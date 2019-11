Ideální prezident? Emma Smetana se vyjádřila. Mluví o ženě

Emma Smetana v rozhovoru prozradila, že by byla ráda, kdyby naše příští hlava státu byla žena. „Je to ale velmi složité kritérium. Byla bych hrozně ráda, kdybychom žili v dobách, kdy by ale takhle člověk vůbec uvažovat nemusel, protože se stejnou samozřejmostí by se mohl stát prezidentem muž i žena,“ uvedla s tím, že v okolních státech vidíme, že už se tak děje a samozřejmostí se to naštěstí pomalu stává. Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7366 lidí

„Mně by úplně stačilo, kdyby ideální prezident byl takový, který nelže, nekrade a není cynický,“ pokračovala novinářka dál v popisu osobnosti, která by měla usednout na Hrad. „Měl by to být člověk, který se dívá na Evropu pragmatickým způsobem,“ doplnila.

Upřesnila, že to nemyslí tak, že by od hlavy státu očekávala či vyžadovala nějaké dětinské ideály. „Ten pragmatismus spočívá hlavně v tom, aby nebyl prezident cynický,“ upřesnila.

Je v současné chvíli v České republice někdo, kdo by takovému ideálu prezidenta odpovídal, nebo se mu alespoň přibližoval? Smetanu prý napadá hned několik lidí, kteří se však do takové funkce neženou, jelikož jsou psychicky v pořádku. „Většina z nich nemá poruchu osobnosti a nechce se jim proto do politiky. Upřímně, moc se jim nedivím,“ uzavřela s úsměvem zpěvačka Smetana.

Pokusila se také seřadit postupně své „personální role“. „Třetinu až půlku času maminkuju. Na to se asi nemusí ve veřejným prostoru nutně myslet. Jen já to tak subjektivně vnímám jako tu hlavní věc. Potom tak půl napůl se věnuju „beznázorové“ moderaci na DVTV, kde tedy já občas nějaké názory ventiluju směrem k lidem, kteří nejsou politici, tak tam si člověk může občas nějakej postoj dovolit,“ upřesnila.

Na další příčku pak zařadila sebe coby zpěvačku. „Pak se věnuji hudbě, jsou to zkoušky s kapelou, koncerty, skládání, započítala bych do toho různý hudební soustředění na chalupě mojí babičky, kde skládáme hudbu, saunujeme se, chodíme do lesa na houby a hodně spíme. Ale říkáme tomu „hudební soustředění“, aby se to tvářilo jako aktivně a produktivně využitý čas,“ popsala Smetana své oblíbené aktivity.

Ohledně své hudební kariéry ještě chvíli Smetana, jež je populární i mezi rapovými fanoušky, vzpomněla, jak zajímavě do světa rapu vstoupila. „Já jsem ta, co jí nevzali na konzervatoř, v projektu Kapitán Demo, takže jsem svým způsobem součástí projektu Demo Crew. Kdykoli má Kapitán Demo zásadní koncert, tak ta, co jí nevzali na konzervatoř, zpívá v písni Alice Klíče, nebo Alicia Keys,“ smála se zpěvačka tomuto paradoxu.

„Takže to je zásadní hiphopový alterego, který dostává prostor, když je výjimečná příležitost, a mezitím jsem skalní fanynkou Demo Crew, ve které dvě třetiny toho projektu jsou moje rodina,“ uvedla Smetana.

„A stala se ze mě píseň projektu Milion Plus. Jsem takový mírumilovný člověk, snažím se mírnit své emoce, i když jsou velké v tom, jak je vyjadřuji. Takže mi vlastně trochu nesedí ta míra té vulgraity, v tom se nedokážu najít, není to můj svět. Když si odmyslím formu, tak to chápu jako píseň, která byla myšlena dobře, bylo mi to tak řečeno režisérem klipu Robinem Zootem,“ sdělila své pocity, které z této písně má.

V textu této písně prý také zaznívá „Hannah Montana, Emma Smetana“. „Bylo mi vysvětleno, že Hannah Montana je prý v Americe přezdívka pro MDMA (extáze), možná by to pak znamenalo, že mé příjmení je krycím jménem MDMA zase v Česku, ale já v podstatě neznám nikoho, kdo fetuje míň než já,“ pozastavila se nad dalším zajímavým paradoxem zpěvačka.

Zmínila i zajímavý zážitek, který se pojí i se vznikem jejího nového klipu Over, který se točil na jihu Španělska. A sice, že povečeřela s vrahem. „S natáčecím týmem jsme tam bydleli u rodinné kamarádky Hanky, která tam žije s přítelem, ten nám půjčil auto, které klipem jezdí. Dali jsme si s nimi dobré jídlo, respektive s člověkem, o kterém jsem se dočetla pak, že je vrah, ale že ho osvobodil soud pro nedostatek důkazů – nenašlo se tělo,“ prozradila na závěr Smetana, jaké ji tam čekalo překvapení.

