Hunka, ukrajinský stařec z SS, obdržel zpět 30 tisíc dolarů

Ovace, které sklízel v kanadském parlamentu při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského 98letý ukrajinský veterán z druhé světové války Jaroslav Hunka, jenž působil ve 14. granátnické divizi SS, mají dohru na mezinárodním poli. A z polské vlády zní mimo odsouzení události i volání po tom, aby se v případě prokázání Hunkova zapojení do zločinů proti polskému obyvatelstvu židovského původu vznesl požadavek po jeho vydání do země. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC následně přišla se zprávou o „kontroverzní osobnosti“ – na mysli však neměla Hunku, nýbrž polského ministra školství Przemysława Czarnka, jenž začal k Hunkovu vydání podnikat první kroky.

Hovořil také premiér Trudeau a jeden z projevů měl i předseda kanadského parlamentu, jenž zmínil, že je v sále i veterán, který „bojoval za ukrajinskou nezávislost“. „Máme tu dnes v parlamentu skupinu Ukrajino-kanaďanů, a mezi nimi i veterána druhé světové války, který tehdy bojoval za ukrajinskou nezávislost proti Rusku a dodnes podporuje ukrajinské jednotky, i když je mu už 98 let,“ ozvalo se.



Následně zaznělo jméno veterána, jímž byl právě Jaroslav Hunka, a v sále propukly ovace vestoje. „Je to ukrajinský hrdina, kanadský hrdina a my mu děkujeme za jeho službu,“ následoval další potlesk vestoje, někteří si hrdinu na parlamentní galerii dokonce fotografovali.

Když však následně tleskajícím kanadským zákonodárcům mnozí připomenuli, jakému „ukrajinskému hrdinovi“ ve skutečnosti tleskali, nemálo z přítomných to zanechalo v šoku a například právník Jason Cherniak, který se během návštěvy Zelenského k ovacím pro Hunku připojil, byť nevěděl, o koho jde, podotkl, že se mu posléze „zvedl žaludek“.



„Jako Žid, který byl jedním z těch, kdo nevědomky tleskali nacistickému vojákovi, si těžko dovedu představit trapnější okamžik. Někdo by za to měl vzít vážně odpovědnost,“ podotkl Cherniak k tomu, že se zúčastnil ovací pro muže, který byl členem divize, známé také jako 14. dobrovolnická divize „Halič“ či SS Galizien, které je připisováno vraždění nejen Poláků, Židů a Ukrajinců a která byla nasazena i na likvidaci Slovenského národního povstání.

V šoku byly taktéž mnohé kanadské židovské organizace. A vše zaskočilo i Poláky, kteří byli také obětmi řádění 14. granátnické divize SS, jež se dopustila až šesti doložených válečných zločinů, mezi nimiž bylo vypalování obcí či popravy válečných zajatců v masovém měřítku.

Právě z Polska zněly ohlasy po kanadském oslavování „ukrajinského hrdiny“ z řad SS a vše má dohru i na mezinárodním poli. Polský ministr školství Przemysław Czarnek se vyjádřil, že „nejde falšovat historii“ a informoval, že začal podnikat kroky, aby byl Hunka, coby člen zločinecké formace SS Galizien vydán do Polska. Že byl v kanadském parlamentu tento člen 14. granátnické divize SS vyznamenán za přítomnosti ukrajinského prezidenta Zelenského, považuje za „skandální událost“.

Wobec skandalicznych wydarzeń w kanadyjskim parlamencie polegających na uhonorowaniu w obecności także prezydenta Zełenskiego członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien, podjąłem kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji tego człowieka do Polski.… https://t.co/92qK1voktN pic.twitter.com/5J4lljH5JX — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) September 26, 2023

V dopise polskému Institutu národní paměti, orgánu, který zkoumá a vyšetřuje zločiny spáchané v minulosti na polském národě, Czarnek požádal, aby „urychleně prověřil“, zda je Hunka hledán pro zločiny proti polskému obyvatelstvu židovského původu, a dodal, že „známky takových zločinů jsou důvodem k podání žádosti Kanadě o jeho vydání“.

Kanadský generální prokurátor Arif Virani podle serveru Politico uvedl, že ho polská vláda kvůli žádosti o vydání zatím nekontaktovala a že „komentovat rané fáze procesu vydání není vhodné“.

