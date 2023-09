Hurá, světový turnaj v ČR nebude. Dominik Hašek se raduje

Hokejový brankář Dominik Hašek, který dlouhodobě veřejně podporuje sankce proti ruským a běloruským sportovcům, nyní velmi vítá, že se v Česku nebude konat tenisový Turnaj mistryň, byla by to podle něj „reklama na válku a genocidu“, o překvapivém zvratu ohledně místa konání na poslední chvíli rozhodla Ženská tenisová asociace (WTA). Tu Hašek na konci června ostře kritizoval za to, že se pozastavovala nad omezením startu ruských a běloruských hráček na turnaji v Praze.

Pro podnikatele Tomáše Peteru, který chtěl akci zorganizovat v Ostravě a v Praze, jde podle jeho slov o velké zklamání. „Je to pro nás obrovské zklamání,“ řekl iDNES.cz. „Pět šest týdnů jsme vyřizovali a připravovali všechny náležitosti. Udělali jsme skoro zázrak. Dokonce už jsme poslali kamion do Londýna pro speciální fialovou barvu, kterou si WTA objednala na nátěr kurtů. Pak nám ani nedali vědět, že se bude hrát v Cancúnu,“ podivoval se nad politikou WTA, která podle něj nedává smysl, uvedl webu Sport.cz.

Podivuje se nad tím, že šéfové nutí tenistky na konci sezony letět po asijské šňůře do Střední Ameriky, načež většinu z nich vzápětí čeká finále BJK Cupu v Seville. „Tohle je šílenost. Tvrdí, že se ptali hráček. Ale odkývat jim to bez rozpaků mohla jedině Američanka Pegulaová, která je v Mexiku za chvilku. A co Šwiateková, Češky a další Evropanky? Jednoznačně vylučuju, že chtěly do Cancúnu a ne do Ostravy,“ pozastavoval se dále Petera.

„Největší podnik, který mají, řeší úplně na poslední chvíli. Pak ho strčí do Guadalajary, Fort Worthu a Cancúnu, kde absolutně postrádají fanouškovskou základnu a tenisové zázemí,“ doplnil.

Přístup podnikatele Tomáše Petera, který si přál tenisový turnaj nabídnout českým divákům, nadzvedl ze židle Dominika Haška, který proti tenisové asociaci WTA brojí, například pro její nekonfliktní přístup k ruským a běloruským sportovkyním na tenisovém turnaji v Praze.

„Jsem moc rád, že na území ČR nebude probíhat tato obrovská reklama na ruskou válku a zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech. Organizátorovi panu Peterovi jsou očividně lhostejní ukrajinští a ruští lidé, kteří kvůli této akci přijdou o život. Díky (i za Ukrajinu) všem za podporu,“ vyjádřil se k věci na sociální síti X.

Na dovysvětlení pak v dalším příspěvku Hašek doplnil, že konání tohoto turnaje kdekoli na světě za současných pravidel, bude obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku a bude to stát mnoho ukrajinských i ruských životů. „Je třeba za tento postoj WTA denně kritizovat. Jde o životy,“ zdůraznil.

Snad aby nedošlo k nedorozumění. Samozřejmě že konání tohoto turnaje kdekoli na světě za současných pravidel bude obrovskou reklamou na ???? imperialistickou válku a bude to stát mnoho ????i????životů. Je třeba @WTA za tento postoj denně kritizovat. Jde o životy. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 7, 2023

Ženská tenisová asociace (WTA) Haška před pár týdny rozpálila doběla, když vyjádřila nechopení nad omezením startu ruských a běloruských hráček na blížícím se turnaji v Praze. Ve stanovisku na twitteru uvedla, že je proti válce na Ukrajině, přesto se pozastavila nad kroky českých orgánů, které znemožnily účast ruským a běloruským tenistkám navzdory jejich statutu neutrálních sportovců. Situaci bude dál sledovat. Na prohlášení WTA reagoval bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který naopak kroky českých orgánů podpořil.

„WTA důrazně odsuzuje válku na Ukrajině a zavrženíhodné jednání ruské vlády. WTA dál podporuje ukrajinské sportovce – stejně jako ostatní sportovce WTA, kteří čelí jako profesionálové obrovským výzvám, zatímco mnoho jejich blízkých a jejich země čelí útokům ze strany Ruska,“ uvedla v úvodu stanoviska organizace.

Později se ale podivovala, že byl tenistkám ruské a běloruské národnosti znemožněn start navzdory statusu neutrálních sportovců. „I přes jejich neutralitu je některým hráčkám WTA odepřena českými orgány možnost startovat na turnaji WTA 250, který se má konat příští týden v Praze. Pravidla WTA stanoví, že všem hráčkám musí být umožněno soutěžit na okruhu WTA pouze na základě zásluh, bez diskriminace. Situaci budeme dál sledovat, protože zohledňujeme důležité úvahy týkající se těchto složitých geopolitických otázek,“ dodala WTA.

Česká vláda kvůli ruské invazi na Ukrajinu schválila v červnu zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo však Rusku podnikat útoky ze svého území.

Vyjádření WTA odsoudil Dominik Hašk, který proti možnému startu Rusek a Bělorusek na Prague Open v posledních dnech a týdnech vehementně protestoval a na twitteru pak zveřejnil ostrou reakci směrem k ženské tenisové asociaci. „Přestaňte lhát! Jsou občanky Ruska a Běloruska a reprezentují činy jejich zemí – ruská agresivní válka, zabíjení a zločiny včetně genocidy. Když budou moci hrát turnaje, víc Ukrajinců a Rusů zemře. WTA za to nese plnou zodpovědnost a zaplatí Ukrajině miliardy dolarů,“ napsal Hašek.

