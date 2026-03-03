Do měsíce jsme v pytli. Expert o plynové hrozbě ve válce s Íránem

Ceny energetických komodit rostou po americko-izraelském útoku na Írán. Nejde jen o ropu, ale též o plyn. Co všechno se může stát? Mohl by nastat i nedostatek plynu?
Určitě ano. Nejsem úplně specialista na těžební zařízení na ropu, ale mohu říct, že uzavření Hormuzského průlivu nebo omezení plavby touto cestou má fatální vliv na světovou energetiku jako takovou, a to z různých úhlů pohledu. Může to být třeba i tak, že uzavření Hormuzského průlivu může Američanům vyhovovat. Přijmeme-li tuto teorii, musíme se ptát proč. Spojené státy a Evropa zde mají zcela rozdílné zájmy.
Podle jedné z verzí potřebovaly Spojené státy útok na Írán právě kvůli zablokování Hormuzského průlivu, protože by se tím Evropa mohla stát zcela závislou na USA. Je to šílené. Nicméně pokud bude tento průliv zablokován, tak kdo utrpí nejvíce? Čína a Evropa. Před válkou na Ukrajině byla Evropa silně závislá na levné ropě a plynu z Ruska a nyní se přeorientovala na Spojené státy a Blízký východ. V současné době běží osmnáct procent světové produkce ropy a patnáct procent produkce LNG přes Hormuzský průliv. Bude-li dlouhodobě zablokován, Evropě bez dodávek z Ruska a Blízkého východu zbude jen jediný dodavatel, a to Spojené státy americké.
Čína to má jinak, protože téměř padesát jejích procent dodávek ropy a dvanáct procent LNG jde přes Hormuzský průliv. Jenže i v případě delší blokády mají Číňané stále jisté ruské potrubí, pozemní trasy a dlouhodobé dohody. Kdo tedy bude nejvíc v problému? Čína pouze dočasně a Evropa dlouhodobě.
Několik let jsme tu poslouchali, že se musíme zbavit závislosti na Rusku a diverzifikovat dodávky energetických surovin. Nakonec se ale můžeme „udiverzifikovat“ až k tomu, že budeme závislí pouze na USA. Je to tak?
Ano, samozřejmě. Mohu se jen odvolávat na naše starší rozhovory nebo na má četná vystoupení třeba na CNN Prima NEWS a jinde. Všude uslyšíte, čemu říkám diverzifikace. Znamená to, že máme více potrubních cest. Nejde o obchodní dohody, ale o potrubní cesty. To však nemáme. Čína problém vykryje vyššími dovozy z Ruska, ale vážně nevím, jak si poradí Evropa.
Lze očekávat, že podstatně porostou ceny pohonných hmot, plynu a tím i mnoho dalších věcí.
Už teď vidíme, jakým způsobem roste cena ropy a plynu. Má to ale ještě další souvislosti. Pokud by Hormuzský průliv přestal fungovat, znamená to, že Evropě budou chybět dvě miliardy kubíků plynu týdně. Dva týdny to vydržíme, za měsíc jsme plaite... teda v pytli.
Nedávno jste nám v rozhovoru řekl, že kdyby došlo k zatopení nyní uzavřených černouhelných dolů na Ostravsku, byla by to sabotáž. To ale není tak, že by do nich někdo pouštěl vodu, zatápějí se samy a je třeba vodu odčerpávat. Je to tak?
Přesně tak. Jde tedy o náklady za odčerpávání vody a další margiální náklady. Vidíme ale v Evropě jakousi epidemii. Vždycky se říká, že Němci svého führera následují až do nejhorších konců a nedělají malé chyby. V Čechách evidentně koluje velké množství německé krve. Jaký je rozdíl v tom, že Němci odstřelí chladicí věže jaderných elektráren, a tím, že u nás dojde k zaplavení dolů? Kromě toho chladicí věže znovu postavíte, ale vyčerpat vodu z totálně zatopených dolů je úplně jiný oříšek. Jde vlastně o definitivní řešení energetického marasmu pod dojmem zelené ideologie. Nemá to žádný racionální základ. Ušetřil bych na poplatcích pro Českou televizi a peníze přesměroval na Ostravsko, kde by mohla nonstop běžet čerpadla a odčerpávat vodu z uhelných dolů.
Premér Babiš v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz říká: „V každém případě uhlí skončí až ve chvíli, kdy ho budeme moci plně nahradit jádrem, dřív neskončí.“ Jak to je? Česká republika má přece stanovený konec uhlí. Nebo ne? Soukromý provozovatel, třeba Pavel Tykač, může uhelné elektrárny zavřít…
Samozřejmě je zavřít může, ale je tu nějaký veřejný zájem a vůbec si nemyslím, že při zavření elektráren je bude pan Tykač chtít také ekologicky likvidovat. Přesně nastupuje doba, kdy by tyto elektrárny měla státní společnost ČEZ za korunu koupit. Nezapomeňme ale také na palivo do nich.
Takže by je začal provozovat stát.
Pořád by šlo o levnější řešení než stavět obrovská bateriová úložiště, protože to dramaticky zvyšuje regulatorní složku elektrické energie. O tom jsme nedávno mluvili (ZDE).
Jak hodnotíte přístup nové vlády k této problematice? Asi, předpokládám, vidíte rozdíl proti vládě Petra Fialy.
Pan premiér Babiš na rozdíl od minulé vlády rozumí větě follow the money (sleduj tok peněz, pozn. red.) a jeho rozhodování je racionální. Minulá vláda postupovala čistě ideologicky.
Zbývá pohnout s emisními povolenkami. Jenže to není zdaleka jen o české vládě, ale o nějaké shodě v rámci EU, nebo je to jinak?
Není to jen na naší vládě, ano. Změnotvorné procesy jsou nastartovány a ve finále se to bude řešit tak, že každý za svoje. A potom už to na naší vládě rozhodně bude. Vláda je povinna udělat všechny kroky k tomu, aby zajistila levnou elektrickou energii, protože jinak nebude mít průmysl jak vyrábět. Minulý týden jsem absolvoval několik schůzek s významnými průmyslníky a všichni tam hovoří o úsporách a skoro nikdo o investicích... to je problém.