„Chtěl bych vám jen říci, že proces vydání je citlivá záležitost, která se nakonec dostane na můj stůl, abych o ní definitivně rozhodl,“ dodal Virani. „Apropos, nemohu se vyjadřovat k extradiční záležitosti, dokud se skutečně neobjeví na mém stole, protože bych tím ohrozil vyšetřování,“ uvedl.



Kanadský premiér Justin Trudeau si po pobouření, které událost vzbudila, sypal popel na hlavu a zhodnotil, že jde o situaci, která je pro jeho zemi „nesmírně znepokojující“ a „hluboce zahanbující“. Kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice CBC však k dění doplnila také nemalou kritiku samotného polského ministra. Czarnek je v Polsku podle tvrzení kanadské veřejnoprávní stanice „kontroverzní osobností, která se v minulosti dostala pod palbu kritiky za výroky proti LGBTQ“.

V rámci kanadské domácí politiky událost dopadla i na samotného hlavního aktéra události. Hunka byl pozván na projev Zelenského předsedou parlamentu Anthonym Rotou a právě Rota rovněž představil Hunku jako „ukrajinského a kanadského hrdinu“, což vyvolalo v Dolní sněmovně onen potlesk vestoje, kterého posléze mnozí přítomní nemálo litovali.

Po nemalé kritice, která následovala, když vše vyšlo najevo, byl Rota vyzván mnohými svými kolegy k rezignaci, k níž nakonec po několika dnech z jeho strany došlo. „Toto veřejné uznání způsobilo bolest jednotlivcům i komunitám, včetně židovské komunity v Kanadě a na celém světě… Přijímám plnou odpovědnost za své činy,“ sdělil dle agentury Reuters Rota, když oznámil, že v reakci na incident odstoupí.



Server The Moscow Times upozornil na to, že incident se neobešel ani bez vyjádření z Ruska. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že by měl být Hunka postaven před soud. „Kanadské úřady mají povinnost postavit před soud – nebo vydat těm, kteří si přejí postavit před soud – tohoto zločince,“ prohlásil Peskov.



A jak se incident takto šířil po mezinárodní i kanadské domácí scéně, tak si pravé minulosti Hunky všimla také Albertská univerzita, která od rodiny někdejšího esesáka získala v roce 2019 dar ve výši 30.000 kanadských dolarů směřující na Kanadský institut ukrajinských studií na univerzitě.

Univerzita v Albertě se rozhodla po incidentu, který odkryl Hunkovu minulost, celý dar rodině vrátit, a zavřela také nadační fond nesoucí jméno tohoto veterána SS. „Univerzita si uvědomuje a lituje neúmyslně způsobené škody,“ zaznělo v následném prohlášení. A prozatímní prorektorka a viceprezidentka univerzity Verna Yiu dodala, že se univerzita bude zabývat „antisemitismem ve všech jeho projevech, včetně způsobů, jakými holocaust stále rezonuje v současnosti“.



Skandál však ani tím nekončí. Otázky vyvolává také pomník na počest Hunkovy jednotky na ukrajinském hřbitově Svatého Volodymyra v kanadském Oakville, který podle serveru Insider „uctívá“ jednotku SS, v níž Hunka působil.



Vůči pomníku, který byl terčem kritiky již v minulosti, se po incidentu ozývají výzvy k jeho odstranění. „Je nepřijatelné mít památníky věnované jednotce spojené s SS, protože se podílela na holocaustu,“ řekl kanadskému médiu Global News Dan Panneton, ředitel aliance a komunitní angažovanosti z Centra přátel Simona Wiesenthala pro studium holocaustu.

Panneton dodal, že památník, nacházející se nedaleko Toronta, připomíná bojovníky 14. divize SS a že tvrzení, že jde o připomenutí jednotky ukrajinských bojovníků, je dle něj prý dosti „sporné“. „Nacistická válečná mašinérie neměla zájem na ukrajinské nezávislosti. Takže když bojovali pod záštitou SS, bojovali za prosazení německých válečných cílů,“ uvedl Panneton k bojovníkům SS Galizien, kteří se během druhé světové války dopouštěli vraždění i samotných Ukrajinců.

