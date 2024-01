Indičtí lvi, jaderné elektrárny i letadla. Fiala opět vyrazil do světa lobbovat

Oba premiéři však podpořili také rozvoj vzájemných obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. „Indie je to obrovský trh, který představuje velké příležitosti pro naše podnikatele. Tradiční české značky jako Škoda, Tatra, Baťa mají v zemi dobré jméno. Musíme obchodní vztahy dál rozvíjet. Indie je pro nás velmi perspektivní partner. Český export do Indie dosáhl loni rekordních 25 miliard korun a je zde velký potenciál, abychom ho ještě navýšili,“ uvedl premiér Fiala.

Velký potenciál v rozvoji hospodářské spolupráce existuje v automobilovém průmyslu, dopravě, letectví, rozvoji železnice, obranném průmyslu či důlním průmyslu. To potvrzuje i český ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela (za STAN), který do Indie zavítal již začátkem loňského prosince. „Indie se nyní soustředí na rozvoj vnitrostátní letecké dopravy. Staví tedy menší letiště a zajímají se o jejich vybavení, o výcvik pilotů i vhodná dopravní letadla. Řekl jsem mu, že přesně to umí české firmy nabídnout a podpořil jejich zapojení do indických projektů. Příkladem může být třeba letoun L-410, jehož zmenšený model jsem předal indickému ministru civilního letectví,“ řekl Jozef Síkela