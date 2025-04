Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 78% Jen Motoristé sobě 1% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9126 lidí vyjadřoval vynálezce Elon Musk s tím, že jde dle něj o „možná největší existenční nebezpečí pro lidstvo“ a server Business Insider poukazoval, nakolik mnohé společnosti vynakládají nemalé úsilí tomu, jak má jejich umělá inteligence reagovat na ošemetné otázky týkající se například změn pohlaví, genderovým teoriím, multikulturalismu či dotazům, jež by jim mohly vykoledovat obviňování z rasismu.



Podle podnikatele v IT Borise Latýna, jenž se umělé inteligenci věnuje, to bylo do značné míry způsobeno požadavky, které na firmy podnikající v této oblasti v Americe kladly vládní instituce. „Umělá inteligence zažila poslední dobou velký rozvoj, a její vývoj probíhal hlavně ve Spojených státech amerických. A jelikož jejich politika byla posledních pár dekád taková, jaká byla, pochopitelně se to promítlo i do ní, protože její tvůrci se museli nějak vypořádat s politickým směřováním země a tím nenarušovat různé předpisy a zákony,“ komentoval situaci ve svém textu věnovaném problematice umělé inteligence s tím, že se v této sféře začaly používat i u nás téměř výhradně americké technologie.



Dodal, že generativní umělá inteligence, mezi níž patří i u nás hojně rozšířený ChatGPT od společnosti OpenAI, spojuje do logických celků věci, které dříve vytvořil člověk a za jejími odpověďmi stojí materiály, jež jí byly tvůrci dány k dispozici. „Důvěřiví lidé se často ptají umělé inteligence na cokoliv, a její odpověď považují za správnější, než od jakéhokoliv člověka. Prostě matematicky, počítačově správné řešení jejich dotazu či problému. Tak to ale není, za každou umělou inteligencí jsou lidé, kteří do ní zadají množinu textů na její trénování, nebo nastaví i ručně odpovědi na nějaké otázky,“ varuje Latýn s tím, že odpovědi AI pak mají být formulované tak, aby dle něj uspokojily liberálně-demokratické názory.

Ing. Mgr. Boris Latýn SPD

IT manažer

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tento názorový proud byl totiž politicky dominantní v USA posledních mnoho let. Dozvíte se tak, že u člověka je mnoho pohlaví, nebo že Joe Biden je stoprocentní demokrat a Donald Trump extremista, populista a kdoví, co ještě. Pochopitelně, neznalý člověk, který v těchto tématech tápe, si řekne: ‚Tak to asi bude pravda, když to říká umělá inteligence‘ a volič Petra Fialy a jeho Spolu+STAN je na světě,“ shrnul podnikatel problematiku na níž poukazoval dříve i právě Musk s tím, že pro jeho umělou inteligenci Grok je kvůli množství takového obsahu na internetu těžké ji odfiltrovat a uvažovat bez ovlivnění skrze něj.



Podnikatel a kandidát SPD Boris Latýn však dodává, že zde vše nekončí a sám se s touto problematikou setkal též u počítačového systému, který se celosvětově používá pro podporu obchodu a řízení vztahů se zákazníky.



U systému od jednoho z amerických softwarových gigantů se tak mělo dle něj stát, že radí, aby si firmy vybíraly diverzifikovaný tým programátorů, měli v něm příslušníka některé z menšin či „někoho s neobvyklou sexuální orientací“.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Zajímavou dohru pak má mít věc i u nás: „Pak ten systém nějaká firma (partner amerického výrobce) nasazuje v České republice a neví si rady. Kde sehnat vhodného specialistu do týmu například, když tu téměř žádní IT specialisti tmavé pleti nejsou?“



Systém pak dále podle IT specialisty například radí, že je špatné, „když se při zadání hesla třeba ‚hračky pro chlapce‘ objeví spidermani, autíčka, motorky a při zadání hraček pro holky zase panenky, kuchyňky či šminky“ či firmám vyhodnocuje coby špatný nápad cílit reklamu na menstruační vložky jen na ženy. Latýn píše, že podle výrobce systému je to totiž špatně, „protože firma je zaujatá a diskriminuje lidi, kteří se cítí být a-gender, cis-gender a kdoví, co ještě“. „Nedělám si legraci, skutečně to tam je tak doporučováno,“ dodává.



Shrnuje, že má být „absurdní, co politická korektnost, a v tomto případě spíš politická arogance může natropit“. „Možná si ale po nástupu Donalda Trumpa americké korporace své chyby uvědomí,“ doufá podnikatel v IT ve svém komentáři v nápravu.

Psali jsme: J. D. Vance Evropě: Vezměte si z nás příklad. Zrušte regulace, pozor na cenzuru Proč umělá inteligence mluví jako Fiala? Ajťák Latýn vysvětluje Zvláštní změna v týmu Petra Pavla. Dorazil muž z ČT. Proč? Existuje víc verzí Nadšený miliardář z USA: Každý člověk bude neustále pod dohledem. Pomocí dronů a umělé inteligence