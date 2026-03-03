Kolář (TOP 09): My vytvoříme leda tak „uhrovatý“ klub vztekajících se fracků

Mluví se o dvourychlostní Evropě. To znamená rozdělení na lepší rychlejší a horší pomalejší. V našem zájmu je být mezi těmi rychlejšími, máme na to. Máme chytré hlavy, šikovné lidi, univerzity, kvalitní zbrojní i automobilový průmysl.
To, co nám naopak chybí, je euro a vláda, která by byla schopna inovovat, reformovat a jakkoliv nás posunout vpřed.
Místo toho bohužel máme vládu, která naši přítomnost a budoucnost prožírá, švejkuje a namlouvá nám, že jsme malí a neschopní.
Takže zatím to vypadá, že si vytvoříme leda tak “uhrovatý” klub vztekajících se fracků, kde se Andrej bude s Robem a Viktorem utvrzovat v tom, jak jsou na nás všetci zlý.
Je to škoda.
