Hurá na zelenou demonstraci! Docent Valenčík o Green Dealu

Thorstein Veblen ve své slavné knize Teorie zahálčivé třídy (1899) popsal fenomén demonstrativní (okázalé) spotřeby, tedy nakupování a užívání statků nikoli pro jejich praktickou hodnotu, ale pro ukázku bohatství a společenského postavení.
Jak to souvisí s Green Dealem? Okázalá spotřeba je jedním z nejvýznamnějších faktorů (hned po válčení) nejen produkce kysličníku uhličitého, ale i dalších forem neúměrného zatěžování přírodního prostředí lidskou činností.
Ekonom a vysokoškolský pedagog Radim Valenčík
Ale o tom se moc nepíše. Proč? Protože k současným problémům lze přistupovat dvojím způsobem:
- Buď formou „škrtů“, tj. brát těm, co již beztak mají málo, aby měli ještě méně a aby ti, kteří mají hodně, měli ještě víc. Přesně tak funguje zelenoúdělová doktrína založené na kaskádě lží a výmyslů. Nejde v ní o nic jiného než o to, aby ti „co na to nemají“, měli ještě méně, a ti „co to mají“ mohli ještě více demonstrovat svoji nadřazenost. Kupčení s odpustky, pardon, povolenkami, je toho příkladem na nadnárodní úrovni i – jak brzy pocítíme – na úrovni domácností. Nebo že by se vyjednavačka Nerudová pochlapila?
- Nebo vsadit na rozvoj schopností lidí, na posilování inovačního potenciálu společnosti, který vždy v historii byl největším ochráncem přírody? Jde jen o to nasměrovat jej správným směrem. Skutečné bohatství lidského života je založeno na vzdělání, obohacení kulturou, péči o zdraví. To jsou všechno formy spotřeby, které – pokud jsou dostupné všem – prohlubují sounáležitost mezi lidmi a minimálně zatěžují přírodní prostředí.
Možná, že vám to ještě nikdo neřekl, ale svět, ve kterém žijeme, je takový, že téměř cokoli lze vyrobit z téměř ničeho (a jak se podle nejnovějších teorií ukazuje, on i takto vznikl). Závisí jen na úrovní vzdělání a technologií.
Současná doba je tak trochu i dobou střetu dvou strategií:
- Restriktivní, tj. dobou omezování, zákazů, strašení, manipulace, posilování privilegií nejrůznějšího typu, jak si již před delší dobou povšimnul jeden z našich největších karikaturistů Vladimír Renčín:
- Perspektivní, která vychází z pochopení, odkud a kam jdeme, a hlavní oporu při řešení problémů doby nachází ve využití potenciálu každého člověka, který mu dala příroda.
Tak hurá na zelenou demonstraci proti něčemu a nejlépe proti někomu konkrétnímu! Nenávist nejlépe sjednocuje. Při této příležitosti se kolem sebe rozhlédněte, kdo je kdo. Kolik je tam těch, kteří se rádi předvádějí, že „na to mají“, a kolik těch, kteří trpí mindrákem, že „na to nemají“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.