivý hluk. „Počkat, něco není v pořádku,“ říká žena. Další záběr odhalí zásadní změnu. Kapsle se zmrazenými liberálními voliči nese vesmírná loď Space X miliardáře Elona Muska, Trumpova zásadního podporovatele. Loď prolétá před rudě žhnoucí planetou Mars. „Hlásí se k vám váš kapitán, Elon Musk,“ zazní z amplionu. „Chci být tím prvním, kdo vás přivítá na Marsu,“ říká, zatímco ho přerušuje ženský řev. „Pardon, ale Donald Trump junior byl právě zvolen prezidentem a deportoval všechny zákazníky firmy ‚Don't cry Cryo‘ na Mars,“ vysvětluje AI verze Elona Muska.

Video končí záběrem na obrovský kráter pojmenovaný „Musk City“, nové bydliště zákazníků fiktivní firmy.

Poté, co Elon Musk se svou sociální sítí X výrazně podporoval Donalda Trumpa v jeho letošní kampani, se spekuluje o výrazném vlivu Elona Muska na Trumpovo druhé prezidentství. Trump plánuje založit Muskovi „ministerstvo efektivity“. Musk by se tak mohl stát jedním z Trumpových nejvýraznějších bojovníků za zeštíhlení byrokratického aparátu USA. Musk již na síť X vyvěsil jakýsi náborový inzerát, který upozorňuje, že nejde o oficiální vládní pozice, a klade na zájemce dosti specifické požadavky. „Potřebujeme revolucionáře štíhlé vlády s mimořádně vysokým IQ, kteří budou ochotni pracovat více než 80 hodin týdně na neokázalém snižování nákladů,“ napsal Musk. Navíc přidal, že mzda bude „nula“; není tak jasné, nakolik svůj příspěvek vůbec myslel vážně.